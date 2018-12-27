Додано: Суб 09 лют, 2019 11:50

Долярчик написав: То ж чекаю на змістовну відповідь, хто нею користується! То ж чекаю на змістовну відповідь, хто нею користується!

Обов'язково мати!Треба тільки вихід передбачити до подачі води і до каналізації. І розетку зі стабілізатором напруги. Мені неправильно встановили меблевики, то за гарантійний виклик без причини заплатила 300 грн. І ще моїм хлопцям втюхали єдиний в цьому світі професійний засіб на ще 700 грн.Так, треба знімати сміття. Ви ж кістки з риби не зливаєте в раковину. Можна не знімати, але тоді забивається все всередині, треба чистити. І навіть це не складно.Так, треба добре обрати засіб, щоби не залишав слідів. Finish наприклад - однієї великої пачки на півроку мені вистачає. Беру в Ашані. Сіль засипала раз в півроку для пом'якшення води, ополіскувач коли кришталь чи скло треба щоби файно блистіло. Так, то не те, що сода. Сода натуральний ЕКО засіб, а то хімія.Так, треба брати з функцією половинної загрузки. Але в мене завжди знайдеться, що додати до повної. Навіть рамки з кухонної плити, тарілки з-під вазонків.Так, треба брати розмір 60, не 40 - щоби помістилися бритванки, баняки, сковорідки і т. д.Так, треба зважати на посуд. Всі золоті обідки, мальовані сувенірні горнятка постираються. Натуральна кераміка тільки товста миється, і то треба дивитися рекомендації виробника щоби не стиралася.Так, кришталь заблистить як ніколи раніше. Звечора поскладали - на ранок все сухе і чистеньке.Так, я в ній мию наприклад світильники. Один навіть не розкладаю на запчастини - цілим миється.У мене простий Whirlpool з Comfy по акції в чорну п'ятницю під безвідсоткове розтермінування.Мої хлопці того теж спершу не розуміли. Я в себе на свята прийняла близько 60 гостей тільки тому, що є посудомийка. А Вам,, ще цілий рік новосілля відзначати.До речі, одразу складіть дорогим гостям список бажаних подарунків, щоби не запаковувати хату непотребом. Мені так приємно, що подарували саме те, що було потрібне.