Наскільки знаю по 60-70 мінімум продавали,площа Ринок і біля. Не так просто знайти в хорошому стані за 50 К..
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 25 кві, 2019 22:44
Додано: Чет 25 кві, 2019 23:04
Зараз біля мед інституту по 40,500 новобуд продають, ще вроді навіть яму не викопали. Підозрю, що через високу вартість там та ціна на довго і відповідно ріст на етапах будови буде мінімальний
Додано: П'ят 26 кві, 2019 00:45
Ну Площа, це серцевина. Тому і ціна захмарна. Але там жити не можливо. Галас, музика, кабаки, туристи...Клоака. Трохи подалі тре шукати. Але теж центр. Там за 50. Мені Пекарська до вподоби.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:51
А який забудовник?
Зараз бетон небезпечно брати. Комік юрист може до упадку допровадити економіку. Я дивився Леополь на Стрийській,то готове продають по ціні бетону по переуступці.
Наскільки знаю по 60-70 мінімум продавали,площа Ринок і біля. Не так просто знайти в хорошому стані за 50 К..[/quote]
Зараз біля мед інституту по 40,500 новобуд продають, ще вроді навіть яму не викопали. Підозрю, що через високу вартість там та ціна на довго і відповідно ріст на етапах будови буде мінімальний[/quote]
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:24
... зрозуміти незрозуміле! ©®™
... взагалі, дивлюсь, що НОВІ котловани дуже виросли в ціні.... і наблизились до цін на "майже готове"
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:44
Пузир з бетону. При черговому девалі лусне і всіх лендлордів накриє обломками. Вот смєху то будєт! Я зрозумів, що краще поляка або австріяка в центрі, ближньому центрі, нічого немає. Там ціна стабільна завжди. Бо то є Львів, а не прибудови до Львова, де рагулі і бувші колгоспники понаїхали. А купляти новобуд без ремонту в центрі, за ті самі гроші, що коштує поляк чи австріяк в центрі з ремонтом, я не готовий! Якість сумнівна, та й взагалі, духу Львова там немає. Не ті майстри, що раніше жили будують.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Суб 27 кві, 2019 10:31
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Ось варіант на Пекарській за 55. А не на окраїні. Пані Ламбада центр шукала.
Може стане в нагоді. Бум сусіди, каву пити разом.
Ця квартира здається подобово вже років 5-7. Я там ніколи не була, але вона мені часто трапляється онлайн. Нещодавно її продали, і ось зараз знову продається.
Загалом, мої спостереження такі, що зараз десятки невеликих за розміром квартир з хорошим на перший погляд ремонтом продаються в центрі. І ціна метри квадратні + 10 тис баксів. Так і тут: 43 метри, 55 тис.
Додано: Нед 28 кві, 2019 18:24
Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Христос Воскрес!!!
- миру, здоров'я, добра...... - смачної шинки, паски і ковбаски! )))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 28 кві, 2019 18:30
... шукаю УКРАЇНСЬКЕ!!!
.. а хтось підкаже мені аналог такого УКРАЇНСЬКОГО проекту?
- поділіться, будь ласка, посиланням на укр-продукт!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 28 кві, 2019 18:42
або
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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