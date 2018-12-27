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Ляна написав:Порадьте,де краще купити квартиру,щоб здавати під оренду:Авалон на Чорновола,чи Грінвіль хаус на Княгині Ольги
Особисто я той район - Чорновола - ну дуже не люблю, наче й не Львів... Кам"яньске наче...
А взагалі - все залежить від того, на якого клієнта ви розхраховуєте: бідному однаково, де жити, аби дешевше. А якшо хочете заполучити смаколик у вигляді "ІТ-ника" - чемного, багатого, акуратного, то йому - крім якісного інтернету - майже нічого не потрібно. Тоді він звертає увагу тільки на таке: - чи нова квартира... - чи якісний ремонт... - чи перша здача... - парковка... - як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів... Якщо врахувати, що офісні центри все ж будуть у Львові будувати в районі Іподрому - то я би глянув на Княгині Ольги... а то й південніше... Тобто почніть з того: на якого клієнта ви розраховуєте.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt написав:Можливо, я й сплутав... Але по 1400 доларів пропонують там... "ближній центр"... А приятелі купили по 1400 у.о. ОСТАННЮ на Рильського - то навіть ближче до центра, ніж Лукаша...
Однушка... звісно, всі перегородки поламали, зробили ремонт у шведському стилі - шось загалом вкинули 90 000 долярів. Ну, здають... не 15 000 гривен, і не 500 доларів на місяць, а 650... Каждуть, що то їм бардзо вигОдно єст...
P.S. Якесь прямо неподобство: доляр вже по 26,5... Орандодавці потирають руки від шаленого задоволення: статки збільшуються... От не даремо ж задавали питання: купити квартиру під здачу, лежати на пляжУ, а гроші самі (майже) йдуть на карту Приватбанка.
В ремонт - 90 штук баків? а скільки квартира і яка квадратура? це старий фонд?
Ні, не в ремонт, а взагалі та прєлесть потягнула 90 000 доларів (ціна купівлі та ремонту). Однушка, загальна площа щось 54 квадрати. Будинок новий. Як зараз "модно" - квартира перероблена в двушку... Ну, жарти - жартами, а 9% річіних по валюті дає (якщо точно, то 8,66%).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лют, 2019 15:27, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt написав:Тоді він звертає увагу тільки на таке:
- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів... [/i]
доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту
akurt написав:Ні, не в ремонт, а взагалі та прєлесть потягнула 90 000 доларів (ціна купівлі та ремонту). Однушка, здається загальна площа 54 квадрати. Будинок новий. Як зараз "модно" - квартира перероблена в двушку...
Так і є... А про дороги: нормальний орендар не знімає там, де немає доріг... В цьому сенсі найкраще зараз у Львові - південь Львова та Франківський район... Ось там ІТ-ники зараз і жирують... Точніше, не вони, а орендодавці на ІТ-никах... І в тих жахливо-прежахливих "Богданах", що пожовтіли від жахів, де нещасні, всі одягнені чомусь у все чорне, песенджери без кінця передають по всьому тому "Богданчику" руками м"яті купюри (а зараз і у Львові вже проїзд теж 7 (сім) гривень) - не їздять... звісно...
Тому якщо думати, де та як - то треба визначитися, під якого клієнта готується... На Науковій однушка - 6 000 гривень+комуналь. То старий ще "совєтський фонд"... То квартири для бідних... Там і "панельки", і будинки із білої цегли... Зараз клієнт вибагливий пішов: гляне на під"їзд - і не заходить...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).