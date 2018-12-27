Додано: Чет 25 кві, 2019 12:10

...то ще раз - що скажете про "нарізки" квартир на студії, чи "однухи" на "двухи"...?

-питання наступне:



- що швидше можна здати "студію", чи пререроблену двуху?(з однухи)



....для прикладу: нехай студія має загальну площу ~ 22м2, а "перероблена двуха" ~ 45м2



- то що швидше піде, якщо стоять поруч в одній локації і наскільки будуть різнитись в ціні? (на 1-2тис.грн)?

[color=#00BF00][b]...я ще три роки тому написав це:[/b][/color]

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