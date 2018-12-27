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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:03
"Окрім того, облаштовано парковку в міжбудинковій зоні
, де проектом передбачена міжквартальна дорога".
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Vadim V
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:06
Цікавить:
1) приблизна вартість (на поточний момент) здачі в оренду 1-кімн. (45кв.м) квартири в новобудові на Карпинця-Засядька якщо вкласти в ремонт і меблі $15-20тис.
З нагугленої оренди в цьому районі (вул.Героїв Майдану) висновок зробити важко. Реальною ситуацією не володію: заробітчанин з багаторічним стажем без можливості приїзджати в Україну;
2) чи доцільно в такому малоповерховому будинку очікувати декілька років поки він просяде і сусіди закінчать свої ремонти ?
Дякую!
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Diesel1304
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Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:48
Diesel1304 написав:
Цікавить:
1) приблизна вартість (на поточний момент) здачі в оренду 1-кімн. (45кв.м) квартири в новобудові на Карпинця-Засядька якщо вкласти в ремонт і меблі $15-20тис.
З нагугленої оренди в цьому районі (вул.Героїв Майдану) висновок зробити важко. Реальною ситуацією не володію: заробітчанин з багаторічним стажем без можливості приїзджати в Україну;
2) чи доцільно в такому малоповерховому будинку очікувати декілька років поки він просяде
і сусіди закінчать свої ремонти ?
Дякую!
Это ересь , если у дома правильный фундамент = трещин не может быть . Это я вам скажу из личной практики. А если накосячили с фундаментом то будет трещать всю жизнь.
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Vadim V
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