Додано: Нед 17 лют, 2019 10:31

Кілька картинок, щоби ви краще зрозуміли: у Львові відбувається повзуча техногення катастрофа та знищення міста. Південний район (Кульпарківська-Наукова), де динаміку розвитку карстових печер не досліджували ще від розвалу Союзу, забудовують багатоповерхівками, як і все місто. Це до першого землетрусу, який колись у Львові вже був, а зважаючи на динаміку тектонічних процесів…



Ну, не дай Бог…



Інженерна іфраструктура міста під таке масове будівництво не розрахована і зношена. До прикладу - станом на 2008 рік зношеними були 76% магістральних водогонів, або 505 км. Норми щільності заселення (Львів одне з найщільніше заселених міст України, з великих щільніша заселена лише Одеса) порушуються повсюдно, як і щільність забудови.



В переущільненому Львові зводиться щонайменше 5 мільйонів додаткових квадратних метрів житла.



Практично жодної інфраструктури (дитячі садочки, школи) не будується. У Львівові дефіцит парко-місць становить не менше 100 тисяч паркомісць (за даними Генплану 2008 року).



Нерозвинута дорожня інфраструктура, що на тлі масового незаконного будівництва, спричиняє все більшу й більшу закоркованість міста. 45.8 тис. т. надзвичайно шкідливих автомобільних газів викидається за рік в атмосферу міста - це 95% від валового викиду. Наслідок - хвороби дихальних шляхів, крові, онкологія тощо.



Зелені, насадження, які найбільше й абсорбують викиди автомобільних газів, масово вирубуються, замість того щоби їх висаджувати, як це було передбачено тим самим Генпланом (мінімум 120 га додаткових зелених насаджень). Ще 10 років тому озеленення складало 11,2 кв м на людину, при нормативних 17 кв м. Що нині - невідомо. Але, до прикладу, якщо озеленення Відня складає 30,3% від загальної площі міста, то Львова 4,5%.



Жодні, підкреслюю - ЖОДНІ, інфраструктурні проблеми Львова, в епоху самонемічного правління сонцесяйного хруня всія львівців, не вирішені, хоча вони й передбачені «малою конституцією» міста - його Генеральним планом.

Здогадуєтесь, чому виконання Генплану Львова, відзначеного державною премією (!), ЖОДНОГО разу не розглядалося на сесії міськради?



" Не можу прокоментувати оригінальний пост. Північний район - те саме. Тут плавуни у зв'язку з близьким розташуванням заплави Полтви. Район Під Голоско. Недарма в Генплані тут було передбачено ТІЛЬКИ малоповерхову забудову. Але наш виконком, шляхом внесення змін до ДПТ, вирішив що таким чином може змінювати Генплан. Наслідок - зелені насадження в цьому районі всі йдуть під ніж. У зв'язку зі складним рельєфом місцевості дощові води не затримуються і маємо чергові ''потопи''. Окрім того, крім транспортної і соціальної інфраструктури є ще одна, як на мене, найважливіша - інженерна. А про це наші чиновники мовчать, як в рот води набрали"



" Є попит － буде пропозиція. Поляки, на відміну від нас ,не купують житло в мурашниках і тому забудовникам просто немає змісту іх будувати. Там іде жорстка боротьба за покупця і кожен забудовник намагається зробити якомога комфортніші умови для проживання людей: цікавий благоустрій ,озеленення, розвинену інфраструктуру , малу поверховість, тераси , зону барбекю, штучні водойми і т д. А ми ,маючи гроші, згрібаємо ті квадратні метри як дурні, всеодно де і всеодно що це за будинок. Тому такі убогі у нас міста і тому так і живем"



"Так, наступний мер - смертник. Йому залишаться всі інфоаструктурні проблеми + відсотки по кредитах ЄБРР, за закуплені Мази які стоять і гниють під парканом і інші."



Скандальні забудови у Львові