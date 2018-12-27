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akurt написав:Тоді він звертає увагу тільки на таке:
- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів... [/i]
доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту
ти і тут зраду кідаєш відать куратори зі сходу тобі норм башляють
Боюся і втручатися: може я не так написав? Я мандрую Львовом - зазвичай - Городоцька - Степана Бандери - Миколи Коперника - Винниченка - Галицького - та паркуюся зазвичай де-небудь поблизу вулиці Лесі Українки - наприклад, на Насипній або Вічевій - поблизу Монастиря і костелу бенедиктинок завжди можна знайти місце - витрати пального на бруківках та в пробках зростають до 14 літрів на 100 км, а то й більше... Що не так? Бува поки проїдеш від цирку та до опери - то застрЕлитися можна... Я й написав, що вибагливий орендар того вже не хоче. Нашо той центр?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лют, 2019 21:00, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt написав:Тоді він звертає увагу тільки на таке:
- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів... [/i]
доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту
Тут слід конкретику написати...мабуть.
Гриценко...наш Президент Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
akurt написав:Що не так написав? Я мандрую Львовом - зазвичай - Городоцька - Степана Бандери - Миколи Коперника - Винниченка - Галицького - та паркуюся зазвичай де-небудь поблизу вулиці Лесі Українки - наприклад, на Насипній або Вічевій - поблизу Монастиря і костелу бенедиктинок завжди можна знайти місце - витрати пального на бруківках та в пробках зростають до 14 літрів на 100 км, а то й більше... Що не так? Бува поки проїдеш від цирку та до опери - то застрЕлитися можна... Я й написав, що вибагливий орендар того вже не хоче. Нашо той центр? А ви що, шановний, ніяк не можете собі орендарів знайти? Не вірю! У Львові - максимум - тиждень - і орендар несе в дзьобику гроші...
мова йде про товаріща кіллербіта так що розслабтесь колега
Lambada написав:От у мене останній поверх, тріщин нема (одна, майже непомітна), 3й рік від здачі, хоч я і налаштовувалася їх ремонтувати. Цегляний будинок, утеплений. В сусідів знизу є, багато і добре видно. - Фізика!
Ви брали останній поверх з прицілом на відсутність сусідів над головою? чи можливо там тераса?
akurt написав:Тоді він звертає увагу тільки на таке:
- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів... [/i]
доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту
ти і тут зраду кідаєш відать куратори зі сходу тобі норм башляють
А во Львове все с дорогами хорошо? Практически по всей Украине такое... Может зраду кидает тот, кто довел дороги до такого состояния или кто не в состоянии их вовремя ремонтировать, хотя бы на 3--- (как когда-то учитель математики ставил оценку, чтобы не 2 )?
jump написав:Ви брали останній поверх з прицілом на відсутність сусідів над головою? чи можливо там тераса?
Я брала без прицілу. Шо було. З чого зняли бронь, з того і обирала. Тоді все розбирали як гарячі пиріжки. Вибір був між 1 і останнім поверхом за майже однакову ціну. Ну і зараз відчувається перевага того, що сусідів зверху нема. Є балкон, що добре для здачі. Для себе можна і терасу, хоч з нею нюансів багато.
jump написав:Ви брали останній поверх з прицілом на відсутність сусідів над головою? чи можливо там тераса?
Я брала без прицілу. Шо було. З чого зняли бронь, з того і обирала. Тоді все розбирали як гарячі пиріжки. Вибір був між 1 і останнім поверхом за майже однакову ціну. Ну і зараз відчувається перевага того, що сусідів зверху нема. Є балкон, що добре для здачі. Для себе можна і терасу, хоч з нею нюансів багато.