Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
1) приблизна вартість (на поточний момент) здачі в оренду 1-кімн. (45кв.м) квартири в новобудові на Карпинця-Засядька якщо вкласти в ремонт і меблі $15-20тис. З нагугленої оренди в цьому районі (вул.Героїв Майдану) висновок зробити важко. Реальною ситуацією не володію: заробітчанин з багаторічним стажем без можливості приїзджати в Україну;
2) чи доцільно в такому малоповерховому будинку очікувати декілька років поки він просяде і сусіди закінчать свої ремонти ?
1) приблизна вартість (на поточний момент) здачі в оренду 1-кімн. (45кв.м) квартири в новобудові на Карпинця-Засядька якщо вкласти в ремонт і меблі $15-20тис. З нагугленої оренди в цьому районі (вул.Героїв Майдану) висновок зробити важко. Реальною ситуацією не володію: заробітчанин з багаторічним стажем без можливості приїзджати в Україну;
2) чи доцільно в такому малоповерховому будинку очікувати декілька років поки він просяде і сусіди закінчать свої ремонти ?
Дякую!
Это ересь , если у дома правильный фундамент = трещин не может быть . Это я вам скажу из личной практики. А если накосячили с фундаментом то будет трещать всю жизнь.
Товариство, напішіть, будь ласка, чи доцільно мати посудомийку? - бо чув, що це не дуже доречно, якщо закладати в неї тільки пару речей(не економно), а якщо наскладувати до вечора на повну загрузку, то теж не є добре, бо все позасихає і добре може не вимити? - варіант "спочатку змивати з грубшого" і складати до повної загрузки - смішний!
То ж чекаю на змістовну відповідь, хто нею користується!
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Мати і не думати. І забути вже про питания: "Чи варто мати?" Не буду розказувати, шо в наш час не можна жити без ноутбука та смартфона, не буду говорити, що тая машина економить руки та час вашої жінки, але чисто з економічно-колгоспної точки зору: - реальні витрати води на миття посуду значно нижче, ніж ви миєте руками. За рік то суттєва цифра. - посуд складаєте за весь день - включили ввечері - вона миє десь 1,5 години - реально витягаєте на ранок все чисте та сухе. - за власним досвідом - таблєтки коштують дорого, варто брати тільки тоді, коли попадете на "Акцію"... - завжди майте такі компоненти: 1) сіль для пральних машин - витрачаєтсья дуже мало і витрати залежать тільки від жорстокості води у вашому районі. Коштує дешево. Досипати треба не часто. Про те вас попередить сама машинка. 2) Пральний порошок для пральних машин - краще купувати банку в 2 кг. Коштує не дешево, потрібний кожден день. 3) Ополоскувач - витрати дуже малі, коштує дешево. Про відсутність його теж повідомить сама машинка.
За моїм досвідом поганих посидомийок не буває: маю досвід використання не дорогої Hansa, середньої за вартістю Zanussi (рекомендую), зараз використовую LG. Важливо: не беріть вузеньку шириною 45 см. Беріть ту, шо має нормальну ширину в 60 см. То дуже важливо! Більш зручно!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 лют, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Долярчик написав:То ж чекаю на змістовну відповідь, хто нею користується!
Обов'язково мати!
Треба тільки вихід передбачити до подачі води і до каналізації. І розетку зі стабілізатором напруги. Мені неправильно встановили меблевики, то за гарантійний виклик без причини заплатила 300 грн. І ще моїм хлопцям втюхали єдиний в цьому світі професійний засіб на ще 700 грн.
Так, треба знімати сміття. Ви ж кістки з риби не зливаєте в раковину. Можна не знімати, але тоді забивається все всередині, треба чистити. І навіть це не складно.
Так, треба добре обрати засіб, щоби не залишав слідів. Finish наприклад - однієї великої пачки на півроку мені вистачає. Беру в Ашані. Сіль засипала раз в півроку для пом'якшення води, ополіскувач коли кришталь чи скло треба щоби файно блистіло. Так, то не те, що сода. Сода натуральний ЕКО засіб, а то хімія.
Так, треба брати з функцією половинної загрузки. Але в мене завжди знайдеться, що додати до повної. Навіть рамки з кухонної плити, тарілки з-під вазонків.
Так, треба брати розмір 60, не 40 - щоби помістилися бритванки, баняки, сковорідки і т. д.
Так, треба зважати на посуд. Всі золоті обідки, мальовані сувенірні горнятка постираються. Натуральна кераміка тільки товста миється, і то треба дивитися рекомендації виробника щоби не стиралася.
Так, кришталь заблистить як ніколи раніше. Звечора поскладали - на ранок все сухе і чистеньке.
Так, я в ній мию наприклад світильники. Один навіть не розкладаю на запчастини - цілим миється.
У мене простий Whirlpool з Comfy по акції в чорну п'ятницю під безвідсоткове розтермінування.
Мої хлопці того теж спершу не розуміли. Я в себе на свята прийняла близько 60 гостей тільки тому, що є посудомийка. А Вам, Долярчик, ще цілий рік новосілля відзначати.
До речі, одразу складіть дорогим гостям список бажаних подарунків, щоби не запаковувати хату непотребом. Мені так приємно, що подарували саме те, що було потрібне.
Слухайте пані Lambada і буде вам реально справжнє щастя. Порада про подарунки на "входини" - просто геніальна. Навіть якщо - не смійтеся - подарують 2-кг пластикову банку прального порошку для пралки - коштує реально дорого - будете вдячні і згадувати ту людину будете кожен день.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Дякую! - все так, як я і думав: зручно, але за зручність треба доплачувати)) - бо я люблю мити посуд і проти посудомийки.....- хоч більше проти того, що то не дуже економно, особливо, якщо врахувати вартісь посудомийки! - а ми ж тут всі прораховуєм окупність ........а жінка хоче...
... а як часто потрібно чистити ту посудомийку?
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