... ну що ж, постараюсь кожні вихідні звітуватись "на якій стадії мій ремонт"
- так от, він, начебто, розпочавсь.... хоч СПРАВЖНІЙ СТАРТ можна буде рахувати з початку березня!
- все тому, що в основного майстра(тата) немає часу....
- так от, на моменті, ми лише зробили заміри всієї електрики і вже купили її(кабеля/коробки/пакетники/розетки/вимикачі....) - бо забудовник нам залишив(так по договору) один патрон і одну резетку!...... ну і це:
... ну і зробили заміри/порахували, що потрібно для сантехніки/опалення.... - але ще не купували...