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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 лют, 2019 17:21
Долярчик написав: jump написав:
Долярчик, признавайтесь
... не знаю як хто, - одне знаю точно: НАЙБІЛЬШЕ втікти хочу я!!!
Задовбав мене той гуртожиток!
п. с.
...а при сьогоднішньому розумі(а не той, що був 10р.тому) - то я б в жодному разі не ліз би в такий "гуртожиток"..
.... хоча......любов затьмарює розум
Ви молодчина
сам собі господар і голова! Так і має бути!
Золоті слова: "а при сьогоднішньому розумі(а не той, що був 10р.тому) - то я б в жодному разі не ліз би в такий "гуртожиток".."
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jump
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Додано: Пон 04 лют, 2019 17:37
ol_zy написав:
Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.
Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 19:13
akurt написав:
Вы правы, конечно...
Всё не угадаешь... и не предусмотришь...
Я вот вроде вместе с сыном продумывал каждый "пук
" - и то сейчас вижу: в каждой комнате есть лишние розетки.
А вот с модемом не угадал - пришлось лепить удлинитель...
А вот в кухне - всё продумали до мелочей - и нет ничего лишнего...
В одном месте хотели сделать 4 розетки в ряд - кафельщики виновато щурясь, спросили: "Мы уже 2 кафелины испортили, конечно, пойдут в другом месте, но - может быть - всё же не 4 в ряд, а три?"
Так что диспут очень полезный - пусть пан Долярчик
в первой в своей жизни собственной квартире - попробует всё предусмотреть.По поводу того, уложится ли он в 5 000 долларов.
Как раз в эти дни становятся на старт мои приятели, что купили бетонный параллелепипед под квартирантов - посмотрим, во что и кто, и как уложится...Там парни - муж и жена - опытные!
Для справки: максимальное количество квартир под сдачу у моих других приятелей - в Киеве - 9 (девять).
Народ опытный...
Два подрозетника , больше не надо, имхо.
Не зная их квадратуры общей , сложно зделать вывод.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 19:33
Всех софорумчан с наступившим Новым годом! По лунному календарю.Всем удачи , здоровья , денег
.....
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Пон 04 лют, 2019 18:32
jump
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