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Дякую! - все так, як я і думав: зручно, але за зручність треба доплачувати)) - бо я люблю мити посуд і проти посудомийки.....- хоч більше проти того, що то не дуже економно, особливо, якщо врахувати вартісь посудомийки! - а ми ж тут всі прораховуєм окупність ........а жінка хоче...
... а як часто потрібно чистити ту посудомийку?
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Не треба її ніяк чистити - вона ж в середині гарячою водою з миючим засобом все змиває. Хоча фахівці дають поради раз чи на пів-року, чи на рік - вставляти в середину спеціальний пластиковий бокс (продається часто як акція) - там 2 кольори- розчин синій і білий, він - той засіб - очищає труби. Реально я ніколи не використовую. В середину не вкладайте посуд з залишками - як вище сказали - рибних або курячих кісток - тай все... А посуд із позолотою зараз вже - як на мене - ніхто й не використовує - якщо такий є - ось і буде вам нагода помити руками... Не біріть важкого у руки, купувати обов"язково: - широку - 60 см... - передбачити в кухні місце - поруч із мийкою, шоби не тягнути шланги далеко - вона взагалі під"єднується - витік води - до сифона мийки... - передбачити поруч розетку 220 В (тільки - увага - не ззаду машинки - бо не влізе - вона по глибині така, шо навіть впирається у стіну - розетка буде заважати - ЗБОКУ - ліворуч чи праворуч!!! - окрему подачу холодної води і окремий кран для того.
У вас все так повинно стати, що ту машинку взагалі не буде видно, ні дротів, ні шлангів...
І - головне - пан Долярчик! Час плине швидко - дивишся, а ось теща виграє у лотерею 8 166 000 гривень. Тоді купите новенький будиночок у Малечковичах - якраз такі зараз з"явилися на OLX - та переїдете. А свою довгоочікувану прєлесть здасте квартирантам за 14 000 гривень на місяць. А квартиранти без посудомийки в оренду не візмуть за 14 000 гривень. Бачите, як все зав"язано...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Долярчик написав:Товариство, напішіть, будь ласка, чи доцільно мати посудомийку? - бо чув, що це не дуже доречно, якщо закладати в неї тільки пару речей(не економно), а якщо наскладувати до вечора на повну загрузку, то теж не є добре, бо все позасихає і добре може не вимити? - варіант "спочатку змивати з грубшого" і складати до повної загрузки - смішний!
То ж чекаю на змістовну відповідь, хто нею користується!
Совет, если у вас газовый котел на гор. воду (не бойлер!), то можете подключить к стиралке да и к посудомойке (наверное, я ее не приобретал) не холодную воду, а горячую... сэкономите на электрике на подогрев тэнами, что дороже, а также тэны дольше прослужат только донагревая воду. Для стирки деликатного 30*С или ниже, котел можно переводить на минимум или выключать, во всяком случае у меня такое редко происходит. Как правило, из котла вода выходит 40-45*С не более при полностью открытом горячем кране, т.е. подходит почти для всех режимов стирки. Опять же полоскание происходит теплой водой, что лучше вымывает остатки порошка. Пользуюсь такой схемой уже 15 лет - пока не пожалел ни разу. Сантехник, правда, долго упирался не мог понять как это горячую и зачем, но сделал как сказано. Во второй квартире сантехник до сих пор при встрече вспоминает мою идею, сказал, что у себя дома, тоже переподключил стиралку к горячей воде.
"Окрім того, облаштовано парковку в міжбудинковій зоні, де проектом передбачена міжквартальна дорога".
там від будинку до будинку щоби пройтися треба обходити кілометри через оті паркани.
У районі Під Голоском збудують ще один комплекс будинків. Навпроти будинку №19 н авулиці ПІд Голоском у Львові збудують багатоквартирні будинки з підземним паркінгом та громадськими приміщеннями. Відповідні містобудівні умови та обмеження для ТзОВ «ЖК Білий шоколад» затвердили на засіданні виконавчого комітету ЛМР 8 лютого.