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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:55

Не треба її ніяк чистити - вона ж в середині гарячою водою з миючим засобом все змиває.
Хоча фахівці дають поради раз чи на пів-року, чи на рік - вставляти в середину спеціальний пластиковий бокс (продається часто як акція) - там 2 кольори- розчин синій і білий, він - той засіб - очищає труби.
Реально я ніколи не використовую.
В середину не вкладайте посуд з залишками - як вище сказали - рибних або курячих кісток - тай все... А посуд із позолотою зараз вже - як на мене - ніхто й не використовує - якщо такий є - ось і буде вам нагода помити руками...
Не біріть важкого у руки, купувати обов"язково:
- широку - 60 см...
- передбачити в кухні місце - поруч із мийкою, шоби не тягнути шланги далеко - вона взагалі під"єднується - витік води - до сифона мийки...
- передбачити поруч розетку 220 В (тільки - увага - не ззаду машинки - бо не влізе - вона по глибині така, шо навіть впирається у стіну - розетка буде заважати - ЗБОКУ - ліворуч чи праворуч!!!
- окрему подачу холодної води і окремий кран для того.

У вас все так повинно стати, що ту машинку взагалі не буде видно, ні дротів, ні шлангів...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
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