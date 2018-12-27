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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:21

  Долярчик написав:
  jump написав:Долярчик, признавайтесь

... не знаю як хто, - одне знаю точно: НАЙБІЛЬШЕ втікти хочу я!!!
Задовбав мене той гуртожиток!

п. с.
...а при сьогоднішньому розумі(а не той, що був 10р.тому) - то я б в жодному разі не ліз би в такий "гуртожиток"..
.... хоча......любов затьмарює розум :oops: :roll:


Ви молодчина :D

сам собі господар і голова! Так і має бути!

Золоті слова: "а при сьогоднішньому розумі(а не той, що був 10р.тому) - то я б в жодному разі не ліз би в такий "гуртожиток".."
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:37

  ol_zy написав:Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.


Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.
change_pm
 
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  #<1 ... 305306307308
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