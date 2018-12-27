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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 11:53

... зрозуміти незрозуміле! ©®™

.....для здачі в оренду оренду - могло би бути.... і розтермінування є!

- але, ще раз повторюсь, що об'єкти в нормальних локаціях - виросли на 3-4-5тис. грн/м2!!! (ніж, коли я шукав півтора роки тому)

- але і ще одну деталь помітив: що кажуть - ну подорожчало, бо буд-матеріали подорожчали і робоча сила.... і бла-бла-бла....
АЛЕ!!!
- гляньте на ціну метра новобудови на окраїнах міста, або ЗА межами міста! - навіть, у Винниках і Рясному є досить дешеві варіанти!
- а ціна на новобуд-багатоповерхівку у Ременеві - мене просто вбила! (можете погуглити, побачите)

- тому питання, що це? - "просто так" ЗЕМЛЯ подорожчала, чи дозволи у місті? - бо будують з тих же матеріалів і тими ж робочими руками!
- але ж і перепад цін на 5-10 тис. грн на метрі2!!!
- вже мовчу про центр/чи майже центр, де ціна просто втрачає свою адекватність!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:33

  Долярчик написав:.....для здачі в оренду оренду - могло би бути.... і розтермінування є!



за 100 м - Авалон на Зеленій - 500 квартир, за 100 м. - Пимоненка - 200 квартир, за 400 м. на Січинського- 100 квартир, за 500 м на Навроцького - новий комплекс на здається 150 квартир, за кільцем до кілометра - Пасічний масив, вілла магнолія, хюгге 418 (=1000 квартир), далі по Зеленій від Галбуду - 5 будинків ще на 400-500 квартир

Ви думаєте то вдале місце для оренди?

не говорю за Вашингтона/Дністерську/Липової Алеї - там ще кілька тисяч квартир - і це все - до 2км довкола :)

а далі по Луганській - те ж приблизно за 1,5км - бетонні джунглі на Угорській/Тернопільській/Софіївка і далі усе забудовують аж до Козельницької, а там на Чмоли ще й ціле містечко для АйТі :shock:
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 13:51

Думаю,що Ви правильно мислите. Якраз шукаю в цих районах зараз,нехай буде на резерв.
Авалон хвалять,та і інші нижченазвані,крім Ірокса,непогані.

  jump написав:
  Долярчик написав:.....для здачі в оренду оренду - могло би бути.... і розтермінування є!



за 100 м - Авалон на Зеленій - 500 квартир, за 100 м. - Пимоненка - 200 квартир, за 400 м. на Січинського- 100 квартир, за 500 м на Навроцького - новий комплекс на здається 150 квартир, за кільцем до кілометра - Пасічний масив, вілла магнолія, хюгге 418 (=1000 квартир), далі по Зеленій від Галбуду - 5 будинків ще на 400-500 квартир

Ви думаєте то вдале місце для оренди?

не говорю за Вашингтона/Дністерську/Липової Алеї - там ще кілька тисяч квартир - і це все - до 2км довкола :)

а далі по Луганській - те ж приблизно за 1,5км - бетонні джунглі на Угорській/Тернопільській/Софіївка і далі усе забудовують аж до Козельницької, а там на Чмоли ще й ціле містечко для АйТі :shock:
Ethereum
 
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  #<1 ... 348349350351
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