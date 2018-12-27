Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Перед новим роком мені треба було відправити габаритний товар в Київську область, так, щоби доїхав до свят. Я викликала кур'єра забрати його в Пустомитівський район. Їхав довго, з маніпуляціми, коли приїхав - виявилося, що в нього нема нічого - ні скотчу для упаковки, ні ножниць, ні ручки, ні упаковки, жалівся, що НП того нічого не дає. Розповідав, як довго мій товар буде їхати на Трускавецьку і як може не встигнути до свят до адресата.
Розговорилися, виявилося, що його НП наймає як аутсорсинг. От перед святами багато замовлень, вони винайняли додаткові машини, бо основні не справляються. Каже, що всі машини чобітки, буси з їх брендом, всі приміщення - все в оренді. І будують нові приміщення біля Дублян, які теж будуть орендувати, бо на Трускавецькій вже не вміщаються. Казав, що НП - то велика мильна бульбашка, що "якшошо - то в них нічого нема, все в оренді". Ну в таку епоху живемо, що робити?
А з приводу Національного - то там же ж були домовленості з вайтішниками, декілька поверхів для компаній будували. Щось змінилося? Якщо там коворкінги типу тих, що Кенінгштейн у Києві робить, то це може бути цікаво. Може, хтось із Киян уже був тут: https://creativestates.net/ Тут шикарний офіс за 270$ в місяць!
А взагалі комерційні приміщення - то широчезне поняття і треба добре вивчити ринок і розміщення.
То як #10yearschallenge. Ще 10 років тому всі відкривали перукарні і набирали майстрів, тепер майстри шукають де і з ким працювати. Відкриваються тільки барбершопи з бородачами, яким теж бракує майстрів. Спортзали відкривали в підвалах з грибком і без вентиляції, тепер без професійної підлоги і без кондюка того нікому не треба. Аптеки і банки відкривали в кожному під'їзді. Тепер ліки можна купити онлайн, а з банками - ну ви вкурсі, все буде monobank. Торгових площ - дофіга. От наприклад на Рогатці на базарі продають 2-3 людей, решта порожньо. Та ж Вікторія Гарденс - тільки недавно її заповнили, і то ще є вільні площі. Не проблема орендувати хоч під сувеніри в центрі, хоч під секонд хенд на Сихові.
Виробництва і все таке - там нюанси по вентиляціях, каналізаціях, кіловатах - то тільки під конкретного орендаря. І то - якщо не напоротися на рукожопів, які не знають техніки безпеки. Там багато нюансів. Як з новою поштою. Akurt згадував про холодильники. Їх, до речі, нормально здають в оренду, і продавати не доведеться. Наприклад, під зберігання сезонних овочів. Або під квіти.
Хтось знає, який бізнес буде в тренді через 3-5 років, коли здадуть комерційні площі, під які зараз копають котловани?
Lambada написав:Хтось знає, який бізнес буде в тренді через 3-5 років, коли здадуть комерційні площі, під які зараз копають котловани?
Наперед все зна тільки виборець в Україні. А ось спрогнозувати можна. Вибираємо метод "мєча та орала", тобто примітивізму та наукового підходу.
Примітивізм. Беремо конкретну родину. Сімейний бізнес. Конкретна родина, намагаючись збільшити свої статки, розширила свій сімейний бізнес: крім "дєвочки" 40-ка років, яка торгує на вулиці "хот-прости-мене-Господи-догами" із справжніми м"ясними сосиками відкрили Магазин вірхнього одягу та ніжнього одягу. Місце вибрали "прохідне": Трускавець. Місто, що реально розвиваєтся: інші мої приятелі позичили під 1,5 відсотка помісячних 150 000$ для подальшої розбудови того знаного курорту... Що роблять людЕ, що понаїхали пити Нафтусю, яка вже років 15 як не Нафтуся? Правильно, линдають із грошвою в кармані. Тре ту грошву відібрати. "Узяти гроші в них - наша задача!" Як то робится? ВСЕ ВСЕ ВСЕ замовляють на власний розсуд в інтернеті. Інтернет-магазини все ТЕРМІНОВО доставляють у той гамазін. Володарі навіть нікуди не виходять з магазину: ось пані зайшла, купила кофточку від Dior, відразу замовили таку ж або аналогчну... Вже доставили... Хазяїн - тобто чоловік - сидить цілодобово в інтернеті - пише пише та пише новини у Фейсбуці - та одночастно робить замовлення на нові кофточки від Версачі... На свій розсуд та розум... Законодавець мод... Що тут головне? Те, що інтернет-магазини доставляють терміново прямо в цей... як би правильно сказати? О! "Пункт видачі тряпок лохАм за підвищенною ціною". На скільки підвищувати ціну? Саме цікаве питання. Зазвичай в Україні націнка в 100 відсотків на будь-якій дурній дурниці. Ну, там на китайських кросівках або саморізах по гіпсокартону - там 200-300 %... Тут так: вони той магазин ОРЕНДУТЬ! Щомісячна плата - 9 000 гривень. Де взяти 9 000 гривень щомісяця? Дуже просто: купили 1-к квартиру під здачу за 27 000$. Здають бажаючим попити Нафтусю по 300 гривень на добу. Разом получається 300х30= 9 000 гривень на місяць. Якраз... Якщо бажаючих попити водицю немає - є такі періоди - здають не менше, як на 48 годин для шаленого кохання. Шаленокоханці хочуть - не хочуть, а 48 годин треба попрацювати, не розгинаючи спини...
Бачте, як все продумано: купили квартиру під здачу - здають по 300 гривень на добу - за 30 днів - 9 000 гривень - ті 9 000 відразу віднесли орендодавцю - орендодавець відразу купив собі віскі та м"ясну качку - орендарі задоволені - дзвонять/пишуть в інтернет-магазин - товар прибув - лох зайшов - гроші віддав - дзвінок чоловікові - замовлення такого ж самого тряп"я - доставка - кругооберт грошви в природі...
Науковий підхід. За зразок візьмемо компанію Amazon - штаб-квартира в Seattle, USA. Безумовна термінова - і в багатьох випадках - безкоштовна - доставка будь-якого товару, що виставляє будь-хто на їх платформі. Від трусів до гелікоптерів. Доставка у фірмовій коробці/пакеті ПІД ДВЕРІ покупця. Дуже важливо - БЕЗУМОВНЕ право повернення товару на протязі 15/30 днів без пояснень причин повернення покупцем. Скільки там коштували акції компаніїі 6 лютого 2010 року? 118 $ Скільки коштували вчора? 1658 $
Скільки нових студентів 3-го курсу (беруть тільки одного університету в США - UC) запрошують на літню практику до ГОЛОВНОГО офісу компанії? - 200! Яка зарплата студента 3-го курсу під час практики? - 7 500 $ на місяць. - Скільки студентів із числа практикантів отримують по закніченню практики Jobb offer на роботу через рік? - 80% Яка стартова зарплата випускника - бакалавра - у рік? - Приблизно 150 000$ + соціальний пакет.
Де буде той гамазін в Трускавці через 3 - 5 років? Ви правильно вгадали...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 лют, 2019 12:45, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Мой приятель ведет так 10 (десять) квартир от хозяев - берет 5 % от арендной платы. В его обязанности входит: - 1 числа каждого месяца снимать показания счетчиков, передавать по Вайберу хозяевам. - взимать арендную плату. - перечислять деньги на карту хозяина (Приватбанк). - 1 раз в месяц - именно в день снятия показаний - контролировать, все ли в порядке. - в случае форс-мажора (что-то поломалось, потекло), решать вопрос, не беспокоя хозяина. - быть во всех вопросах на стороне хозяина, чтобы не отвлекать оного от отдыха на Мальдивах. Не Львов, но думаю, что такого же "сотрудника" можно найти - и он есть - во Львове.
Его зарплату легко подсчитать: берет "на обслуживание" квартиры с арендной платой в 10 000 -14 000 гривен. - 1 квартира - 500-700 гривен. - 10 квартир - 6 000 БЕЗНАЛОГОВЫХ НИГДЕ НЕ ВИДНЫХ гривен в месяц. Не густо, но работает 1-3 дня в месяц.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
... подейкують, що є такі фірми, які надають такі послуги(поки ви на Мальдівах з Мальвінами), але вони трохи дорогі і сенс є тільки тоді, коли ви здаєте більше 5 квартир! ... а так, то хіба що мати близького родича, чи доброго колєґу
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Трохи не так і трохи хитріше/мудріше. Той хлоп, що "веде" не менше 10 квартир, бере фіксовану плату - 5% від орендної плати, він спілкується із ріелторами і сам іноді виступає як ріелтор (або на комісійних від ріелтора). То він так обережно/хитро пропонує хазяїну тих чи інших орендарів - як порадник - із прицілом на те, щоби йому було простіше/зручніше працювати. Там ціла наука: якщо він порадить взяти надійних грошовитих безпроблемних орендарів, то йому простіше працювати буде. Він мені розказував такі маленькі таємниці: - я дивлюся, на якій автівці приїхав: стара чи нова, то говорить про платежоспроможність. Але і Бентлі нам не треба... - дивлюся, что плодовиті/вагітні, чи ні - нам з колясками теж клопіт не потрібний... Так само і про собак/котів... - у розмові намагаюся з"ясувати, чи працюють надійно, чи "стрибають" по роботах... - чи то дійсно жона та чоловік, чи хочуть десь заховатися від жінки/чоловіка та тимчасово злигатися. Такі - теж проблемні. - у Договір вставляти пропоную пункт щодо затримки оплати: пеня - 3 відсотка в день!!!
Таким чином: вставляючи свої "5 копійок", фактично підбирає собі спокійну роботу/нероботу...
Але я Вас запевняю: все працює, як годинник і хазяйва-володарі квартир лежать якщо не на Мальдівах, то на пляжах не гірше... Не кидати ж зустріч сходу сонця заради того, що орендар задихається від диму з квартири під ним, бо у квартирі зверху під час ремонту перекрили та замурували всі вентиляційні канали... і те, що шкварчить на сковороді на третьому поверсі - вилазить у квартиру на четвертому...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 лют, 2019 17:19, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Той, про кого я розказую, має не одну квартиру, бере "на обслуговування" квартири з орендною платою в 10 000 -14 000 гривень. Орієнтир - 10 квартир (бува щось змінюється). Його зарплата - 5 відсотків від орендної плати в місяць. - 1 квартира - 500-700 гривень. - 10 квартир - 6 000 БЕЗПОДАТКОВИХ гривень на місяць. Не густо, але працює 1-3 дні на місяць.
х х х Думаю, що безглуздо брати одну квартиру - що ті 500-700 гривень на місяць? На цигарки?
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt написав:Той, про кого я розказую, має не одну квартиру, бере "на обслуговування" квартири з орендною платою в 10 000 -14 000 гривень. Орієнтир - 10 квартир (бува щось змінюється). Його зарплата - 5 відсотків від орендної плати в місяць. - 1 квартира - 500-700 гривень. - 10 квартир - 6 000 БЕЗПОДАТКОВИХ гривень на місяць. Не густо, але працює 1-3 дні на місяць.
х х х Думаю, що безглуздо брати одну квартиру - що ті 500-700 гривень на місяць? На цигарки?
Читав -перечитував , так і не зрозумів сенс написаного