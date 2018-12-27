В мене якраз виникло питання на днях: як правильно зробити пральну кімнату у квартирі/будинку?
Це має бути якесь додаткове вентилювання влітку, ну і щоби взимку грибок не кинувся взимку. Це додаткові витяжки, чи додатковий обігрів?
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Додано: Вів 05 лют, 2019 11:25
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
В мене якраз виникло питання на днях: як правильно зробити пральну кімнату у квартирі/будинку?
Це має бути якесь додаткове вентилювання влітку, ну і щоби взимку грибок не кинувся взимку. Це додаткові витяжки, чи додатковий обігрів?
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:14
Маємо такий досвід:
- за проектом у будинку в квартирі - окремі кімнати для душової (4+ кв. метри - десь 2х2,40) та для туалету (2х1,40).
- ось цю другу кімнату (вона має окремий вентиляційний канал) переробляють під таку кімнату.
- всю кімнату облицювали кахлем. Поставили пральну машину, вставили електричний вентилятор, поставили металеві полиці на металевих стійках (пофарбовані синтетичною емаллю) з Епіцентру.
Ніби-то добре...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:17
Да!,вчера сделка и состоялась. Сидел пару часов без квартиры и без денег
С утра покупатель вносит на счёт в банк ту часть которая у него есть , потом идём к нотариусу с которым работает банк , оформляем типичный договор купли-продажи , вносится в реестр новый собственник , я без квартиры и денег , далее нотариус оформляет договор ипотеки между бывшим покупателем/новым собственником и банком/представителем банка , потом идём в банк , покупатель оплачивает свои страховки а представитель банка подымаеться в отдел и даёт добро на перечисление гривны на мой карточный счёт , сумму и курс заранее оговаривают покупатель и продавец эта сумма прописываеться в договоре купли продажи ,если реальная стоимость немного больше чем надо для договора то покупатель доплатил мне долларами у нотариуса, далее сидим ждём , через пару часов в п24 нарисовываются мои деньги , если нада доллары то заранее надо предупредить представителя что бы в кассе приготовили зелень и для соблюдения формальности обмена валют пачку паспортов в зависимости от суммы , мне нужна была б/н гривна так как сегодня я её уже отправил на покупку новой квартиры в стадии котлована .
Кидок возможен если все в сговоре покупатель, представитель банка и нотариус .
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:30
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Вів 05 лют, 2019 12:42
Нет.
Зачем , я договорился с покупателем по курсу продажи привата.
Бамажек перестраховочных НИКАКИХ нету , квартира отошла покупателю ещё у нотариуса.Я же выше писал , два часа без квартиры и денег.
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:39
Это старая версия и уже не выпускается, а по моей ссылке:
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:18
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Щойно переїхалася біля комерційного приміщення, побудованого спеціально для Нової пошти. Дубляни, ближче до заправки Shell.
Не можу зараз додати фото.
Кажуть, там же будуються склади для Ікеа. Тобто хтось інвестує, а НП і Ікеа будуть орендувати.
Це тисячі квадратних метрів. Рік тому я скидала фото вирівнювання території. Зараз вже скоро запрацюють, мабуть.
То про таку комерцію йде мова?
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:46
Не я розпочав, але є такий ЖК Національний і там можна прикупити комм.приміщення.
Чи варто? Хто буде арендарем і яку оптимально площу брати?
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