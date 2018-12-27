Читав - перечитував - так я і не зрозумів, що таке "хдоп", як той/та/теє повинен/повинно/повинна коштувати... та який сенс питати...
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 лют, 2019 21:08
Читав - перечитував - так я і не зрозумів, що таке "хдоп", як той/та/теє повинен/повинно/повинна коштувати... та який сенс питати...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:29
akurt
Жырный тролль ,
, вместо ответа , придрался к тоиу что на клаве бкквы рядом
Додано: Сер 06 лют, 2019 22:48
Не оно?
Додано: Чет 07 лют, 2019 07:18
На жаль, саме цей рядок той пан на зміг подолати...
Така діяльність, такі заробітки, то не для всіх...
А взагалі - той легінь, що бере на утримання квартири, своєю роботою задовлений.
Ось дивіться: знайшов гарного грошовитого клієнта на оренду та умовив взяти саме його - яка оренда плата?
Зараз все піднялося...
О! 15 000 гривень (за такою ціною здано 2-к вартиру тиждень тому біля летовища імені короля Данили Галицького) - вже заробив 50% від тих 15 000 - 7500.
Відразу взяв тую квартиру на утримання - ще 5% від 15 000 - 750 гривень щомісяця "капає".
Оскільки квартира новенька - щойно закінчено якісний ремонт - володар вкинув у те 15 000 гидомирно-зелених долярів - то там щось може зламатися тільки і перші пару тижнів - а так - прийшов 1-го березня, перевірив, чи стіни не обідрали, та ТВ не винесли, чи не влаштували з того притон, гроші перерахував, покази лічильника записав, дошкандибав до найближчого терміналу Приватбанку - грошики скинув орендодавцю на картку Приватбанку - роботу виконано! Можна й кави випити...
Вже можна трохе й жити...
Ну як жити: хіба то життя - у того легіня дочка грає на скрипці - то весь час її відправляє то у Відень, то у Мілан... суцільний клопіт... Слава Богу, з аеропорту імені короля Данили Галицького зараз всюди можно полетіти без клопоту... Дівчина і літає... А батько заробляє...
Є така робота - гроші з орендарів збирати!
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
Додано: Чет 07 лют, 2019 08:07
15к біля летовища за 2кім...докази в студію.
Гриценко...наш Президент
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