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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:08
Vadim V написав: akurt написав:
Трохи не так і трохи хитріше/мудріше.
Той хлоп
Скільки коштує той хдоп
орендодавцю у місяць , якщо одна квартира?
Читав - перечитував - так я і не зрозумів, що таке "хдоп", як той/та/теє
повинен/повинно/повинна коштувати... та який сенс питати...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:29
akurt
Жырный тролль ,
, вместо ответа , придрался к тоиу что на клаве бкквы рядом
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Vadim V
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Додано: Сер 06 лют, 2019 22:48
Vadim V написав: akurt написав:
Той, про кого я розказую, має не одну квартиру, бере "на обслуговування" квартири з орендною платою в 10 000 -14 000 гривень. Орієнтир - 10 квартир (бува щось змінюється). Його зарплата - 5 відсотків від орендної плати в місяць.- 1 квартира - 500-700 гривень.
- 10 квартир - 6 000 БЕЗПОДАТКОВИХ гривень на місяць.
Не густо, але працює 1-3 дні на місяць.
х х х
Думаю, що безглуздо брати одну квартиру - що ті 500-700 гривень на місяць? На цигарки?
Читав -перечитував , так і не зрозумів сенс написаного
Не оно?
- 1 квартира - 500-700 гривень.
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