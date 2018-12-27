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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 307308309310
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 20:47

:cry: jump
Мені про це розповів їх кур'єр.

Перед новим роком мені треба було відправити габаритний товар в Київську область, так, щоби доїхав до свят. Я викликала кур'єра забрати його в Пустомитівський район. Їхав довго, з маніпуляціми, коли приїхав - виявилося, що в нього нема нічого - ні скотчу для упаковки, ні ножниць, ні ручки, ні упаковки, жалівся, що НП того нічого не дає.
Розповідав, як довго мій товар буде їхати на Трускавецьку і як може не встигнути до свят до адресата.

Розговорилися, виявилося, що його НП наймає як аутсорсинг. От перед святами багато замовлень, вони винайняли додаткові машини, бо основні не справляються. Каже, що всі машини чобітки, буси з їх брендом, всі приміщення - все в оренді. І будують нові приміщення біля Дублян, які теж будуть орендувати, бо на Трускавецькій вже не вміщаються.
Казав, що НП - то велика мильна бульбашка, що "якшошо - то в них нічого нема, все в оренді".
Ну в таку епоху живемо, що робити?

А з приводу Національного - то там же ж були домовленості з вайтішниками, декілька поверхів для компаній будували. Щось змінилося?
Якщо там коворкінги типу тих, що Кенінгштейн у Києві робить, то це може бути цікаво.
Може, хтось із Киян уже був тут:
https://creativestates.net/

А взагалі комерційні приміщення - то широчезне поняття і треба добре вивчити ринок і розміщення.

То як #10yearschallenge.
Ще 10 років тому всі відкривали перукарні і набирали майстрів, тепер майстри шукають де і з ким працювати. Відкриваються тільки барбершопи з бородачами, яким теж бракує майстрів.
Спортзали відкривали в підвалах з грибком і без вентиляції, тепер без професійної підлоги і без кондюка того нікому не треба.
Аптеки і банки відкривали в кожному під'їзді. Тепер ліки можна купити онлайн, а з банками - ну ви вкурсі, все буде monobank.
Торгових площ - дофіга. От наприклад на Рогатці на базарі продають 2-3 людей, решта порожньо. Та ж Вікторія Гарденс - тільки недавно її заповнили, і то ще є вільні площі.

Нашо чекати поки збудують, якщо вже є готове:
На Коперніка маленька кімнатка під офіс "закритого типу". Від 5 до 8 тис в міс можна орендувати https://www.real-estate.lviv.ua/1505326 ... M-vul.html

На Замарстинівській цілий особняк. Під дитячий садочок приватний піде 1000 баксів на місяць оренди або більше. Заселиться поруч Долярчик і сусідні термітники - попит стабільно високий: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... D4leb.html

Виробництва і все таке - там нюанси по вентиляціях, каналізаціях, кіловатах - то тільки під конкретного орендаря. Як з новою поштою.

Хтось знає, який бізнес буде в тренді через 3-5 років, коли здадуть комерційні площі, під які щараз копають котловани?
Lambada
 
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