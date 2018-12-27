Додано: Вів 05 лют, 2019 20:47

Мені про це розповів їх кур'єр.Перед новим роком мені треба було відправити габаритний товар в Київську область, так, щоби доїхав до свят. Я викликала кур'єра забрати його в Пустомитівський район. Їхав довго, з маніпуляціми, коли приїхав - виявилося, що в нього нема нічого - ні скотчу для упаковки, ні ножниць, ні ручки, ні упаковки, жалівся, що НП того нічого не дає.Розповідав, як довго мій товар буде їхати на Трускавецьку і як може не встигнути до свят до адресата.Розговорилися, виявилося, що його НП наймає як аутсорсинг. От перед святами багато замовлень, вони винайняли додаткові машини, бо основні не справляються. Каже, що всі машини чобітки, буси з їх брендом, всі приміщення - все в оренді. І будують нові приміщення біля Дублян, які теж будуть орендувати, бо на Трускавецькій вже не вміщаються.Казав, що НП - то велика мильна бульбашка, що "якшошо - то в них нічого нема, все в оренді".Ну в таку епоху живемо, що робити?А з приводу- то там же ж були домовленості з вайтішниками, декілька поверхів для компаній будували. Щось змінилося?Якщо там коворкінги типу тих, що Кенінгштейн у Києві робить, то це може бути цікаво.Тут шикарний офіс за 270$ в місяць!А взагалі комерційні приміщення - то широчезне поняття і треба добре вивчити ринок і розміщення.То якЩе 10 років тому всі відкривали перукарні і набирали майстрів, тепер майстри шукають де і з ким працювати. Відкриваються тільки барбершопи з бородачами, яким теж бракує майстрів.Спортзали відкривали в підвалах з грибком і без вентиляції, тепер без професійної підлоги і без кондюка того нікому не треба.Аптеки і банки відкривали в кожному під'їзді. Тепер ліки можна купити онлайн, а з банками - ну ви вкурсі, все буде monobank.Торгових площ - дофіга. От наприклад на Рогатці на базарі продають 2-3 людей, решта порожньо. Та ж Вікторія Гарденс - тільки недавно її заповнили, і то ще є вільні площі.Не проблема орендувати хоч під сувеніри в центрі, хоч під секонд хенд на Сихові.Нашо чекати поки збудують, якщо вже є готове:На Коперніка маленька кімнатка під офіс "закритого типу". Від 5 до 8 тис в міс можна орендуватиЧи Дорошенка:На Замарстинівській цілий особняк. Під дитячий садочок приватний піде 1000 баксів на місяць оренди або більше. Заселиться поручі сусідні термітники - попит стабільно високий:Виробництва і все таке - там нюанси по вентиляціях, каналізаціях, кіловатах - то тільки під конкретного орендаря. І то - якщо не напоротися на рукожопів, які не знають техніки безпеки. Там багато нюансів. Як з новою поштою.згадував про холодильники. Їх, до речі, нормально здають в оренду, і продавати не доведеться. Наприклад, під зберігання сезонних овочів. Або під квіти.