Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1) приблизна вартість (на поточний момент) здачі в оренду 1-кімн. (45кв.м) квартири в новобудові на Карпинця-Засядька якщо вкласти в ремонт і меблі $15-20тис. З нагугленої оренди в цьому районі (вул.Героїв Майдану) висновок зробити важко. Реальною ситуацією не володію: заробітчанин з багаторічним стажем без можливості приїзджати в Україну;
2) чи доцільно в такому малоповерховому будинку очікувати декілька років поки він просяде і сусіди закінчать свої ремонти ?
1) приблизна вартість (на поточний момент) здачі в оренду 1-кімн. (45кв.м) квартири в новобудові на Карпинця-Засядька якщо вкласти в ремонт і меблі $15-20тис. З нагугленої оренди в цьому районі (вул.Героїв Майдану) висновок зробити важко. Реальною ситуацією не володію: заробітчанин з багаторічним стажем без можливості приїзджати в Україну;
2) чи доцільно в такому малоповерховому будинку очікувати декілька років поки він просяде і сусіди закінчать свої ремонти ?
Дякую!
Это ересь , если у дома правильный фундамент = трещин не может быть . Это я вам скажу из личной практики. А если накосячили с фундаментом то будет трещать всю жизнь.