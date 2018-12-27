Додано: Вів 05 лют, 2019 12:17

Lambada написав: Vadim V написав: Всем удачи , здоровья , денег ..... Всем удачи , здоровья , денег .....

Розкажіть, чи отримали свій джек-пот?



Мої знайомі знайшли квартиру на вторинці, готові були брати кредит, продавець захотів тільки кеш без усіляких банків і відкриття рахунків. А Ви як? Розкажіть, чи отримали свій джек-пот?Мої знайомі знайшли квартиру на вторинці, готові були брати кредит, продавець захотів тільки кеш без усіляких банків і відкриття рахунків. А Ви як?

Да!,вчера сделка и состоялась. Сидел пару часов без квартиры и без денегС утра покупатель вносит на счёт в банк ту часть которая у него есть , потом идём к нотариусу с которым работает банк , оформляем типичный договор купли-продажи , вносится в реестр новый собственник , я без квартиры и денег, далее нотариус оформляет договор ипотеки между бывшим покупателем/новым собственником и банком/представителем банка , потом идём в банк , покупатель оплачивает свои страховки а представитель банка подымаеться в отдел и даёт добро на перечисление гривны на мой карточный счёт , сумму и курс заранее оговаривают покупатель и продавец эта сумма прописываеться в договоре купли продажи ,если реальная стоимость немного больше чем надо для договора то покупатель доплатил мне долларами у нотариуса, далее сидим ждём , через пару часов в п24 нарисовываются мои деньги , если нада доллары то заранее надо предупредить представителя что бы в кассе приготовили зелень и для соблюдения формальности обмена валют пачку паспортов в зависимости от суммы , мне нужна была б/н гривна так как сегодня я её уже отправил на покупку новой квартиры в стадии котлованаКидок возможен если все в сговоре покупатель, представитель банка и нотариус .