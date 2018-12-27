Додано: Чет 07 лют, 2019 15:30

Так і є...

А про дороги: нормальний орендар не знімає там, де немає доріг...

В цьому сенсі найкраще зараз у Львові - південь Львова та Франківський район...

Ось там ІТ-ники зараз і жирують...

Точніше, не вони, а орендодавці на ІТ-никах...

І в тих жахливо-прежахливих "Богданах", що пожовтіли від жахів, де нещасні, всі одягнені чомусь у все чорне, песенджери без кінця передають по всьому тому "Богданчику" руками м"яті купюри (а зараз і у Львові вже проїзд теж 7 (сім) гривень) - не їздять... звісно...



Тому якщо думати, де та як - то треба визначитися, під якого клієнта готується...

На Науковій однушка - 6 000 гривень+комуналь.

То старий ще "совєтський фонд"... То квартири для бідних... Там і "панельки", і будинки із білої цегли...

Зараз клієнт вибагливий пішов: гляне на під"їзд - і не заходить...

“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).