akurt написав:

По поводу того, уложится ли он в 5 000 долларов.

Вы правы, конечно...Всё не угадаешь... и не предусмотришь...Я вот вроде вместе с сыном продумывал каждый "пук" - и то сейчас вижу: в каждой комнате есть лишние розетки.А вот с модемом не угадал - пришлось лепить удлинитель...А вот в кухне - всё продумали до мелочей - и нет ничего лишнего...В одном месте хотели сделать 4 розетки в ряд - кафельщики виновато щурясь, спросили: "Мы уже 2 кафелины испортили, конечно, пойдут в другом месте, но - может быть - всё же не 4 в ряд, а три?"Так что диспут очень полезный - пусть панв первой в своей жизни собственной квартире - попробует всё предусмотреть.Как раз в эти дни становятся на старт мои приятели, что купили бетонный параллелепипед под квартирантов - посмотрим, во что и кто, и как уложится...Для справки: максимальное количество квартир под сдачу у моих других приятелей - в Киеве - 9 (девять).Народ опытный...