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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 313314315316
Повідомлення Додано: Суб 23 лют, 2019 15:15

... підготовчі роботи до початку ремонту....

Доброго дня!
... ну що ж, постараюсь кожні вихідні звітуватись "на якій стадії мій ремонт"
- так от, він, начебто, розпочавсь.... хоч СПРАВЖНІЙ СТАРТ можна буде рахувати з початку березня!
- все тому, що в основного майстра(тата) немає часу....

- так от, на моменті, ми лише зробили заміри всієї електрики і вже купили її(кабеля/коробки/пакетники/розетки/вимикачі....) - бо забудовник нам залишив(так по договору) один патрон і одну резетку!...... ну і це:
Зображення
... ну і зробили заміри/порахували, що потрібно для сантехніки/опалення.... - але ще не купували...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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