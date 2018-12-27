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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 347348349350
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:44

  Козак-характерник написав:Львівський БатяР Можливо, але реально однушка в центрі +-50к$. З ремонтом. Без ремонту можна і дешевше знайти.

П.С. На фото котел.


Наскільки знаю по 60-70 мінімум продавали,площа Ринок і біля. Не так просто знайти в хорошому стані за 50 К..
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:04

  Ethereum написав:
  Козак-характерник написав:Львівський БатяР Можливо, але реально однушка в центрі +-50к$. З ремонтом. Без ремонту можна і дешевше знайти.

П.С. На фото котел.


Наскільки знаю по 60-70 мінімум продавали,площа Ринок і біля. Не так просто знайти в хорошому стані за 50 К..


Зараз біля мед інституту по 40,500 новобуд продають, ще вроді навіть яму не викопали. Підозрю, що через високу вартість там та ціна на довго і відповідно ріст на етапах будови буде мінімальний
Львівський БатяР
 
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  #<1 ... 347348349350
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