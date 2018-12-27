Додано: Вів 05 лют, 2019 12:14

Маємо такий досвід:

- за проектом у будинку в квартирі - окремі кімнати для душової (4+ кв. метри - десь 2х2,40) та для туалету (2х1,40).

- ось цю другу кімнату (вона має окремий вентиляційний канал) переробляють під таку кімнату.

- всю кімнату облицювали кахлем. Поставили пральну машину, вставили електричний вентилятор, поставили металеві полиці на металевих стійках (пофарбовані синтетичною емаллю) з Епіцентру.

Ніби-то добре...

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).