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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 309310311312
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 14:50

  Ляна написав:Порадьте,де краще купити квартиру,щоб здавати під оренду:Авалон на Чорновола,чи Грінвіль хаус на Княгині Ольги


Особисто я той район - Чорновола - ну дуже не люблю, наче й не Львів... Кам"яньске наче...

А взагалі - все залежить від того, на якого клієнта ви розхраховуєте: бідному однаково, де жити, аби дешевше.
А якшо хочете заполучити смаколик у вигляді "ІТ-ника" - чемного, багатого, акуратного, то йому - крім якісного інтернету - майже нічого не потрібно.
Тоді він звертає увагу тільки на таке:
- чи нова квартира...
- чи якісний ремонт...
- чи перша здача...
- парковка...
- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів...
Якщо врахувати, що офісні центри все ж будуть у Львові будувати в районі Іподрому - то я би глянув на Княгині Ольги... а то й південніше...
Тобто почніть з того: на якого клієнта ви розраховуєте.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:20

  akurt написав:Можливо, я й сплутав...
Але по 1400 доларів пропонують там... "ближній центр"...
А приятелі купили по 1400 у.о. ОСТАННЮ на Рильського - то навіть ближче до центра, ніж Лукаша...
Зображення

Однушка... звісно, всі перегородки поламали, зробили ремонт у шведському стилі - шось загалом вкинули 90 000 долярів.
Ну, здають... не 15 000 гривен, і не 500 доларів на місяць, а 650...
Каждуть, що то їм бардзо вигОдно єст...

P.S. Якесь прямо неподобство: доляр вже по 26,5... Орандодавці потирають руки від шаленого задоволення: статки збільшуються...
От не даремо ж задавали питання: купити квартиру під здачу, лежати на пляжУ, а гроші самі (майже) йдуть на карту Приватбанка.


В ремонт - 90 штук баків? :shock:
а скільки квартира і яка квадратура?
це старий фонд?
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:22

Ні, не в ремонт, а взагалі та прєлесть потягнула 90 000 доларів (ціна купівлі та ремонту).
Однушка, загальна площа щось 54 квадрати.
Будинок новий.
Як зараз "модно" - квартира перероблена в двушку...
Ну, жарти - жартами, а 9% річіних по валюті дає (якщо точно, то 8,66%).
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лют, 2019 15:27, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:23

  akurt написав:Тоді він звертає увагу тільки на таке:

- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів...
[/i]


доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео :shock:
все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту :shock:
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:24

  akurt написав:Ні, не в ремонт, а взагалі та прєлесть потягнула 90 000 доларів (ціна купівлі та ремонту).
Однушка, здається загальна площа 54 квадрати.
Будинок новий.
Як зараз "модно" - квартира перероблена в двушку...

дорого...
але й платять добряче - 650 баксів!
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 15:30

Так і є...
А про дороги: нормальний орендар не знімає там, де немає доріг...
В цьому сенсі найкраще зараз у Львові - південь Львова та Франківський район...
Ось там ІТ-ники зараз і жирують...
Точніше, не вони, а орендодавці на ІТ-никах...
І в тих жахливо-прежахливих "Богданах", що пожовтіли від жахів, де нещасні, всі одягнені чомусь у все чорне, песенджери без кінця передають по всьому тому "Богданчику" руками м"яті купюри (а зараз і у Львові вже проїзд теж 7 (сім) гривень) - не їздять... звісно...

Тому якщо думати, де та як - то треба визначитися, під якого клієнта готується...
На Науковій однушка - 6 000 гривень+комуналь.
То старий ще "совєтський фонд"... То квартири для бідних... Там і "панельки", і будинки із білої цегли...
Зараз клієнт вибагливий пішов: гляне на під"їзд - і не заходить...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Warren Buffett, в беседе с Frant и shapo).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 17:19

  akurt написав:

P.S. Якесь прямо неподобство: доляр вже по 26,5... Орандодавці потирають руки від шаленого задоволення: статки збільшуються...
От не даремо ж задавали питання: купити квартиру під здачу, лежати на пляжУ, а гроші самі (майже) йдуть на карту Приватбанка.

Так чего ждёте , вперёд! Покупайте , оздоблюйте , заселяйте , рахуйте прибуток :)
Это очень лёгкие деньги. :roll:
Vadim V
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