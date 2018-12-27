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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 311312313314
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:03

  Lambada написав:Бачили, як на Малоголосківській між будинками проспект планують робити?
https://vezha.net.ua/suspilstvo/osbb-ma ... ne-na-sud/
Парковки там нема куди втиснути, не те, щоби сквер.

"Окрім того, облаштовано парковку в міжбудинковій зоні, де проектом передбачена міжквартальна дорога".
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:06

приблизна вартість оренди

Цікавить:

1) приблизна вартість (на поточний момент) здачі в оренду 1-кімн. (45кв.м) квартири в новобудові на Карпинця-Засядька якщо вкласти в ремонт і меблі $15-20тис.
З нагугленої оренди в цьому районі (вул.Героїв Майдану) висновок зробити важко. Реальною ситуацією не володію: заробітчанин з багаторічним стажем без можливості приїзджати в Україну;

2) чи доцільно в такому малоповерховому будинку очікувати декілька років поки він просяде і сусіди закінчать свої ремонти ?

Дякую!
Diesel1304
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:48

  Diesel1304 написав:Цікавить:

1) приблизна вартість (на поточний момент) здачі в оренду 1-кімн. (45кв.м) квартири в новобудові на Карпинця-Засядька якщо вкласти в ремонт і меблі $15-20тис.
З нагугленої оренди в цьому районі (вул.Героїв Майдану) висновок зробити важко. Реальною ситуацією не володію: заробітчанин з багаторічним стажем без можливості приїзджати в Україну;

2) чи доцільно в такому малоповерховому будинку очікувати декілька років поки він просяде і сусіди закінчать свої ремонти ?

Дякую!

Это ересь , если у дома правильный фундамент = трещин не может быть . Это я вам скажу из личной практики. А если накосячили с фундаментом то будет трещать всю жизнь.
Vadim V
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