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Дякую! - все так, як я і думав: зручно, але за зручність треба доплачувати)) - бо я люблю мити посуд і проти посудомийки.....- хоч більше проти того, що то не дуже економно, особливо, якщо врахувати вартісь посудомийки! - а ми ж тут всі прораховуєм окупність ........а жінка хоче...
... а як часто потрібно чистити ту посудомийку?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Не треба її ніяк чистити - вона ж в середині гарячою водою з миючим засобом все змиває. Хоча фахівці дають поради раз чи на пів-року, чи на рік - вставляти в середину спеціальний пластиковий бокс (продається часто як акція) - там 2 кольори- розчин синій і білий, він - той засіб - очищає труби. Реально я ніколи не використовую. В середину не вкладайте посуд з залишками - як вище сказали - рибних або курячих кісток - тай все... А посуд із позолотою зараз вже - як на мене - ніхто й не використовує - якщо такий є - ось і буде вам нагода помити руками... Не біріть важкого у руки, купувати обов"язково: - широку - 60 см... - передбачити в кухні місце - поруч із мийкою, шоби не тягнути шланги далеко - вона взагалі під"єднується - витік води - до сифона мийки... - передбачити поруч розетку 220 В (тільки - увага - не ззаду машинки - бо не влізе - вона по глибині така, шо навіть впирається у стіну - розетка буде заважати - ЗБОКУ - ліворуч чи праворуч!!! - окрему подачу холодної води і окремий кран для того.
У вас все так повинно стати, що ту машинку взагалі не буде видно, ні дротів, ні шлангів...
І - головне - пан Долярчик! Час плине швидко - дивишся, а ось теща виграє у лотерею 8 166 000 гривень. Тоді купите новенький будиночок у Малечковичах - якраз такі зараз з"явилися на OLX - та переїдете. А свою довгоочікувану прєлесть здасте квартирантам за 14 000 гривень на місяць. А квартиранти без посудомийки в оренду не візмуть за 14 000 гривень. Бачите, як все зав"язано...
“Не тот глуп, кто на слова скуп, а тот глуп, кто на деле туп.” (Народна мудрість).
Долярчик написав:Товариство, напішіть, будь ласка, чи доцільно мати посудомийку? - бо чув, що це не дуже доречно, якщо закладати в неї тільки пару речей(не економно), а якщо наскладувати до вечора на повну загрузку, то теж не є добре, бо все позасихає і добре може не вимити? - варіант "спочатку змивати з грубшого" і складати до повної загрузки - смішний!
То ж чекаю на змістовну відповідь, хто нею користується!
Совет, если у вас газовый котел на гор. воду (не бойлер!), то можете подключить к стиралке да и к посудомойке (наверное, я ее не приобретал) не холодную воду, а горячую... сэкономите на электрике на подогрев тэнами, что дороже, а также тэны дольше прослужат только донагревая воду. Для стирки деликатного 30*С или ниже, котел можно переводить на минимум или выключать, во всяком случае у меня такое редко происходит. Как правило, из котла вода выходит 40-45*С не более при полностью открытом горячем кране, т.е. подходит почти для всех режимов стирки. Опять же полоскание происходит теплой водой, что лучше вымывает остатки порошка. Пользуюсь такой схемой уже 15 лет - пока не пожалел ни разу. Сантехник, правда, долго упирался не мог понять как это горячую и зачем, но сделал как сказано. Во второй квартире сантехник до сих пор при встрече вспоминает мою идею, сказал, что у себя дома, тоже переподключил стиралку к горячей воде.
"Окрім того, облаштовано парковку в міжбудинковій зоні, де проектом передбачена міжквартальна дорога".
там від будинку до будинку щоби пройтися треба обходити кілометри через оті паркани.
У районі Під Голоском збудують ще один комплекс будинків. Навпроти будинку №19 н авулиці ПІд Голоском у Львові збудують багатоквартирні будинки з підземним паркінгом та громадськими приміщеннями. Відповідні містобудівні умови та обмеження для ТзОВ «ЖК Білий шоколад» затвердили на засіданні виконавчого комітету ЛМР 8 лютого.
Кілька картинок, щоби ви краще зрозуміли: у Львові відбувається повзуча техногення катастрофа та знищення міста. Південний район (Кульпарківська-Наукова), де динаміку розвитку карстових печер не досліджували ще від розвалу Союзу, забудовують багатоповерхівками, як і все місто. Це до першого землетрусу, який колись у Львові вже був, а зважаючи на динаміку тектонічних процесів…
Ну, не дай Бог…
Інженерна іфраструктура міста під таке масове будівництво не розрахована і зношена. До прикладу - станом на 2008 рік зношеними були 76% магістральних водогонів, або 505 км. Норми щільності заселення (Львів одне з найщільніше заселених міст України, з великих щільніша заселена лише Одеса) порушуються повсюдно, як і щільність забудови.
В переущільненому Львові зводиться щонайменше 5 мільйонів додаткових квадратних метрів житла.
Практично жодної інфраструктури (дитячі садочки, школи) не будується. У Львівові дефіцит парко-місць становить не менше 100 тисяч паркомісць (за даними Генплану 2008 року).
Нерозвинута дорожня інфраструктура, що на тлі масового незаконного будівництва, спричиняє все більшу й більшу закоркованість міста. 45.8 тис. т. надзвичайно шкідливих автомобільних газів викидається за рік в атмосферу міста - це 95% від валового викиду. Наслідок - хвороби дихальних шляхів, крові, онкологія тощо.
Зелені, насадження, які найбільше й абсорбують викиди автомобільних газів, масово вирубуються, замість того щоби їх висаджувати, як це було передбачено тим самим Генпланом (мінімум 120 га додаткових зелених насаджень). Ще 10 років тому озеленення складало 11,2 кв м на людину, при нормативних 17 кв м. Що нині - невідомо. Але, до прикладу, якщо озеленення Відня складає 30,3% від загальної площі міста, то Львова 4,5%.
Жодні, підкреслюю - ЖОДНІ, інфраструктурні проблеми Львова, в епоху самонемічного правління сонцесяйного хруня всія львівців, не вирішені, хоча вони й передбачені «малою конституцією» міста - його Генеральним планом. Здогадуєтесь, чому виконання Генплану Львова, відзначеного державною премією (!), ЖОДНОГО разу не розглядалося на сесії міськради?
" Не можу прокоментувати оригінальний пост. Північний район - те саме. Тут плавуни у зв'язку з близьким розташуванням заплави Полтви. Район Під Голоско. Недарма в Генплані тут було передбачено ТІЛЬКИ малоповерхову забудову. Але наш виконком, шляхом внесення змін до ДПТ, вирішив що таким чином може змінювати Генплан. Наслідок - зелені насадження в цьому районі всі йдуть під ніж. У зв'язку зі складним рельєфом місцевості дощові води не затримуються і маємо чергові ''потопи''. Окрім того, крім транспортної і соціальної інфраструктури є ще одна, як на мене, найважливіша - інженерна. А про це наші чиновники мовчать, як в рот води набрали"
"Є попит － буде пропозиція. Поляки, на відміну від нас ,не купують житло в мурашниках і тому забудовникам просто немає змісту іх будувати. Там іде жорстка боротьба за покупця і кожен забудовник намагається зробити якомога комфортніші умови для проживання людей: цікавий благоустрій ,озеленення, розвинену інфраструктуру , малу поверховість, тераси , зону барбекю, штучні водойми і т д. А ми ,маючи гроші, згрібаємо ті квадратні метри як дурні, всеодно де і всеодно що це за будинок. Тому такі убогі у нас міста і тому так і живем"
"Так, наступний мер - смертник. Йому залишаться всі інфоаструктурні проблеми + відсотки по кредитах ЄБРР, за закуплені Мази які стоять і гниють під парканом і інші."