RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 312313314315
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 12:20

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Дякую!
- все так, як я і думав: зручно, але за зручність треба доплачувати))
- бо я люблю мити посуд і проти посудомийки.....- хоч більше проти того, що то не дуже економно, особливо, якщо врахувати вартісь посудомийки! - а ми ж тут всі прораховуєм окупність ;) ........а жінка хоче...

... а як часто потрібно чистити ту посудомийку?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5772
З нами з: 19.10.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 16:55

Не треба її ніяк чистити - вона ж в середині гарячою водою з миючим засобом все змиває.
Хоча фахівці дають поради раз чи на пів-року, чи на рік - вставляти в середину спеціальний пластиковий бокс (продається часто як акція) - там 2 кольори- розчин синій і білий, він - той засіб - очищає труби.
Реально я ніколи не використовую.
В середину не вкладайте посуд з залишками - як вище сказали - рибних або курячих кісток - тай все... А посуд із позолотою зараз вже - як на мене - ніхто й не використовує - якщо такий є - ось і буде вам нагода помити руками...
Не біріть важкого у руки, купувати обов"язково:
- широку - 60 см...
- передбачити в кухні місце - поруч із мийкою, шоби не тягнути шланги далеко - вона взагалі під"єднується - витік води - до сифона мийки...
- передбачити поруч розетку 220 В (тільки - увага - не ззаду машинки - бо не влізе - вона по глибині така, шо навіть впирається у стіну - розетка буде заважати - ЗБОКУ - ліворуч чи праворуч!!!
- окрему подачу холодної води і окремий кран для того.

У вас все так повинно стати, що ту машинку взагалі не буде видно, ні дротів, ні шлангів...

І - головне - пан Долярчик!
Час плине швидко - дивишся, а ось теща виграє у лотерею 8 166 000 гривень.
Тоді купите новенький будиночок у Малечковичах - якраз такі зараз з"явилися на OLX - та переїдете.
А свою довгоочікувану прєлесть здасте квартирантам за 14 000 гривень на місяць.
А квартиранти без посудомийки в оренду не візмуть за 14 000 гривень.
Бачите, як все зав"язано...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2773
З нами з: 12.02.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 455 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 01:04

  Долярчик написав:Товариство, напішіть, будь ласка, чи доцільно мати посудомийку?
- бо чув, що це не дуже доречно, якщо закладати в неї тільки пару речей(не економно), а якщо наскладувати до вечора на повну загрузку, то теж не є добре, бо все позасихає і добре може не вимити?
- варіант "спочатку змивати з грубшого" і складати до повної загрузки - смішний!

То ж чекаю на змістовну відповідь, хто нею користується!

Совет, если у вас газовый котел на гор. воду (не бойлер!), то можете подключить к стиралке да и к посудомойке (наверное, я ее не приобретал) не холодную воду, а горячую... сэкономите на электрике на подогрев тэнами, что дороже, а также тэны дольше прослужат только донагревая воду. Для стирки деликатного 30*С или ниже, котел можно переводить на минимум или выключать, во всяком случае у меня такое редко происходит. Как правило, из котла вода выходит 40-45*С не более при полностью открытом горячем кране, т.е. подходит почти для всех режимов стирки. Опять же полоскание происходит теплой водой, что лучше вымывает остатки порошка.
Пользуюсь такой схемой уже 15 лет - пока не пожалел ни разу. Сантехник, правда, долго упирался не мог понять как это горячую и зачем, но сделал как сказано. Во второй квартире сантехник до сих пор при встрече вспоминает мою идею, сказал, что у себя дома, тоже переподключил стиралку к горячей воде.
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4887
З нами з: 20.01.15
Подякував: 298 раз.
Подякували: 458 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 лют, 2019 16:20

Бгатостраждальна Малоголосківська

  Lambada написав:
  Vadim V написав:
  Lambada написав:Бачили, як на Малоголосківській між будинками проспект планують робити?
https://vezha.net.ua/suspilstvo/osbb-ma ... ne-na-sud/
Парковки там нема куди втиснути, не те, щоби сквер.

"Окрім того, облаштовано парковку в міжбудинковій зоні, де проектом передбачена міжквартальна дорога".

там від будинку до будинку щоби пройтися треба обходити кілометри через оті паркани.
Зображення


У районі Під Голоском збудують ще один комплекс будинків.
Навпроти будинку №19 н авулиці ПІд Голоском у Львові збудують багатоквартирні будинки з підземним паркінгом та громадськими приміщеннями. Відповідні містобудівні умови та обмеження для ТзОВ «ЖК Білий шоколад» затвердили на засіданні виконавчого комітету ЛМР 8 лютого.

Висота будівель не перевищуватиме 34 м або 8 поверхів.
http://tvoemisto.tv/news/u_rayoni_pid_g ... CnCpmETIZw
jump
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 18.08.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 лют, 2019 21:55

https://zaxid.net/u_lvovi_vkladniki_zhi ... r_n1475571
Bolt
 
Повідомлень: 187
З нами з: 09.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:22

12 лютого, близько 20:20 год., у Львові стався вибух
https://varta1.com.ua/u-lvovi-prolunav- ... eXlZmVpH9Y
Інцидент відбувся на початку вул. Зеленої–Ів. Франка, 24. Внаслідок вибуху, під землею вирвало каналізаційний люк.

Попередньо вибух спричинений газом.
Потерпілих немає, лише розбите скло у вікні приміщення, де знаходиться аптека.
Наразі, призупинено рух трамваїв. На місці працює вибухотехнічна служба і газовики.

щастя, що ніхто у цей момент поруч не проходив...

дуже влучний комент :lol:
"Садовому пекло салютує"
jump
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 18.08.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 14:29

У спільноті “Варта-1” оприлюднили фото жахливого стану доріг у Львові.
деякі фірми вже відмовляються возити товар підприємцям, таксі доїжджає лише до Заводської”
http://www.kulemet.com/zhahlyvyj-stan-d ... vovi-foto/

Львів’яни продовжують скаржитися на жахливий стан доріг в місті

Лише за тиждень на гарячу лінію люди надіслали більше двохсот скарг на вибоїни.
https://politeka.net/ua/news/regions/lv ... end-vydeo/
jump
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 18.08.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 15 лют, 2019 08:58

На Личаківській у будинку обвалилась ціла стіна. Мешканців евакуювали
На Личаківській, у будинку №7, обвалилась стіна з 3 по 1 поверхи.
http://forpost.lviv.ua/novyny/18316-na- ... -IcQXKDl0c
jump
 
Повідомлень: 2094
З нами з: 18.08.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 312313314315
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BIGor, zzzzzz і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість 1 ... 252, 253, 254
akurt » П'ят 06 кві, 2018 20:50
2533 275004
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 лют, 2019 16:44
akurt
Інвестуємо в нерухомість закордоном 1, 2, 3, 4
change_pm » Чет 27 гру, 2018 12:13
38 5092
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 20:21
change_pm
Нерухомість у Трускавці
moyvibor977 » Сер 26 гру, 2018 13:29
0 514
Переглянути останнє повідомлення
Сер 26 гру, 2018 13:29
moyvibor977

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Беларусь (446)
15.02.2019 10:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.