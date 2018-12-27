Додано: Сер 01 тра, 2019 11:53

.....для здачі в оренду оренду - могло би бути.... і розтермінування є!



- але, ще раз повторюсь, що об'єкти в нормальних локаціях - виросли на 3-4-5тис. грн/м2!!! (ніж, коли я шукав півтора роки тому)



- але і ще одну деталь помітив: що кажуть - ну подорожчало, бо буд-матеріали подорожчали і робоча сила.... і бла-бла-бла....

АЛЕ!!!

- гляньте на ціну метра новобудови на окраїнах міста, або ЗА межами міста! - навіть, у Винниках і Рясному є досить дешеві варіанти!

- а ціна на новобуд-багатоповерхівку у Ременеві - мене просто вбила! (можете погуглити, побачите)



- тому питання, що це? - "просто так" ЗЕМЛЯ подорожчала, чи дозволи у місті? - бо будують з тих же матеріалів і тими ж робочими руками!

- але ж і перепад цін на 5-10 тис. грн на метрі2!!!

- вже мовчу про центр/чи майже центр, де ціна просто втрачає свою адекватність!!!

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4