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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 07 лют, 2019 20:23
jump написав: akurt написав:
Тоді він звертає увагу тільки на таке:
- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів...
[/i]
доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео
все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту
ти і тут зраду кідаєш
відать куратори зі сходу тобі норм башляють
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:29
Боюся і втручатися: може я не так написав? Я мандрую Львовом - зазвичай - Городоцька - Степана Бандери - Миколи Коперника - Винниченка - Галицького - та паркуюся зазвичай де-небудь поблизу вулиці Лесі Українки - наприклад, на Насипній або Вічевій - поблизу Монастиря і костелу бенедиктинок завжди можна знайти місце - витрати пального на бруківках та в пробках зростають до 14 літрів на 100 км, а то й більше...
Що не так?
Бува поки проїдеш від цирку та до опери - то застрЕлитися можна...
Я й написав, що вибагливий орендар того вже не хоче.
Нашо той центр?
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 07 лют, 2019 21:00, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:42
jump написав: akurt написав:
Тоді він звертає увагу тільки на таке:
- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів...
[/i]
доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео
все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту
Тут слід конкретику написати...мабуть.
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Додано: Чет 07 лют, 2019 20:45
akurt написав:
Що не так написав? Я мандрую Львовом - зазвичай - Городоцька - Степана Бандери - Миколи Коперника - Винниченка - Галицького - та паркуюся зазвичай де-небудь поблизу вулиці Лесі Українки - наприклад, на Насипній або Вічевій - поблизу Монастиря і костелу бенедиктинок завжди можна знайти місце - витрати пального на бруківках та в пробках зростають до 14 літрів на 100 км, а то й більше...
Що не так?
Бува поки проїдеш від цирку та до опери - то застрЕлитися можна...
Я й написав, що вибагливий орендар того вже не хоче.
Нашо той центр?
А ви що, шановний, ніяк не можете собі орендарів знайти?
Не вірю!
У Львові - максимум - тиждень - і орендар несе в дзьобику гроші...
мова йде про товаріща кіллербіта
так що розслабтесь колега
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Додано: Чет 07 лют, 2019 21:01
Ну, слава Богу, а то я вже злякався...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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Додано: Чет 07 лют, 2019 22:00
akurt написав:
Боюся і втручатися: може я не так написав? Я мандрую Львовом - зазвичай - Городоцька - Степана Бандери - Миколи Коперника - Винниченка - Галицького - та паркуюся зазвичай де-небудь поблизу вулиці Лесі Українки - наприклад, на Насипній або Вічевій - поблизу Монастиря і костелу бенедиктинок завжди можна знайти місце - витрати пального на бруківках та в пробках зростають до 14 літрів на 100 км, а то й більше...
Що не так?
Бува поки проїдеш від цирку та до опери - то застрЕлитися можна...
Я й написав, що вибагливий орендар того вже не хоче.
Нашо той центр?
Того центру не хватає в Анталії. І став тут писати бусурманин,бо його форум ніхто не читає.
А взагалі дивуюсь звідки все так вичитав акурт про вулицю Бенедиктинську. Зараз скаже акурт що я поляк))
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Додано: Чет 07 лют, 2019 22:48
Скажіть шось про новобуд ЖК White House. Перекупи хочуть від 850 до 900$. Чи варто брати під оренду?
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 02:30
Згинь з цього сайту,нечисть акурт. Ти брехун і невдаха.
Ти засоряєш чат і не по темі флудиш. Гроші для тебе все.
Цей сайт не для турків і москалів.
В мене давно все є і не в Анталії.
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:33
Lambada написав:
От у мене останній поверх, тріщин нема (одна, майже непомітна), 3й рік від здачі, хоч я і налаштовувалася їх ремонтувати. Цегляний будинок, утеплений. В сусідів знизу є, багато і добре видно. - Фізика!
Ви брали останній поверх з прицілом на відсутність сусідів над головою?
чи можливо там тераса?
яка поверховість?
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