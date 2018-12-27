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Козак-характерник написав:Долярчик, я зараз знімаю однуху 46кв. За 8000 грн. Новобуд. Друга здача. За студіо 8000 ніхто не дасть. Одним словом студіо - погана ідея. Краще однуху впарити за 12000 під соусом двухи.
... тобто, якщо б ту однуху(де ви зараз) 46м2 переробити на двуху(якщо планування дозволить), то її можна впарити, ну нехай не за 12,але за 10К? - можна?
Можливо. Але не так просто. Бо за 11000 я бачив повноцінну двуху на Шота Руставелі з свіжим ремонтом. Все залежить від локації і категорії арендодавців. Пан Акурт, ще вірно додав про простої і додаткові витрати. Але й однуху не просто здати за 8000. Всі хочуть за 5000-6000 знайти, хоч і з радянщиною. За 8000 я бачив і з першою здачею. Свіжак. Але якщо хата вже поюзана засильно, то 7000 потолок. Краще не вигадувати,а здавати однуху як є, за 8000. Це стандарт на сьогодні.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник написав: За 8000 я бачив і з першою здачею. Свіжак. Але якщо хата вже поюзана засильно, то 7000 потолок. Краще не вигадувати,а здавати однуху як є, за 8000. Це стандарт на сьогодні.
ЖК "Новий". Кінець Стрийської. Дуже далеко від центру. Однуха. 54 квадрати. Хата здана в 2016. 8 300- 8 500 аж бігом. В чергу. З гикань"єм та криками.
Те саме майже. 300$+-. Від стану ремонту і начинки залежить. В мене повний фарш. Кому така велика однуха знадобилася?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Я помилився - виправивив - там всі квартири "однушки" - по 43. В лютому 2018 стояли люди на колінах - молили і просили інвесторів - "...викупіть у нас однухи по 29000 (без ремнту) під здачу... Буде вам щастя..." Викупіть у нас готові з ремонтом та технікою по 48 000... Буде вам щастя... Нєт ніхто... Усі хотіли бути інвесторами тільки на проспекті Свободи... Потім якось враз розмели...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 25 кві, 2019 17:35, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
akurt написав:Я помилився - виправиви - там всі квартири по 43. В лютому 2018 стояли людина колніах 0 молили і просили інвесторів - викупіть у нас однухи по 29000 (без ремнту) під здачу... Викупіть у нас готвоі з ремонтом та тахніккою по 48 000... Нєт ніхто... Тоді враз розмели...
Тут теж 46кв за рахунок з'єднання з балконом. Кухню розширили.48000$ з ремонтом? Абарзєлі. За 50 можна в центрі поляка купити з ремонтом.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Там з тих, хто брав під здачу, майже ніхто не з"єднував балкони з квартирою - діяли як тут на гілці писали: треба думати про майбутнє... колись продавати ж треба буде... А ось з "двух" там робили "трьошки"... Перегородка в "залі" нова - получалася "спальня", перегородку із у минулому "зали" та кухні прибирали - получалася "студія". Перегородку між кухнею та коридором прибирали. Майсер-спальня там окремо зовсім - її не чипали. Получалася гарна "трьошка" в 75 квадратів. Двушки там здаються по 12 000 в чергу. Як бачите, то далеко не центр, але людям і не треба той "центр"... ЖК "Арена" від того ж забудовника розібрали швидко - аж гай шумів. Зараз МЕТГАЛ починає новий будинок там же - між "Новий" та "Арена" - так ще проект влітку 2018 не було затверджено - тільки місце точно визначено - біля "круга" на повороті від Карла Мікльоша до Стадіону - то писалися в офісі МЕТГАЛ в чергу. Просто на папірці.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 25 кві, 2019 17:45, всього редагувалось 1 раз.
“Удар судьбы в лоб означает, что не возымели действие её пинки в зад...” (Народна мудрість).
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Львівський БатяР Можливо, але реально однушка в центрі +-50к$. З ремонтом. Без ремонту можна і дешевше знайти.
П.С. На фото котел.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!