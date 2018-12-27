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akurt написав:Вы правы, конечно... Всё не угадаешь... и не предусмотришь... Я вот вроде вместе с сыном продумывал каждый "пук" - и то сейчас вижу: в каждой комнате есть лишние розетки. А вот с модемом не угадал - пришлось лепить удлинитель... А вот в кухне - всё продумали до мелочей - и нет ничего лишнего... В одном месте хотели сделать 4 розетки в ряд - кафельщики виновато щурясь, спросили: "Мы уже 2 кафелины испортили, конечно, пойдут в другом месте, но - может быть - всё же не 4 в ряд, а три?" Так что диспут очень полезный - пусть пан Долярчик в первой в своей жизни собственной квартире - попробует всё предусмотреть. По поводу того, уложится ли он в 5 000 долларов. Как раз в эти дни становятся на старт мои приятели, что купили бетонный параллелепипед под квартирантов - посмотрим, во что и кто, и как уложится... Там парни - муж и жена - опытные!
Для справки: максимальное количество квартир под сдачу у моих других приятелей - в Киеве - 9 (девять). Народ опытный...
Два подрозетника , больше не надо, имхо. Не зная их квадратуры общей , сложно зделать вывод.
ol_zy написав:Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.
Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.
Kolorit Premiun 7 (матовя) или 20 (полуматовая). Но сейчас они изменили линейку и это что-то типа https://kolorit.ua/dynasty/ Это укринский завод Tikkurila, т.е. типа их аналог. По цене тогда была раза в 2 дешевле оригинала. Брали именно матовую ее надо равномерно наносить иначе под углом могут быть заметны мазки, а вот с глянцевой надо играться - хорошо заметно, если не идеально делать. Про валик уже не скажу - давно брали сразу вместе с краской (брали в магазинчике, которые именно тикуриллой занимаются, хотя в эпицентре тоже есть) и пользуемся до сих пор, если надо. С мелкими ворсинками точно, с большими и расход хуже и ложится не очень. Смотрите на дату производства - читал один из отзывов (брали в эпицентре и скорее всего залежалую или какую-то левую партию, может замерзала), что краска сворачивалась после высыхания и потом пленкой так и отрывалась от стены - я такого не наблюдал, и красили даже старую снежку и все ок (даже той что лежала давно - остатки). По цвету - рекомендация продавца - брать на 1, а лучше 2 тона светлее, чем та что понравилась на пробнике - на стене выходит более насыщенной и от того темнее. Есть красители очень дорогие, т.е. можно сэкономить взяв похожий цвет из соседнего ряда.
akurt написав:Вы правы, конечно... Всё не угадаешь... и не предусмотришь... Я вот вроде вместе с сыном продумывал каждый "пук" - и то сейчас вижу: в каждой комнате есть лишние розетки. А вот с модемом не угадал - пришлось лепить удлинитель... А вот в кухне - всё продумали до мелочей - и нет ничего лишнего... В одном месте хотели сделать 4 розетки в ряд - кафельщики виновато щурясь, спросили: "Мы уже 2 кафелины испортили, конечно, пойдут в другом месте, но - может быть - всё же не 4 в ряд, а три?" Так что диспут очень полезный - пусть пан Долярчик в первой в своей жизни собственной квартире - попробует всё предусмотреть. По поводу того, уложится ли он в 5 000 долларов. Как раз в эти дни становятся на старт мои приятели, что купили бетонный параллелепипед под квартирантов - посмотрим, во что и кто, и как уложится... Там парни - муж и жена - опытные!
Для справки: максимальное количество квартир под сдачу у моих других приятелей - в Киеве - 9 (девять). Народ опытный...
Два подрозетника , больше не надо, имхо. Не зная их квадратуры общей , сложно зделать вывод.
А при чем здесь квадратура? Все зависит от насыщенности устройств. Например, мне постоянно нужны 2 зарядки от 2-х смартов, ноутбук, иногда планшет, иногда старая резервная нокия. У других членов семьи похожая ситуация, только там смарт+планшет. И все всегда хочется иметь под рукой и требует зарядки в самый неожиданный момент. На отдых без пятерника (5 розеток) не ездим - не реально розетки разделить их всегда мало.
ol_zy написав:Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.
Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.
Kolorit Premiun 7 (матовя) или 20 (полуматовая).
- це ж нацюцюрник на стінах та стелі. Як в цьому жити і чим дихати? "латексная краска на акрилатной основе" "Краска Premium Interior 7 рекомендуется для первичной и ремонтной окраски стен и потолков во влажных помещениях: ванные комнаты, прачечные и т.п.."
Я такою лише стелю у ванні, туалеті та пральні фарбував.
Загалом у фарб є певний баланс: гарно миється але це нацюцурник або швидко брудниться але більш екологічніша й "дихаюча". Я вибрав "еко" варіант: Dufa Harmonieweiss
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі