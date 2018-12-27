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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 304305306307
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 01:45

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:хто цвиклі з хроном потре, хто вареників зі смаженою цибулькою приготує?

Теща ж недалеко, на районі. Натерла цвиклі, наліпила вареників, окремо насмажила цибульки - і то все в окремі контейнери від Ікеа поскладала (їх можна в холодильнику тримати або розігрівати в мікрохвильовці, цілий комплект 150 грн коштує), дзвонить Долярчику, що все готове - приходь, забирай, дорогенький зятьок.
Зображення

  jump написав:от піде Долярчик від тещеньки і хто йому тоді діряві шкарпетята цирувати буде? хто старенькі портєта підлатає? хто сорочину розірвану під пахвами зашиє?

В кожній хаті має бути гламурний чорний ящик наприклад від JYSK, коштує 80 грн, в який після прання і сушіння кидається увесь незрозумілий одяг (подертий, розпарований, без гудзиків і т д), от його регулярно можна відвезти тещі, щоби не сумувала за зятем.
У мене раз в півроку теща складає такий ящик, а сверуха цЕрує. Роблять то з великою радістю і кажуть "давай, може ше шось треба". Їх та робота заспокоює, а мені чудово!
Зображення
  jump написав:а як без тестя улюбленого??

Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!

  jump написав:хто бурачанки або калганівки вижене? хто шлапачка по вінця уввечері налиє? з ким до столу разом сяде, крякне, вип"є, за політику і комуналь побалакає??

До червня все піде! А від червня до червня - щотижня новосілля відзначати будуть, там тільки встигай складати пляшки, щоби було куди наливати все вигнане.

  jump написав:внести туди на руцях щасливу жону і одразу за дверима зайнятись шаленим секасом, отримуючи одночасно два оргазми: від секасу і від наявності новенької, умебльованої квартири
jump
:D :mrgreen:
Нє, ну досі РжуНіМагу!
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 08:01

Пані Lambada!
Ви таке припиняйте писати, бо всі інвестори кинуться саме до Львова:

"...Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!"

Боже, життя ж таке смачне!

Ціни на нерухомість підскочать одразу!
У Дніпрі он всі орендодавці вже підняли ціни на оренду (в середньому "двушка", перероблена з "однушки" (для того купують однушку площею в 54 квадрати, вигорожують місце для втіх), - 14 000 гривень на місяць) - й тут піднімуть!

P.S. Мої приятелі, що викупили частину квартири в 120 квадратів та будуть вигорожувати із того псевдо-дво-кімнатну квартиру для орендарів, планують вкластися в 5 000 доларів - і не більше.
Термін введення в експулаутацію - не більше 3-х місяців.
Ніяких 2-9-29-39 років не чекатимуть...
Буде інтересне змагання...
Команда номер ОДИН: пан Долярчик...
Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту за кількістю під орендарів затишну квартирку для IT-шника з котами... (вчора сказали, що черговий орендар виїхав - за 48 годин заселився новий).
Сили рівні: і в першій, і в другій команді: чоловік+жінка.
У команди 2, правда, грошей більше... Зараз готівкових - після викупу квартири - десь 30 000$...
Та й шомісячних БЕЗПОДАТКОВИХ надходжень приблизно 4х11000=44 000 гривень...
Ну ось подивимося...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 10:02

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Lambada написав:Можна! В епіцентрі зараз ламінат по 100 грн (акція), недавно розпродували класні двері, в JYSK шафи купе по 6 тис, електродроти недавно брала за смішні гроші на торпедо (гірлянди робили, всі китайські перегоріли). Сусід вчора пралку Miele за 3800 грн привіз, німецькі дубові шкіряні дивани можна по 5-6 тис взяти. Думаю, зараз, в НЕсезон і цемент можна по минулорічній ціні знайти, клеї, штукатурки і фарби - майстри регулярно викладають на олх тиряні. Якщо пильнувати і самому багато що робити - то можна вкластися в 5000$ так, щоби заїхати. В червні

Пи.Си. Згадала! Долярчик, Вам склопакети на балкон треба? В мене їх багато зайвих має бути в закромах. Відпродам дешево

1)...я справді думаю тісно співпрацювати з епіком! - найбільша мотивація це: багато чого в одному місці/можна щось по акціях купити і ГОЛОВНЕ, картками можна розплатитись!(55днів а-банка і приват - по 50К є ліміту на кожній...... а може і ще підвищать ліміт) :D
2)...склопакети......- якщо я/ми будемо склити лоджію, то ТІЛЬКИ по проекту, відповідно Ваші - навряд, чи підійдуть...
Востаннє редагувалось Долярчик в Пон 04 лют, 2019 12:44, всього редагувалось 1 раз.
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 12:41

"мишачі перегони" ©®™

  akurt написав:Буде інтересне змагання...
Команда номер ОДИН: пан Долярчик...
Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту

...коротко про склад команди номер ОДИН: основний майстер тато/пенсіонер(10-15 днів/міс. їздить на роботу/тобто не зовсім безробітний) + Долярчик/буде брати 1 вихідний/тиждень + по пів дня, майже щодня! :D + десь/колись допоможе мій брат і брат жінки + тесть(може 2-4дні в місяць кожен з них! )

...то ще б хотілось дізнатись про команду номер ДВА?(двоє будуть робити ремонт? - безробітні/тобто, чи мають багато вільного часу? ) - бо те, що мають більше "вільних" грошей - це ясно! :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 13:35

  Долярчик написав:
  akurt написав:Буде інтересне змагання...
Команда номер ОДИН: пан Долярчик...
Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту

...коротко про склад команди номер ОДИН: основний майстер тато/пенсіонер(10-15 днів/міс. їздить на роботу/тобто не зовсім безробітний) + Долярчик/буде брати 1 вихідний/тиждень + по пів дня, майже щодня! :D + десь/колись допоможе мій брат і брат жінки + тесть(може 2-4дні в місяць кожен з них! )

...то ще б хотілось дізнатись про команду номер ДВА?(двоє будуть робити ремонт? - безробітні/тобто, чи мають багато вільного часу? ) - бо те, що мають більше "вільних" грошей - це ясно! :mrgreen:

Третя команда, я -роблю ремонт в спадковому хрущику в р-ні Океану.Буду робити все сам, крім сантехніки.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 14:42

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Alex 85 написав:Давайте про комерційні приміщення поговорим. Бо ті нововобуди вже якось стають нецікаві. Як будували шлак так і далі будуть будувати.

Підтримую



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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:03

4571206: написав:Lambada
  jump написав:хто цвиклі з хроном потре, хто вареників зі смаженою цибулькою приготує?

Теща ж недалеко, на районі. Натерла цвиклі, наліпила вареників, окремо насмажила цибульки - і то все в окремі контейнери від Ікеа поскладала (їх можна в холодильнику тримати або розігрівати в мікрохвильовці, цілий комплект 150 грн коштує), дзвонить Долярчику, що все готове - приходь, забирай, дорогенький зятьок.


  jump написав:от піде Долярчик від тещеньки і хто йому тоді діряві шкарпетята цирувати буде? хто старенькі портєта підлатає? хто сорочину розірвану під пахвами зашиє?

В кожній хаті має бути гламурний чорний ящик наприклад від JYSK, коштує 80 грн, в який після прання і сушіння кидається увесь незрозумілий одяг (подертий, розпарований, без гудзиків і т д), от його регулярно можна відвезти тещі, щоби не сумувала за зятем.
У мене раз в півроку теща складає такий ящик, а сверуха цЕрує. Роблять то з великою радістю і кажуть "давай, може ше шось треба". Їх та робота заспокоює, а мені чудово!

  jump написав:а як без тестя улюбленого??

Та нормально. Півроку буде відпочивати. А далі потече кран, замкне замок, забракне на комуналь - теща зготує все що завгодно, тесть налиє шо скажуть - тільки би прийшов зєтьок! І кожен прихід зятя буде як свято!

  jump написав:хто бурачанки або калганівки вижене? хто шлапачка по вінця уввечері налиє? з ким до столу разом сяде, крякне, вип"є, за політику і комуналь побалакає??

До червня все піде! А від червня до червня - щотижня новосілля відзначати будуть, там тільки встигай складати пляшки, щоби було куди наливати все вигнане.



Побила Lambada усі наведені переваги :D

Долярчик, признавайтесь! Теща хоче, щоб Ви здриснули від неї чи бажає і надалі мешкати великою (трохи галасливою :lol: ) родиною? :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:40

  Lambada написав:
  ol_zy написав:Вы совсем не поняли идею. Вы можете себе представить это все включить в одну группу розеток?

Я блонда. Завжди так включаю. Чоловік уже звик. Тому по 4 разом розетки є тільки біля робочого столу.
Ну а в спальні їх взагалі має бути мінімум. Облучєніє! :|

Тогда понятно... Облучение, простите, чем? Пустой розеткой? Нет там ничего уверяю вас. Элетромагнитное излучение идет от включенных бытовых приборов и то оно очень мизерное. Выключите все из розеток и подойдите к счетчику - он остановится.
А провода в стенах вас не пугают?
  Lambada написав:
  ol_zy написав:Не соглашусь и в спальне и на кухне нужны лишние розетки через 5-10 лет надоело решили переставить или сменить

Яких 10 лет? А тріщини! Через 3-5 років треба знову робити ремонт - Ви ж самі писали, що тріщини є на всіх поверхах:
  ol_zy написав:Разочарую вас - еще как видно на последнем этаже - никак этаж не влияет.

От у мене останній поверх, тріщин нема (одна, майже непомітна), 3й рік від здачі, хоч я і налаштовувалася їх ремонтувати. Цегляний будинок, утеплений. В сусідів знизу є, багато і добре видно. - Фізика!

повезло - у меня в обоих квартирах на последнем этаже есть.
Это кто вам сказал, что ради трещины надо ремонт заново делать? Заделывается просто трещина и подкрашивается, а вот новую розетку провести - это почти заново ремонт сделать - особенно на кухне, если у вас уже облицовано плиткой...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:51

  akurt написав:P.S. Мої приятелі, що викупили частину квартири в 120 квадратів та будуть вигорожувати із того псевдо-дво-кімнатну квартиру для орендарів, планують вкластися в 5 000 доларів - і не більше.
Термін введення в експулаутацію - не більше 3-х місяців.
Ніяких 2-9-29-39 років не чекатимуть...
Буде інтересне змагання...
Команда номер ОДИН: пан Долярчик...
Команда номер ДВА: Пани, що майстрюють 5-ту за кількістю під орендарів затишну квартирку для IT-шника з котами... (вчора сказали, що черговий орендар виїхав - за 48 годин заселився новий).
Сили рівні: і в першій, і в другій команді: чоловік+жінка.
У команди 2, правда, грошей більше... Зараз готівкових - після викупу квартири - десь 30 000$...
Та й шомісячних БЕЗПОДАТКОВИХ надходжень приблизно 4х11000=44 000 гривень...
Ну ось подивимося...

Думаю у Долярчика нет шансов, там профи, а он любитель. Хотя новичкам везет :). Мне когда красили стены мастера (кстати родственники и 100% не собирались взять как со своего) посчитали расход краски в 2 раза больше, чем рекомендовал (знакомы) продавец в магазине. Аргумент продавца - они просто не знают и считают по дешевой типа снежки краске у нее действительно расход в 2 раза больше. Послушал продавца - мастера сказали ну ок, но этого нам только на один раз хватит - потом докупишь - в итоге еще даже осталось на подкраску - недавно он звонил уточнял точное название краски, т.к. хочет у себя ей перекрасить.
А вот знакомому посоветовал краску, а ему пришел такой мастер красить с валиком, а-ля для побелки в итоге ему даже на один раз не хватило...
Т.е. есть много факторов: расход зависит и от материалов и от оборудования и от мастерства или чтобы хоть руки росли откуда надо. (Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации).
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:12

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Долярчик, признавайтесь

... не знаю як хто, - одне знаю точно: НАЙБІЛЬШЕ втікти хочу я!!!
Задовбав мене той гуртожиток!

п. с.
...а при сьогоднішньому розумі(а не той, що був 10р.тому) - то я б в жодному разі не ліз би в такий "гуртожиток"..
.... хоча......любов затьмарює розум :oops: :roll:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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