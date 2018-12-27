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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 306307308309
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:25

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  ST_11 написав:во влажных помещениях: ванные комнаты, прачечные и т.п..

В мене якраз виникло питання на днях: як правильно зробити пральну кімнату у квартирі/будинку?
Це має бути якесь додаткове вентилювання влітку, ну і щоби взимку грибок не кинувся взимку. Це додаткові витяжки, чи додатковий обігрів?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:14

Маємо такий досвід:
- за проектом у будинку в квартирі - окремі кімнати для душової (4+ кв. метри - десь 2х2,40) та для туалету (2х1,40).
- ось цю другу кімнату (вона має окремий вентиляційний канал) переробляють під таку кімнату.
- всю кімнату облицювали кахлем. Поставили пральну машину, вставили електричний вентилятор, поставили металеві полиці на металевих стійках (пофарбовані синтетичною емаллю) з Епіцентру.
Ніби-то добре...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:17

  Lambada написав:
  Vadim V написав:Всем удачи , здоровья , денег .....

Розкажіть, чи отримали свій джек-пот?

Мої знайомі знайшли квартиру на вторинці, готові були брати кредит, продавець захотів тільки кеш без усіляких банків і відкриття рахунків. А Ви як?

Да!,вчера сделка и состоялась. Сидел пару часов без квартиры и без денег :mrgreen:
С утра покупатель вносит на счёт в банк ту часть которая у него есть , потом идём к нотариусу с которым работает банк , оформляем типичный договор купли-продажи , вносится в реестр новый собственник , я без квартиры и денег :? , далее нотариус оформляет договор ипотеки между бывшим покупателем/новым собственником и банком/представителем банка , потом идём в банк , покупатель оплачивает свои страховки а представитель банка подымаеться в отдел и даёт добро на перечисление гривны на мой карточный счёт , сумму и курс заранее оговаривают покупатель и продавец эта сумма прописываеться в договоре купли продажи ,если реальная стоимость немного больше чем надо для договора то покупатель доплатил мне долларами у нотариуса, далее сидим ждём , через пару часов в п24 нарисовываются мои деньги , если нада доллары то заранее надо предупредить представителя что бы в кассе приготовили зелень и для соблюдения формальности обмена валют пачку паспортов в зависимости от суммы , мне нужна была б/н гривна так как сегодня я её уже отправил на покупку новой квартиры в стадии котлована :) .
Кидок возможен если все в сговоре покупатель, представитель банка и нотариус .
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:30

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Vadim V написав:Да!,вчера сделка и состоялась.

О, вітаю :)

Обмежень зняти гривню з рахунку не ставили?
Чи можна було взяти зі собою валютчиків щоби взяти валютою по кращому курсу?
Чи був якийсь документ типу "заява", за яким ви підтвердили, що отримали гроші, і тільки тоді квартира відходить покупцеві?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 12:42

  Lambada написав:
  Vadim V написав:Да!,вчера сделка и состоялась.

О, вітаю :)

Обмежень зняти гривню з рахунку не ставили?
Чи можна було взяти зі собою валютчиків щоби взяти валютою по кращому курсу?
Чи був якийсь документ типу "заява", за яким ви підтвердили, що отримали гроші, і тільки тоді квартира відходить покупцеві?

Нет.
Зачем , я договорился с покупателем по курсу продажи привата.
Бамажек перестраховочных НИКАКИХ нету , квартира отошла покупателю ещё у нотариуса.Я же выше писал , два часа без квартиры и денег.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:39

  ST_11 написав:
  ol_zy написав:
  ol_zy написав:Кстати когда я самостоятельно перекрашивал стену - в другой цвет - расход был согласно рекомендаций продавца (на банке такой же написан был), правда и валик я брал по его рекомендации.
  change_pm написав:Можно посилання на фарбу і валік? Думаю, всім може в пригоді бути.

Kolorit Premiun 7 (матовя) или 20 (полуматовая).

- це ж нацюцюрник на стінах та стелі. Як в цьому жити і чим дихати? :roll:
"латексная краска на акрилатной основе"
"Краска Premium Interior 7 рекомендуется для первичной и ремонтной окраски стен и потолков во влажных помещениях: ванные комнаты, прачечные и т.п.."

Я такою лише стелю у ванні, туалеті та пральні фарбував.

Это старая версия и уже не выпускается, а по моей ссылке:
Рекомендуется для первичной и ремонтной окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, а также для поверхностей, от которых требуется высокая стойкость к мытью и износу. Например, кухни, прихожие, лестничные клетки, детские сады, школы, больницы, предприятия общественного питания (поверхности, не контактирующие с продуктами питания) и т.п.

https://kolorit.ua/dynasty/
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:18

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Щойно переїхалася біля комерційного приміщення, побудованого спеціально для Нової пошти. Дубляни, ближче до заправки Shell.
Не можу зараз додати фото.
Кажуть, там же будуються склади для Ікеа. Тобто хтось інвестує, а НП і Ікеа будуть орендувати.
Це тисячі квадратних метрів. Рік тому я скидала фото вирівнювання території. Зараз вже скоро запрацюють, мабуть.

То про таку комерцію йде мова?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:46

  Долярчик написав:
  fis написав:
Alex 85 написав:Давайте про комерційні приміщення поговорим. Бо ті нововобуди вже якось стають нецікаві. Як будували шлак так і далі будуть будувати.

Підтримую



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... а хто ж проти?
- давайте, накидайте пару варіантів, а ми вже тут "пожуєм"! ))


Не я розпочав, але є такий ЖК Національний і там можна прикупити комм.приміщення.
Чи варто? Хто буде арендарем і яку оптимально площу брати?
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