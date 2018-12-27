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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 305306307308
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:21

  Долярчик написав:
  jump написав:Долярчик, признавайтесь

... не знаю як хто, - одне знаю точно: НАЙБІЛЬШЕ втікти хочу я!!!
Задовбав мене той гуртожиток!

п. с.
...а при сьогоднішньому розумі(а не той, що був 10р.тому) - то я б в жодному разі не ліз би в такий "гуртожиток"..
.... хоча......любов затьмарює розум :oops: :roll:


Ви молодчина :D

сам собі господар і голова! Так і має бути!

Золоті слова: "а при сьогоднішньому розумі(а не той, що був 10р.тому) - то я б в жодному разі не ліз би в такий "гуртожиток".."
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:37

  ol_zy написав:Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.


Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:13

  akurt написав:Вы правы, конечно...
Всё не угадаешь... и не предусмотришь...
Я вот вроде вместе с сыном продумывал каждый "пук" - и то сейчас вижу: в каждой комнате есть лишние розетки.
А вот с модемом не угадал - пришлось лепить удлинитель...
А вот в кухне - всё продумали до мелочей - и нет ничего лишнего...
В одном месте хотели сделать 4 розетки в ряд - кафельщики виновато щурясь, спросили: "Мы уже 2 кафелины испортили, конечно, пойдут в другом месте, но - может быть - всё же не 4 в ряд, а три?"
Так что диспут очень полезный - пусть пан Долярчик в первой в своей жизни собственной квартире - попробует всё предусмотреть.
По поводу того, уложится ли он в 5 000 долларов.
Как раз в эти дни становятся на старт мои приятели, что купили бетонный параллелепипед под квартирантов - посмотрим, во что и кто, и как уложится...
Там парни - муж и жена - опытные!

Для справки: максимальное количество квартир под сдачу у моих других приятелей - в Киеве - 9 (девять).
Народ опытный...

Два подрозетника , больше не надо, имхо.
Не зная их квадратуры общей , сложно зделать вывод.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:33

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Всех софорумчан с наступившим Новым годом! По лунному календарю.Всем удачи , здоровья , денег :D .....
Vadim V
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 23:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Vadim V написав:Всем удачи , здоровья , денег .....

Розкажіть, чи отримали свій джек-пот?

Мої знайомі знайшли квартиру на вторинці, готові були брати кредит, продавець захотів тільки кеш без усіляких банків і відкриття рахунків. А Ви як?
Востаннє редагувалось Lambada в Вів 05 лют, 2019 00:53, всього редагувалось 1 раз.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 00:45

  change_pm написав:
  ol_zy написав:Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.


Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.

Kolorit Premiun 7 (матовя) или 20 (полуматовая). Но сейчас они изменили линейку и это что-то типа https://kolorit.ua/dynasty/
Это укринский завод Tikkurila, т.е. типа их аналог. По цене тогда была раза в 2 дешевле оригинала.
Брали именно матовую ее надо равномерно наносить иначе под углом могут быть заметны мазки, а вот с глянцевой надо играться - хорошо заметно, если не идеально делать.
Про валик уже не скажу - давно брали сразу вместе с краской (брали в магазинчике, которые именно тикуриллой занимаются, хотя в эпицентре тоже есть) и пользуемся до сих пор, если надо. С мелкими ворсинками точно, с большими и расход хуже и ложится не очень.
Смотрите на дату производства - читал один из отзывов (брали в эпицентре и скорее всего залежалую или какую-то левую партию, может замерзала), что краска сворачивалась после высыхания и потом пленкой так и отрывалась от стены - я такого не наблюдал, и красили даже старую снежку и все ок (даже той что лежала давно - остатки).
По цвету - рекомендация продавца - брать на 1, а лучше 2 тона светлее, чем та что понравилась на пробнике - на стене выходит более насыщенной и от того темнее.
Есть красители очень дорогие, т.е. можно сэкономить взяв похожий цвет из соседнего ряда.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 00:56

  Vadim V написав:
  akurt написав:Вы правы, конечно...
Всё не угадаешь... и не предусмотришь...
Я вот вроде вместе с сыном продумывал каждый "пук" - и то сейчас вижу: в каждой комнате есть лишние розетки.
А вот с модемом не угадал - пришлось лепить удлинитель...
А вот в кухне - всё продумали до мелочей - и нет ничего лишнего...
В одном месте хотели сделать 4 розетки в ряд - кафельщики виновато щурясь, спросили: "Мы уже 2 кафелины испортили, конечно, пойдут в другом месте, но - может быть - всё же не 4 в ряд, а три?"
Так что диспут очень полезный - пусть пан Долярчик в первой в своей жизни собственной квартире - попробует всё предусмотреть.
По поводу того, уложится ли он в 5 000 долларов.
Как раз в эти дни становятся на старт мои приятели, что купили бетонный параллелепипед под квартирантов - посмотрим, во что и кто, и как уложится...
Там парни - муж и жена - опытные!

Для справки: максимальное количество квартир под сдачу у моих других приятелей - в Киеве - 9 (девять).
Народ опытный...

Два подрозетника , больше не надо, имхо.
Не зная их квадратуры общей , сложно зделать вывод.

А при чем здесь квадратура? Все зависит от насыщенности устройств. Например, мне постоянно нужны 2 зарядки от 2-х смартов, ноутбук, иногда планшет, иногда старая резервная нокия. У других членов семьи похожая ситуация, только там смарт+планшет. И все всегда хочется иметь под рукой и требует зарядки в самый неожиданный момент.
На отдых без пятерника (5 розеток) не ездим - не реально розетки разделить их всегда мало.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 01:14

  ol_zy написав:
  change_pm написав:
  ol_zy написав:Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.

Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.

Kolorit Premiun 7 (матовя) или 20 (полуматовая).

- це ж нацюцюрник на стінах та стелі. Як в цьому жити і чим дихати? :roll:
"латексная краска на акрилатной основе"
"Краска Premium Interior 7 рекомендуется для первичной и ремонтной окраски стен и потолков во влажных помещениях: ванные комнаты, прачечные и т.п.."

Я такою лише стелю у ванні, туалеті та пральні фарбував.

Загалом у фарб є певний баланс: гарно миється але це нацюцурник або швидко брудниться але більш екологічніша й "дихаюча".
Я вибрав "еко" варіант: Dufa Harmonieweiss
Зображення
Бідні люди мають великі телевізори. Багаті люди мають великі бібліотеки. Деніел Еллі :wink:
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