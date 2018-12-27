|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 23 кві, 2019 11:16
Ethereum написав:
А скільки зараз ремонт 50м квартири?
Приблизно. Бо робив останній раз в 2014-15,дешево було. 200$ метр чи більше? Нормальний ремонт ,середній рівень.
Ви вже визначайтесь якось - вже ж час - "вам таксі або шашечкі"? Скоро ж пенсія...
Тим більше, що самі ще не написали про к.п.д. оборутки від 7 березня, коли вдалося вигідно продати ту цибулю біля хати, чи то - я помилився - чудову прєлєсть в центрі Львова за ціною новобудови на Пасічній...
Радійте, що поки ще ми згодні ділитися із вами знаннями, інформацією та досвідом...
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 2964
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 581 раз.
- Подякували: 476 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 23 кві, 2019 22:37
Покинь мої пости нечисть
. Що ти причепився як пиявка. Може тобі ще ключі від квартири дати ,де гроші лежать?
По чому опіум для народу? (Квартири з Османії) Га,підбрехунець з Анталії.
akurt написав: Ethereum написав:
А скільки зараз ремонт 50м квартири?
Приблизно. Бо робив останній раз в 2014-15,дешево було. 200$ метр чи більше? Нормальний ремонт ,середній рівень.
Ви вже визначайтесь якось - вже ж час - "вам таксі або шашечкі"? Скоро ж пенсія...
Тим більше, що самі ще не написали про к.п.д. оборутки від 7 березня, коли вдалося вигідно продати ту цибулю біля хати, чи то - я помилився - чудову прєлєсть в центрі Львова за ціною новобудови на Пасічній...
Радійте, що поки ще ми згодні ділитися із вами знаннями, інформацією та досвідом...
-
Ethereum
-
-
- Повідомлень: 422
- З нами з: 11.02.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 38 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:13
У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який значно посилює правила оренди житлових приміщень, зокрема забороняє здавати квартири подобово.
Відповідний документ, ініціатором якого виступив глава фракції “БПП” Артур Герасимов, був опублікований на сайті парламенту. Так, законопроект передбачає внесення змін до Житлового кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Зокрема, вони торкнуться використання квартир у багатоповерхівках не за призначенням. Власники квартир зможуть здавати їх в оренду і вести господарську діяльність лише у випадках, коли не використовується робоча сила і якщо не порушуються права й інтереси власників інших квартир. На порушників чекає адміністративна відповідальність.
Пропонується також ввести заборони: квартири більше не можна буде здавати подобово і використовувати як готелі. Не можна також буде орендувати нерухомість у висотках від 16 поверхів і більше під офісні приміщення.
Окремі зміни торкнуться і хостелів. Вони продовжать існувати, проте повинні будуть відповідати чітким правилам. У проекті кімнат зобов’язані будуть виділити не менше 4 кв. м для спального місця і не менше 6 кв. м від площі приміщення на одну людину, зі зручностями в номері або загального користування.
Водночас дія закону не поширюватиметься на нежитлові приміщення, які розташовані на цокольних, першому, другому і верхньому поверхах багатоквартирного житлового будинку, які здаються під офіси.
-
jump
-
-
- Повідомлень: 2153
- З нами з: 18.08.09
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 11:30
От же ж, падлюки ненажерливі...
Скрізь лапу свою хочуть сунути в чужий горщик. Спочатку налОх на депозити, тепер лендлордів щипати. Давити їх всіх треба!
Всіх! Нікого не щадити! А то одного дня без рук, а то і без ніг, можна залишитися.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26234
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1844 раз.
- Подякували: 2030 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 12:10
...то ще раз - що скажете про "нарізки" квартир на студії, чи "однухи" на "двухи"...?
-питання наступне:
- що швидше можна здати "студію", чи пререроблену двуху?(з однухи)
....для прикладу: нехай студія має загальну площу ~ 22м2, а "перероблена двуха" ~ 45м2
- то що швидше піде, якщо стоять поруч в одній локації і наскільки будуть різнитись в ціні? (на 1-2тис.грн)?
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6142
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 12:31
Долярчик написав:
...то ще раз - що скажете про "нарізки" квартир на студії, чи "однухи" на "двухи"...?
-питання наступне:
- що швидше можна здати "студію", чи пререроблену двуху?(з однухи)
....для прикладу: нехай студія має загальну площу ~ 22м2, а "перероблена двуха" ~ 45м2
- то що швидше піде, якщо стоять поруч в одній локації і наскільки будуть різнитись в ціні? (на 1-2тис.грн)?
Шанси однакові. Але краще зі студіо не морочитися, бо потім важче продати буде, ніж розпайовану однуху. Однуху можна знову зклеїти і продати швидше. Однуха ліквідніше студіо. Студіо - не повноцінна квартира. Ночлєжка для студента чи одинака.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26234
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1844 раз.
- Подякували: 2030 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 13:35
Козак-характерник написав: Долярчик написав:
...то ще раз - що скажете про "нарізки" квартир на студії, чи "однухи" на "двухи"...?
-питання наступне:
- що швидше можна здати "студію", чи пререроблену двуху?(з однухи)
....для прикладу: нехай студія має загальну площу ~ 22м2, а "перероблена двуха" ~ 45м2
- то що швидше піде, якщо стоять поруч в одній локації і наскільки будуть різнитись в ціні? (на 1-2тис.грн)?
Шанси однакові. Але краще зі студіо не морочитися, бо потім важче продати буде, ніж розпайовану однуху. Однуху можна знову зклеїти і продати швидше. Однуха ліквідніше студіо. Студіо - не повноцінна квартира. Ночлєжка для студента чи одинака.
.. давайте я ще більше конкретизую питання:
(умовно/наприклад)
1)- є однуха в новобуді 45м2 з якої я можу зробити:
а)- 2 студії по 22,5м2 і здавати, скажімо по 8тис.грн./міс. з кожної....
б) - зробити "дох-кімнатну" і здавати, скажімо за 12тис.грн/міс.
- тепер, у варіанті а) профіт від варіанту б) буде на 4К більше щомісяця, але більше й гемору(+ трошки додаткових коштів при переобладнанні/ремонті)
- тепер питання, чи вартує тих 48тис.грн в рік того гемору?
- і друге питання: яка ЦА неповноцінних "двух"?
[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 6142
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 419 раз.
- Подякували: 420 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 25 кві, 2019 14:56
Долярчик, я зараз знімаю однуху 46кв. За 8000 грн. Новобуд. Друга здача. За студіо 8000 ніхто не дасть. Одним словом студіо - погана ідея. Краще однуху впарити за 12000 під соусом двухи.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 26234
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1844 раз.
- Подякували: 2030 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2840
|307530
|
Чет 25 кві, 2019 08:58
akurt
|
|51
|8204
|
|
|0
|789
|
|