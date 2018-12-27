Додано: Чет 07 лют, 2019 07:18

На жаль, саме цей рядок той пан на зміг подолати...



Така діяльність, такі заробітки, то не для всіх...



А взагалі - той легінь, що бере на утримання квартири, своєю роботою задовлений.

Ось дивіться: знайшов гарного грошовитого клієнта на оренду та умовив взяти саме його - яка оренда плата?

Зараз все піднялося...

О! 15 000 гривень (за такою ціною здано 2-к вартиру тиждень тому біля летовища імені короля Данили Галицького) - вже заробив 50% від тих 15 000 - 7500.

Відразу взяв тую квартиру на утримання - ще 5% від 15 000 - 750 гривень щомісяця "капає".

Оскільки квартира новенька - щойно закінчено якісний ремонт - володар вкинув у те 15 000 гидомирно-зелених долярів - то там щось може зламатися тільки і перші пару тижнів - а так - прийшов 1-го березня, перевірив, чи стіни не обідрали, та ТВ не винесли, чи не влаштували з того притон, гроші перерахував, покази лічильника записав, дошкандибав до найближчого терміналу Приватбанку - грошики скинув орендодавцю на картку Приватбанку - роботу виконано! Можна й кави випити...

Вже можна трохе й жити...

Ну як жити: хіба то життя - у того легіня дочка грає на скрипці - то весь час її відправляє то у Відень, то у Мілан... суцільний клопіт... Слава Богу, з аеропорту імені короля Данили Галицького зараз всюди можно полетіти без клопоту... Дівчина і літає... А батько заробляє...

Є така робота - гроші з орендарів збирати!

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).