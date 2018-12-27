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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:23

  jump написав:
  akurt написав:Тоді він звертає увагу тільки на таке:

- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів...
[/i]


доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео :shock:
все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту :shock:


ти і тут зраду кідаєш :mrgreen: :mrgreen: відать куратори зі сходу тобі норм башляють
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:29

Боюся і втручатися: може я не так написав? Я мандрую Львовом - зазвичай - Городоцька - Степана Бандери - Миколи Коперника - Винниченка - Галицького - та паркуюся зазвичай де-небудь поблизу вулиці Лесі Українки - наприклад, на Насипній або Вічевій - поблизу Монастиря і костелу бенедиктинок завжди можна знайти місце - витрати пального на бруківках та в пробках зростають до 14 літрів на 100 км, а то й більше...
Що не так?
Бува поки проїдеш від цирку та до опери - то застрЕлитися можна...
Я й написав, що вибагливий орендар того вже не хоче.
Нашо той центр?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лют, 2019 21:00, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:42

  jump написав:
  akurt написав:Тоді він звертає увагу тільки на таке:

- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів...
[/i]


доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео :shock:
все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту :shock:

Тут слід конкретику написати...мабуть.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:45

  akurt написав:Що не так написав? Я мандрую Львовом - зазвичай - Городоцька - Степана Бандери - Миколи Коперника - Винниченка - Галицького - та паркуюся зазвичай де-небудь поблизу вулиці Лесі Українки - наприклад, на Насипній або Вічевій - поблизу Монастиря і костелу бенедиктинок завжди можна знайти місце - витрати пального на бруківках та в пробках зростають до 14 літрів на 100 км, а то й більше...
Що не так?
Бува поки проїдеш від цирку та до опери - то застрЕлитися можна...
Я й написав, що вибагливий орендар того вже не хоче.
Нашо той центр?
А ви що, шановний, ніяк не можете собі орендарів знайти?
Не вірю!
У Львові - максимум - тиждень - і орендар несе в дзьобику гроші...



мова йде про товаріща кіллербіта 8) так що розслабтесь колега :wink:
Nazarkino
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:01

Ну, слава Богу, а то я вже злякався...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:00

  akurt написав:Боюся і втручатися: може я не так написав? Я мандрую Львовом - зазвичай - Городоцька - Степана Бандери - Миколи Коперника - Винниченка - Галицького - та паркуюся зазвичай де-небудь поблизу вулиці Лесі Українки - наприклад, на Насипній або Вічевій - поблизу Монастиря і костелу бенедиктинок завжди можна знайти місце - витрати пального на бруківках та в пробках зростають до 14 літрів на 100 км, а то й більше...
Що не так?
Бува поки проїдеш від цирку та до опери - то застрЕлитися можна...
Я й написав, що вибагливий орендар того вже не хоче.
Нашо той центр?


Того центру не хватає в Анталії. І став тут писати бусурманин,бо його форум ніхто не читає.
А взагалі дивуюсь звідки все так вичитав акурт про вулицю Бенедиктинську. Зараз скаже акурт що я поляк))
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:32

А що, шановний пан Etherеum так розбагатів, що має щось сказати про купівлю для здачі в оренду Львівської нерухомості?
Ну скажіть вже хоч щось... Дамо гарну пораду на суповий набір із курки...
Раджу сісти в автобус "3-А" (читається так: "три-а") - взяти у батька пенсійне посвідчення - показати при вході водію - тоді не треба давати водієві грошей - та доїхати до кінцевої - то не буде "вулиця "Бенедиктинська" - ні - ви помилился - бо не знаєте Львова так, як знаю його я - то буде - відразу за ресторацією "Голодний Микола" та багатоповерховим офісним будинком - на вході - жодної вивіски - всі ховаються від податкової - буде супермаркет "Ашан" - по-фрацузьки - "Ошан" - там зараз такі гарні супові курячі набори...
За одно й Львів вивчите...
Напишете щось корисне: який район вибрати для купівлі квартирки під орендарів, та по якій ціні здавати...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
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