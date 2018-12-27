Додано: Чет 25 кві, 2019 17:37

Там з тих, хто брав під здачу, майже ніхто не з"єднував балкони з квартирою - діяли як тут на гілці писали: треба думати про майбутнє... колись продавати ж треба буде...

А ось з "двух" там робили "трьошки"...

Перегородка в "залі" нова - получалася "спальня", перегородку із у минулому "зали" та кухні прибирали - получалася "студія". Перегородку між кухнею та коридором прибирали.

Майсер-спальня там окремо зовсім - її не чипали.

Получалася гарна "трьошка" в 75 квадратів.

Двушки там здаються по 12 000 в чергу. Як бачите, то далеко не центр, але людям і не треба той "центр"...

ЖК "Арена" від того ж забудовника розібрали швидко - аж гай шумів.

Зараз МЕТГАЛ починає новий будинок там же - між "Новий" та "Арена" - так ще проект влітку 2018 не було затверджено - тільки місце точно визначено - біля "круга" на повороті від Карла Мікльоша до Стадіону - то писалися в офісі МЕТГАЛ в чергу. Просто на папірці.

Востаннє редагувалось akurt в Чет 25 кві, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.

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