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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2019 22:44
Козак-характерник написав:Львівський БатяР
Можливо, але реально однушка в центрі +-50к$. З ремонтом. Без ремонту можна і дешевше знайти.
П.С. На фото котел.
Наскільки знаю по 60-70 мінімум продавали,площа Ринок і біля. Не так просто знайти в хорошому стані за 50 К..
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Додано: Чет 25 кві, 2019 23:04
Ethereum написав: Козак-характерник написав:Львівський БатяР
Можливо, але реально однушка в центрі +-50к$. З ремонтом. Без ремонту можна і дешевше знайти.
П.С. На фото котел.
Наскільки знаю по 60-70 мінімум продавали,площа Ринок і біля. Не так просто знайти в хорошому стані за 50 К..
Зараз біля мед інституту по 40,500 новобуд продають, ще вроді навіть яму не викопали. Підозрю, що через високу вартість там та ціна на довго і відповідно ріст на етапах будови буде мінімальний
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Львівський БатяР
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Чет 25 кві, 2019 08:58
akurt
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