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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 09 лют, 2019 16:55
Не треба її ніяк чистити - вона ж в середині гарячою водою з миючим засобом все змиває.
Хоча фахівці дають поради раз чи на пів-року, чи на рік - вставляти в середину спеціальний пластиковий бокс (продається часто як акція) - там 2 кольори- розчин синій і білий, він - той засіб - очищає труби.
Реально я ніколи не використовую.
В середину не вкладайте посуд з залишками - як вище сказали - рибних або курячих кісток - тай все... А посуд із позолотою зараз вже - як на мене - ніхто й не використовує - якщо такий є - ось і буде вам нагода помити руками...
Не біріть важкого у руки, купувати обов"язково:
- широку - 60 см...
- передбачити в кухні місце - поруч із мийкою, шоби не тягнути шланги далеко - вона взагалі під"єднується - витік води - до сифона мийки...
- передбачити поруч розетку 220 В (тільки - увага - не ззаду машинки - бо не влізе - вона по глибині така, шо навіть впирається у стіну - розетка буде заважати - ЗБОКУ - ліворуч чи праворуч!!!
- окрему подачу холодної води і окремий кран для того.
У вас все так повинно стати, що ту машинку взагалі не буде видно, ні дротів, ні шлангів...
І - головне - пан Долярчик!
Час плине швидко - дивишся, а ось теща виграє у лотерею 8 166 000 гривень.
Тоді купите новенький будиночок у Малечковичах - якраз такі зараз з"явилися на OLX - та переїдете.
А свою довгоочікувану прєлесть здасте квартирантам за 14 000 гривень на місяць.
А квартиранти без посудомийки в оренду не візмуть за 14 000 гривень.
Бачите, як все зав"язано...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
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akurt
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Додано: Нед 10 лют, 2019 01:04
Долярчик написав:
Товариство, напішіть, будь ласка, чи доцільно мати посудомийку?
- бо чув, що це не дуже доречно, якщо закладати в неї тільки пару речей(не економно), а якщо наскладувати до вечора на повну загрузку, то теж не є добре, бо все позасихає і добре може не вимити?
- варіант "спочатку змивати з грубшого" і складати до повної загрузки - смішний!
То ж чекаю на змістовну відповідь, хто нею користується!
Совет, если у вас газовый котел на гор. воду (не бойлер!), то можете подключить к стиралке да и к посудомойке (наверное, я ее не приобретал) не холодную воду, а горячую... сэкономите на электрике на подогрев тэнами, что дороже, а также тэны дольше прослужат только донагревая воду. Для стирки деликатного 30*С или ниже, котел можно переводить на минимум или выключать, во всяком случае у меня такое редко происходит. Как правило, из котла вода выходит 40-45*С не более при полностью открытом горячем кране, т.е. подходит почти для всех режимов стирки. Опять же полоскание происходит теплой водой, что лучше вымывает остатки порошка.
Пользуюсь такой схемой уже 15 лет - пока не пожалел ни разу. Сантехник, правда, долго упирался не мог понять как это горячую и зачем, но сделал как сказано. Во второй квартире сантехник до сих пор при встрече вспоминает мою идею, сказал, что у себя дома, тоже переподключил стиралку к горячей воде.
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ol_zy
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