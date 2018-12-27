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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ST_11 написав:во влажных помещениях: ванные комнаты, прачечные и т.п..

В мене якраз виникло питання на днях: як правильно зробити пральну кімнату у квартирі/будинку?
Це має бути якесь додаткове вентилювання влітку, ну і щоби взимку грибок не кинувся взимку. Це додаткові витяжки, чи додатковий обігрів?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:14

Маємо такий досвід:
- за проектом у будинку в квартирі - окремі кімнати для душової (4+ кв. метри - десь 2х2,40) та для туалету (2х1,40).
- ось цю другу кімнату (вона має окремий вентиляційний канал) переробляють під таку кімнату.
- всю кімнату облицювали кахлем. Поставили пральну машину, вставили електричний вентилятор, поставили металеві полиці на металевих стійках (пофарбовані синтетичною емаллю) з Епіцентру.
Ніби-то добре...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:17

  Lambada написав:
  Vadim V написав:Всем удачи , здоровья , денег .....

Розкажіть, чи отримали свій джек-пот?

Мої знайомі знайшли квартиру на вторинці, готові були брати кредит, продавець захотів тільки кеш без усіляких банків і відкриття рахунків. А Ви як?

Да!,вчера сделка и состоялась. Сидел пару часов без квартиры и без денег :mrgreen:
С утра покупатель вносит на счёт в банк ту часть которая у него есть , потом идём к нотариусу с которым работает банк , оформляем типичный договор купли-продажи , вносится в реестр новый собственник , я без квартиры и денег :? , далее нотариус оформляет договор ипотеки между бывшим покупателем/новым собственником и банком/представителем банка , потом идём в банк , покупатель оплачивает свои страховки а представитель банка подымаеться в отдел и даёт добро на перечисление гривны на мой карточный счёт , сумму и курс заранее оговаривают покупатель и продавец эта сумма прописываеться в договоре купли продажи ,если реальная стоимость немного больше чем надо для договора то покупатель доплатил мне долларами у нотариуса, далее сидим ждём , через пару часов в п24 нарисовываются мои деньги , если нада доллары то заранее надо предупредить представителя что бы в кассе приготовили зелень и для соблюдения формальности обмена валют пачку паспортов в зависимости от суммы , мне нужна была б/н гривна так как сегодня я её уже отправил на покупку новой квартиры в стадии котлована :) .
Кидок возможен если все в сговоре покупатель, представитель банка и нотариус .
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Vadim V написав:Да!,вчера сделка и состоялась.

О, вітаю :)

Обмежень зняти гривню з рахунку не ставили?
Чи можна було взяти зі собою валютчиків щоби взяти валютою по кращому курсу?
Чи був якийсь документ типу "заява", за яким ви підтвердили, що отримали гроші, і тільки тоді квартира відходить покупцеві?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:42

  Lambada написав:
  Vadim V написав:Да!,вчера сделка и состоялась.

О, вітаю :)

Обмежень зняти гривню з рахунку не ставили?
Чи можна було взяти зі собою валютчиків щоби взяти валютою по кращому курсу?
Чи був якийсь документ типу "заява", за яким ви підтвердили, що отримали гроші, і тільки тоді квартира відходить покупцеві?

Нет.
Зачем , я договорился с покупателем по курсу продажи привата.
Бамажек перестраховочных НИКАКИХ нету , квартира отошла покупателю ещё у нотариуса.Я же выше писал , два часа без квартиры и денег.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:39

  ST_11 написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.
  change_pm написав:Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.

Kolorit Premiun 7 (матовя) или 20 (полуматовая).

- це ж нацюцюрник на стінах та стелі. Як в цьому жити і чим дихати? :roll:
"латексная краска на акрилатной основе"
"Краска Premium Interior 7 рекомендуется для первичной и ремонтной окраски стен и потолков во влажных помещениях: ванные комнаты, прачечные и т.п.."

Я такою лише стелю у ванні, туалеті та пральні фарбував.

Это старая версия и уже не выпускается, а по моей ссылке:
Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также для поверхностей, от которых требуется высокая стойкость к мытью и износу. Например, кухни, прихожие, лестничные клетки, детские сады, школы, больницы, предприятия общественного питания (поверхности, не контактирующие с продуктами питания) и т.п.

https://kolorit.ua/dynasty/
ol_zy
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