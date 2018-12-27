Додано: Вів 05 лют, 2019 00:45

change_pm написав: ol_zy написав: Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации. Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.



Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути. Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.

Kolorit Premiun 7 (матовя) или 20 (полуматовая). Но сейчас они изменили линейку и это что-то типаЭто укринский завод Tikkurila, т.е. типа их аналог. По цене тогда была раза в 2 дешевле оригинала.Брали именно матовую ее надо равномерно наносить иначе под углом могут быть заметны мазки, а вот с глянцевой надо играться - хорошо заметно, если не идеально делать.Про валик уже не скажу - давно брали сразу вместе с краской (брали в магазинчике, которые именно тикуриллой занимаются, хотя в эпицентре тоже есть) и пользуемся до сих пор, если надо. С мелкими ворсинками точно, с большими и расход хуже и ложится не очень.Смотрите на дату производства - читал один из отзывов (брали в эпицентре и скорее всего залежалую или какую-то левую партию, может замерзала), что краска сворачивалась после высыхания и потом пленкой так и отрывалась от стены - я такого не наблюдал, и красили даже старую снежку и все ок (даже той что лежала давно - остатки).По цвету - рекомендация продавца - брать на 1, а лучше 2 тона светлее, чем та что понравилась на пробнике - на стене выходит более насыщенной и от того темнее.Есть красители очень дорогие, т.е. можно сэкономить взяв похожий цвет из соседнего ряда.