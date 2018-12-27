RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 310311312313
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:23

  jump написав:
  akurt написав:Тоді він звертає увагу тільки на таке:

- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів...
[/i]


доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео :shock:
все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту :shock:


ти і тут зраду кідаєш :mrgreen: :mrgreen: відать куратори зі сходу тобі норм башляють
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 17.11.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:29

Боюся і втручатися: може я не так написав? Я мандрую Львовом - зазвичай - Городоцька - Степана Бандери - Миколи Коперника - Винниченка - Галицького - та паркуюся зазвичай де-небудь поблизу вулиці Лесі Українки - наприклад, на Насипній або Вічевій - поблизу Монастиря і костелу бенедиктинок завжди можна знайти місце - витрати пального на бруківках та в пробках зростають до 14 літрів на 100 км, а то й більше...
Що не так?
Бува поки проїдеш від цирку та до опери - то застрЕлитися можна...
Я й написав, що вибагливий орендар того вже не хоче.
Нашо той центр?
Востаннє редагувалось akurt в Чет 07 лют, 2019 21:00, всього редагувалось 2 разів.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 12.02.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:42

  jump написав:
  akurt написав:Тоді він звертає увагу тільки на таке:

- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів...
[/i]


доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео :shock:
все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту :shock:

Тут слід конкретику написати...мабуть.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27619
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1404 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 20:45

  akurt написав:Що не так написав? Я мандрую Львовом - зазвичай - Городоцька - Степана Бандери - Миколи Коперника - Винниченка - Галицького - та паркуюся зазвичай де-небудь поблизу вулиці Лесі Українки - наприклад, на Насипній або Вічевій - поблизу Монастиря і костелу бенедиктинок завжди можна знайти місце - витрати пального на бруківках та в пробках зростають до 14 літрів на 100 км, а то й більше...
Що не так?
Бува поки проїдеш від цирку та до опери - то застрЕлитися можна...
Я й написав, що вибагливий орендар того вже не хоче.
Нашо той центр?
А ви що, шановний, ніяк не можете собі орендарів знайти?
Не вірю!
У Львові - максимум - тиждень - і орендар несе в дзьобику гроші...



мова йде про товаріща кіллербіта 8) так що розслабтесь колега :wink:
Nazarkino
Аватар користувача
 
Повідомлень: 965
З нами з: 17.11.11
Подякував: 170 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 21:01

Ну, слава Богу, а то я вже злякався...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2751
З нами з: 12.02.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 22:48

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Скажіть шось про новобуд ЖК White House. Перекупи хочуть від 850 до 900$. Чи варто брати під оренду?
Alex 85
 
Повідомлень: 3
З нами з: 23.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 08:33

  Lambada написав:От у мене останній поверх, тріщин нема (одна, майже непомітна), 3й рік від здачі, хоч я і налаштовувалася їх ремонтувати. Цегляний будинок, утеплений. В сусідів знизу є, багато і добре видно. - Фізика!



Ви брали останній поверх з прицілом на відсутність сусідів над головою?
чи можливо там тераса?

яка поверховість?
jump
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 18.08.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 12:46

  Nazarkino написав:
  jump написав:
  akurt написав:Тоді він звертає увагу тільки на таке:

- як можна проїхати-доїхати, пробки у Львові бувають - то ж жах... як не поїдеш - витрати пального 14 літрів...
[/i]


доріг у Львові зараз немає, одні вщент розбиті напрямки, місцями ямиська в півколеса,народ так вирулює тими машинами наче на якомусь родео :shock:
все повистрілювало, тріщини, подекуди правої полоси взагалі немає, одні шматки асфальту :shock:


ти і тут зраду кідаєш :mrgreen: :mrgreen: відать куратори зі сходу тобі норм башляють

А во Львове все с дорогами хорошо? Практически по всей Украине такое... Может зраду кидает тот, кто довел дороги до такого состояния или кто не в состоянии их вовремя ремонтировать, хотя бы на 3--- (как когда-то учитель математики ставил оценку, чтобы не 2 :) )?
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4847
З нами з: 20.01.15
Подякував: 295 раз.
Подякували: 454 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 13:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  jump написав:Ви брали останній поверх з прицілом на відсутність сусідів над головою?
чи можливо там тераса?

Я брала без прицілу. Шо було. З чого зняли бронь, з того і обирала.
Тоді все розбирали як гарячі пиріжки. Вибір був між 1 і останнім поверхом за майже однакову ціну. Ну і зараз відчувається перевага того, що сусідів зверху нема. Є балкон, що добре для здачі. Для себе можна і терасу, хоч з нею нюансів багато.

Бачили, як на Малоголосківській між будинками проспект планують робити?
https://vezha.net.ua/suspilstvo/osbb-ma ... ne-na-sud/
Парковки там нема куди втиснути, не те, щоби сквер.
Lambada
 
Повідомлень: 299
З нами з: 06.06.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 15:27

  Lambada написав:
  jump написав:Ви брали останній поверх з прицілом на відсутність сусідів над головою?
чи можливо там тераса?

Я брала без прицілу. Шо було. З чого зняли бронь, з того і обирала.
Тоді все розбирали як гарячі пиріжки. Вибір був між 1 і останнім поверхом за майже однакову ціну. Ну і зараз відчувається перевага того, що сусідів зверху нема. Є балкон, що добре для здачі. Для себе можна і терасу, хоч з нею нюансів багато.

Бачили, як на Малоголосківській між будинками проспект планують робити?
https://vezha.net.ua/suspilstvo/osbb-ma ... ne-na-sud/
Парковки там нема куди втиснути, не те, щоби сквер.



Тиша на головою - це чудесно :D а якщо ще й тільки 2 квартири на сходовій - це бімба :D

Щодо Малоголосківської - буду відвертим: я не розумію тих "інвесторів". Але - бачили очі, що купували, то хай повилазять 8)
jump
 
Повідомлень: 2089
З нами з: 18.08.09
Подякував: 68 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 310311312313
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mazay256, Serg-ik, stm, Vadim V і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 249, 250, 251
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2505 272089
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 10:26
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1, 2, 3, 4
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
38 4626
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 20:21
change_pm
Нерухомість у Трускавці
moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29
0 474
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 13:29
moyvibor977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (67446)
08.02.2019 16:00
EximBonus Bot (48)
08.02.2019 16:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.