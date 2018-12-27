В мене якраз виникло питання на днях: як правильно зробити пральну кімнату у квартирі/будинку?
Це має бути якесь додаткове вентилювання влітку, ну і щоби взимку грибок не кинувся взимку. Це додаткові витяжки, чи додатковий обігрів?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 11:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В мене якраз виникло питання на днях: як правильно зробити пральну кімнату у квартирі/будинку?
Це має бути якесь додаткове вентилювання влітку, ну і щоби взимку грибок не кинувся взимку. Це додаткові витяжки, чи додатковий обігрів?
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:14
Маємо такий досвід:
- за проектом у будинку в квартирі - окремі кімнати для душової (4+ кв. метри - десь 2х2,40) та для туалету (2х1,40).
- ось цю другу кімнату (вона має окремий вентиляційний канал) переробляють під таку кімнату.
- всю кімнату облицювали кахлем. Поставили пральну машину, вставили електричний вентилятор, поставили металеві полиці на металевих стійках (пофарбовані синтетичною емаллю) з Епіцентру.
Ніби-то добре...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:17
Да!,вчера сделка и состоялась. Сидел пару часов без квартиры и без денег
С утра покупатель вносит на счёт в банк ту часть которая у него есть , потом идём к нотариусу с которым работает банк , оформляем типичный договор купли-продажи , вносится в реестр новый собственник , я без квартиры и денег , далее нотариус оформляет договор ипотеки между бывшим покупателем/новым собственником и банком/представителем банка , потом идём в банк , покупатель оплачивает свои страховки а представитель банка подымаеться в отдел и даёт добро на перечисление гривны на мой карточный счёт , сумму и курс заранее оговаривают покупатель и продавец эта сумма прописываеться в договоре купли продажи ,если реальная стоимость немного больше чем надо для договора то покупатель доплатил мне долларами у нотариуса, далее сидим ждём , через пару часов в п24 нарисовываются мои деньги , если нада доллары то заранее надо предупредить представителя что бы в кассе приготовили зелень и для соблюдения формальности обмена валют пачку паспортов в зависимости от суммы , мне нужна была б/н гривна так как сегодня я её уже отправил на покупку новой квартиры в стадии котлована .
Кидок возможен если все в сговоре покупатель, представитель банка и нотариус .
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