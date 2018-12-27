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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 311312313314
Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 16:03

  Lambada написав:Бачили, як на Малоголосківській між будинками проспект планують робити?
https://vezha.net.ua/suspilstvo/osbb-ma ... ne-na-sud/
Парковки там нема куди втиснути, не те, щоби сквер.

"Окрім того, облаштовано парковку в міжбудинковій зоні, де проектом передбачена міжквартальна дорога".
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 17:06

приблизна вартість оренди

Цікавить:

1) приблизна вартість (на поточний момент) здачі в оренду 1-кімн. (45кв.м) квартири в новобудові на Карпинця-Засядька якщо вкласти в ремонт і меблі $15-20тис.
З нагугленої оренди в цьому районі (вул.Героїв Майдану) висновок зробити важко. Реальною ситуацією не володію: заробітчанин з багаторічним стажем без можливості приїзджати в Україну;

2) чи доцільно в такому малоповерховому будинку очікувати декілька років поки він просяде і сусіди закінчать свої ремонти ?

Дякую!
Diesel1304
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 лют, 2019 18:48

  Diesel1304 написав:Цікавить:

1) приблизна вартість (на поточний момент) здачі в оренду 1-кімн. (45кв.м) квартири в новобудові на Карпинця-Засядька якщо вкласти в ремонт і меблі $15-20тис.
З нагугленої оренди в цьому районі (вул.Героїв Майдану) висновок зробити важко. Реальною ситуацією не володію: заробітчанин з багаторічним стажем без можливості приїзджати в Україну;

2) чи доцільно в такому малоповерховому будинку очікувати декілька років поки він просяде і сусіди закінчать свої ремонти ?

Дякую!

Это ересь , если у дома правильный фундамент = трещин не может быть . Это я вам скажу из личной практики. А если накосячили с фундаментом то будет трещать всю жизнь.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 01:28

  Vadim V написав:
  Lambada написав:Бачили, як на Малоголосківській між будинками проспект планують робити?
https://vezha.net.ua/suspilstvo/osbb-ma ... ne-na-sud/
Парковки там нема куди втиснути, не те, щоби сквер.

"Окрім того, облаштовано парковку в міжбудинковій зоні, де проектом передбачена міжквартальна дорога".

там від будинку до будинку щоби пройтися треба обходити кілометри через оті паркани.
Зображення
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 09:51

У проекті майбутнього спорткомплексу на Сихові вирішили відмовитися від будівництва басейну
http://forpost.lviv.ua/novyny/18146-u-p ... X-SUFZxtc#

Потім відмовляться від лижного спуску, спортивних секцій і тд Вийде гарний торгово-розважальний комплекс і ще 3-4 багатоповерхівки.
jump
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:44

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Товариство, напішіть, будь ласка, чи доцільно мати посудомийку?
- бо чув, що це не дуже доречно, якщо закладати в неї тільки пару речей(не економно), а якщо наскладувати до вечора на повну загрузку, то теж не є добре, бо все позасихає і добре може не вимити?
- варіант "спочатку змивати з грубшого" і складати до повної загрузки - смішний!

То ж чекаю на змістовну відповідь, хто нею користується!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 10:54

Мати і не думати.
І забути вже про питания: "Чи варто мати?"
Не буду розказувати, шо в наш час не можна жити без ноутбука та смартфона, не буду говорити, що тая машина економить руки та час вашої жінки, але чисто з економічно-колгоспної точки зору:
- реальні витрати води на миття посуду значно нижче, ніж ви миєте руками. За рік то суттєва цифра.
- посуд складаєте за весь день - включили ввечері - вона миє десь 1,5 години - реально витягаєте на ранок все чисте та сухе.
- за власним досвідом - таблєтки коштують дорого, варто брати тільки тоді, коли попадете на "Акцію"...
- завжди майте такі компоненти: 1) сіль для пральних машин - витрачаєтсья дуже мало і витрати залежать тільки від жорстокості води у вашому районі. Коштує дешево. Досипати треба не часто. Про те вас попередить сама машинка. 2) Пральний порошок для пральних машин - краще купувати банку в 2 кг. Коштує не дешево, потрібний кожден день. 3) Ополоскувач - витрати дуже малі, коштує дешево. Про відсутність його теж повідомить сама машинка.

За моїм досвідом поганих посидомийок не буває: маю досвід використання не дорогої Hansa, середньої за вартістю Zanussi (рекомендую), зараз використовую LG.
Важливо: не беріть вузеньку шириною 45 см. Беріть ту, шо має нормальну ширину в 60 см. То дуже важливо! Більш зручно!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 09 лют, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:50

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

  Долярчик написав:То ж чекаю на змістовну відповідь, хто нею користується!

Обов'язково мати!

Треба тільки вихід передбачити до подачі води і до каналізації. І розетку зі стабілізатором напруги. Мені неправильно встановили меблевики, то за гарантійний виклик без причини заплатила 300 грн. І ще моїм хлопцям втюхали єдиний в цьому світі професійний засіб на ще 700 грн.

Так, треба знімати сміття. Ви ж кістки з риби не зливаєте в раковину. Можна не знімати, але тоді забивається все всередині, треба чистити. І навіть це не складно.

Так, треба добре обрати засіб, щоби не залишав слідів. Finish наприклад - однієї великої пачки на півроку мені вистачає. Беру в Ашані. Сіль засипала раз в півроку для пом'якшення води, ополіскувач коли кришталь чи скло треба щоби файно блистіло. Так, то не те, що сода. Сода натуральний ЕКО засіб, а то хімія.

Так, треба брати з функцією половинної загрузки. Але в мене завжди знайдеться, що додати до повної. Навіть рамки з кухонної плити, тарілки з-під вазонків.

Так, треба брати розмір 60, не 40 - щоби помістилися бритванки, баняки, сковорідки і т. д.

Так, треба зважати на посуд. Всі золоті обідки, мальовані сувенірні горнятка постираються. Натуральна кераміка тільки товста миється, і то треба дивитися рекомендації виробника щоби не стиралася.

Так, кришталь заблистить як ніколи раніше. Звечора поскладали - на ранок все сухе і чистеньке.

Так, я в ній мию наприклад світильники. Один навіть не розкладаю на запчастини - цілим миється.

У мене простий Whirlpool з Comfy по акції в чорну п'ятницю під безвідсоткове розтермінування.

Мої хлопці того теж спершу не розуміли. Я в себе на свята прийняла близько 60 гостей тільки тому, що є посудомийка. А Вам, Долярчик, ще цілий рік новосілля відзначати.

До речі, одразу складіть дорогим гостям список бажаних подарунків, щоби не запаковувати хату непотребом. Мені так приємно, що подарували саме те, що було потрібне. :)
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 11:58

Слухайте пані Lambada і буде вам реально справжнє щастя.
Порада про подарунки на "входини" - просто геніальна.
Навіть якщо - не смійтеся - подарують 2-кг пластикову банку прального порошку для пралки - коштує реально дорого - будете вдячні і згадувати ту людину будете кожен день.
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Дякую!
- все так, як я і думав: зручно, але за зручність треба доплачувати))
- бо я люблю мити посуд і проти посудомийки.....- хоч більше проти того, що то не дуже економно, особливо, якщо врахувати вартісь посудомийки! - а ми ж тут всі прораховуєм окупність ;) ........а жінка хоче...

... а як часто потрібно чистити ту посудомийку?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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