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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 347348349350
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 22:44

  Козак-характерник написав:Львівський БатяР Можливо, але реально однушка в центрі +-50к$. З ремонтом. Без ремонту можна і дешевше знайти.

П.С. На фото котел.


Наскільки знаю по 60-70 мінімум продавали,площа Ринок і біля. Не так просто знайти в хорошому стані за 50 К..
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 23:04

  Ethereum написав:
  Козак-характерник написав:Львівський БатяР Можливо, але реально однушка в центрі +-50к$. З ремонтом. Без ремонту можна і дешевше знайти.

П.С. На фото котел.


Наскільки знаю по 60-70 мінімум продавали,площа Ринок і біля. Не так просто знайти в хорошому стані за 50 К..


Зараз біля мед інституту по 40,500 новобуд продають, ще вроді навіть яму не викопали. Підозрю, що через високу вартість там та ціна на довго і відповідно ріст на етапах будови буде мінімальний
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 00:45

  Ethereum написав:
  Козак-характерник написав:Львівський БатяР Можливо, але реально однушка в центрі +-50к$. З ремонтом. Без ремонту можна і дешевше знайти.

П.С. На фото котел.


Наскільки знаю по 60-70 мінімум продавали,площа Ринок і біля. Не так просто знайти в хорошому стані за 50 К..

Ну Площа, це серцевина. Тому і ціна захмарна. Але там жити не можливо. Галас, музика, кабаки, туристи...Клоака. Трохи подалі тре шукати. Але теж центр. Там за 50. Мені Пекарська до вподоби.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 08:51

А який забудовник?
Зараз бетон небезпечно брати. Комік юрист може до упадку допровадити економіку. Я дивився Леополь на Стрийській,то готове продають по ціні бетону по переуступці.


  Львівський БатяР"[quote="4655261:Козак-характерник написав:Львівський БатяР Можливо, але реально однушка в центрі +-50к$. З ремонтом. Без ремонту можна і дешевше знайти.

П.С. На фото котел.


Наскільки знаю по 60-70 мінімум продавали,площа Ринок і біля. Не так просто знайти в хорошому стані за 50 К..[/quote]

Зараз біля мед інституту по 40,500 новобуд продають, ще вроді навіть яму не викопали. Підозрю, що через високу вартість там та ціна на довго і відповідно ріст на етапах будови буде мінімальний[/quote]
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:24

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

  Львівський БатяР написав:Зараз біля мед інституту по 40,500 новобуд продають, ще вроді навіть яму не викопали. Підозрю, що через високу вартість там та ціна на довго і відповідно ріст на етапах будови буде мінімальний

... взагалі, дивлюсь, що НОВІ котловани дуже виросли в ціні.... і наблизились до цін на "майже готове" :shock:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 26 кві, 2019 11:44

  Долярчик написав:
  Львівський БатяР написав:Зараз біля мед інституту по 40,500 новобуд продають, ще вроді навіть яму не викопали. Підозрю, що через високу вартість там та ціна на довго і відповідно ріст на етапах будови буде мінімальний

... взагалі, дивлюсь, що НОВІ котловани дуже виросли в ціні.... і наблизились до цін на "майже готове" :shock:

Пузир з бетону. При черговому девалі лусне і всіх лендлордів накриє обломками. Вот смєху то будєт! :P Я зрозумів, що краще поляка або австріяка в центрі, ближньому центрі, нічого немає. :D Там ціна стабільна завжди. Бо то є Львів, а не прибудови до Львова, де рагулі і бувші колгоспники понаїхали. А купляти новобуд без ремонту в центрі, за ті самі гроші, що коштує поляк чи австріяк в центрі з ремонтом, я не готовий! 8) Якість сумнівна, та й взагалі, духу Львова там немає. Не ті майстри, що раніше жили будують.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:31

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ось варіант на Пекарській за 55. А не на окраїні. Пані Ламбада центр шукала. https://www.real-estate.lviv.ua/339010- ... a-vul.html
Може стане в нагоді. Бум сусіди, каву пити разом. :P

Ця квартира здається подобово вже років 5-7. Я там ніколи не була, але вона мені часто трапляється онлайн. Нещодавно її продали, і ось зараз знову продається.
Загалом, мої спостереження такі, що зараз десятки невеликих за розміром квартир з хорошим на перший погляд ремонтом продаються в центрі. І ціна метри квадратні + 10 тис баксів. Так і тут: 43 метри, 55 тис.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 18:24

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Христос Воскрес!!!
- миру, здоров'я, добра...... - смачної шинки, паски і ковбаски! )))
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 30 кві, 2019 20:22

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

... а так, начебто, нічого виглядає....
https://novostroyki.lun.ua/uk/%D0%B6%D0 ... 1%96%D0%B2
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 08:10

Долярчик

це ли рендер :wink:
перехрестя Зелена-Навроцького-Пимоненка
прямо навпроти цього нового масиву - 33 училище, постійні крики, мат, бійки між тими неуками, з іншого боку - завод фрезерних верстатів (його мають валити і там шурувати ще один комплекс термітників), ззаду - Аурум, спереду - закорковане перехрестя і майбутній полігон для ще одних термітників та бази на Навроцького :D
jump
 
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