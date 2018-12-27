Читав - перечитував - так я і не зрозумів, що таке "хдоп", як той/та/теє повинен/повинно/повинна коштувати... та який сенс питати...
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Додано: Сер 06 лют, 2019 21:08
Читав - перечитував - так я і не зрозумів, що таке "хдоп", як той/та/теє повинен/повинно/повинна коштувати... та який сенс питати...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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