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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:21
Долярчик написав: jump написав:
Долярчик, признавайтесь
... не знаю як хто, - одне знаю точно: НАЙБІЛЬШЕ втікти хочу я!!!
Задовбав мене той гуртожиток!
п. с.
...а при сьогоднішньому розумі(а не той, що був 10р.тому) - то я б в жодному разі не ліз би в такий "гуртожиток"..
.... хоча......любов затьмарює розум
Ви молодчина
сам собі господар і голова! Так і має бути!
Золоті слова: "а при сьогоднішньому розумі(а не той, що був 10р.тому) - то я б в жодному разі не ліз би в такий "гуртожиток".."
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jump
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:37
ol_zy написав:
Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.
Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.
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Пон 04 лют, 2019 17:34
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