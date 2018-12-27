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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 тра, 2019 11:53
.....для здачі в оренду оренду - могло би бути.... і розтермінування є!
- але, ще раз повторюсь, що об'єкти в нормальних локаціях - виросли на 3-4-5тис. грн/м2!!! (ніж, коли я шукав півтора роки тому)
- але і ще одну деталь помітив: що кажуть - ну подорожчало, бо буд-матеріали подорожчали і робоча сила.... і бла-бла-бла....
АЛЕ!!!
- гляньте на ціну метра новобудови на окраїнах міста, або ЗА межами міста! - навіть, у Винниках і Рясному є досить дешеві варіанти!
- а ціна на новобуд-багатоповерхівку у Ременеві - мене просто вбила! (можете погуглити, побачите)
- тому питання, що це? - "просто так" ЗЕМЛЯ подорожчала, чи дозволи у місті? - бо будують з тих же матеріалів і тими ж робочими руками!
- але ж і перепад цін на 5-10 тис. грн на метрі2!!!
- вже мовчу про центр/чи майже центр, де ціна просто втрачає свою адекватність!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: Сер 01 тра, 2019 13:33
Долярчик написав:
.....для здачі в оренду оренду - могло би бути.... і розтермінування є!
за 100 м - Авалон на Зеленій - 500 квартир, за 100 м. - Пимоненка - 200 квартир, за 400 м. на Січинського- 100 квартир, за 500 м на Навроцького - новий комплекс на здається 150 квартир, за кільцем до кілометра - Пасічний масив, вілла магнолія, хюгге 418 (=1000 квартир), далі по Зеленій від Галбуду - 5 будинків ще на 400-500 квартир
Ви думаєте то вдале місце для оренди?
не говорю за Вашингтона/Дністерську/Липової Алеї - там ще кілька тисяч квартир - і це все - до 2км довкола
а далі по Луганській - те ж приблизно за 1,5км - бетонні джунглі на Угорській/Тернопільській/Софіївка і далі усе забудовують аж до Козельницької, а там на Чмоли ще й ціле містечко для АйТі
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jump
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Додано: Сер 01 тра, 2019 13:51
Думаю,що Ви правильно мислите. Якраз шукаю в цих районах зараз,нехай буде на резерв.
Авалон хвалять,та і інші нижченазвані,крім Ірокса,непогані.
jump написав: Долярчик написав:
.....для здачі в оренду оренду - могло би бути.... і розтермінування є!
за 100 м - Авалон на Зеленій - 500 квартир, за 100 м. - Пимоненка - 200 квартир, за 400 м. на Січинського- 100 квартир, за 500 м на Навроцького - новий комплекс на здається 150 квартир, за кільцем до кілометра - Пасічний масив, вілла магнолія, хюгге 418 (=1000 квартир), далі по Зеленій від Галбуду - 5 будинків ще на 400-500 квартир
Ви думаєте то вдале місце для оренди?
не говорю за Вашингтона/Дністерську/Липової Алеї - там ще кілька тисяч квартир - і це все - до 2км довкола
а далі по Луганській - те ж приблизно за 1,5км - бетонні джунглі на Угорській/Тернопільській/Софіївка і далі усе забудовують аж до Козельницької, а там на Чмоли ще й ціле містечко для АйТі
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Ethereum
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Додано: Сер 01 тра, 2019 19:09
Пані та панове, я жахнувся тим умовам, в яких проживають люди на Сихові. Це повний кабздець! Я знав лише центр,а тут занесло на Пасічну тимчасово і прогулявся по прилеглим місцям. Жах!
Взагалі отой увесь напрямок по Зеленій поза центром, якась промзона. Сихів - дороги вбиті, пейзаж як у фільмі Сталкер: пошарпані совкові дев'ятиповерхівки, серед них іноді новобудови, як сюр якийсь. Якісь полубомжі скрізь, смердить, всі бігуть як скажені. Це жах!
То взагалі не Львів, всі ці окраїни...Львів - місто контрастів. Взагалі не зрозуміло, навіщо і кому ті термітники будутють.
Тікати звідси треба...
Ноги в руки і тікати...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 01 тра, 2019 19:28
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Львівський БатяР
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Додано: Сер 01 тра, 2019 19:39
Козак-характерник написав:
Пані та панове, я жахнувся тим умовам, в яких проживають люди на Сихові. Це повний кабздець! Я знав лише центр,а тут занесло на Пасічну тимчасово і прогулявся по прилеглим місцям. Жах!
Взагалі отой увесь напрямок по Зеленій поза центром, якась промзона. Сихів - дороги вбиті, пейзаж як у фільмі Сталкер: пошарпані совкові дев'ятиповерхівки, серед них іноді новобудови, як сюр якийсь. Якісь полубомжі скрізь, смердить, всі бігуть як скажені. Це жах!
То взагалі не Львів, всі ці окраїни...Львів - місто контрастів. Взагалі не зрозуміло, навіщо і кому ті термітники будутють.
Тікати звідси треба...
Ноги в руки і тікати...
Наразі все виглядає саме так, як ви кажете. Готове житло старого фонду вже з більш менш ремонтом можна знайти за 1.2к у.о, тоді як в новобудах в тих самих локаціях за голі стіни просять 1,2 і вище...
Думаю так довго не буде, або вторинка підтягнеться або первинний опуститься)))
Підсумовуючи, на даний момент для здачі цікавіше купувати старий фонд з ремонтом плюсів там теж достатньо, можна знайти з мін. обмеблювання (кухня вмонтовані шафи) і ремонтом і фактично одразу після купівлі запускати на здачу.
Востаннє редагувалось Львівський БатяР
в Сер 01 тра, 2019 19:51, всього редагувалось 1 раз.
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Львівський БатяР
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Додано: Сер 01 тра, 2019 19:46
Львівський БатяР
Та ну просто жах!
Вразили пошарпані дев'ятиповерхівки. Скупченість будинків, сморід, дороги роздовбані. В Донецьку ті дев'ятиповерхівки досить пристойно виглядають, з плиточкою, не пошарпані. Немає такого разючого контрасту центр і окраїни. Немає такої щільності забудови. Дороги набагато краще. А Львів - то лише центр. Я то зрозумів тепер...
Я б не хотів жити на Сихові, навіть в новобудові. І взагалі на будь якій окраїні Львова.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 01 тра, 2019 19:54
Козак-характерник написав:Львівський БатяР
Та ну просто жах!
Вразили пошарпані дев'ятиповерхівки. Скупченість будинків, сморід, дороги роздовбані. В Донецьку ті дев'ятиповерхівки досить пристойно виглядають, з плиточкою, не пошарпані. Немає такого разючого контрасту центр і окраїни. Немає такої щільності забудови. Дороги набагато краще. А Львів - то лише центр. Я то зрозумів тепер...
Я б не хотів жити на Сихові, навіть в новобудові. І взагалі на будь якій окраїні Львова.
Даруйте Козаче не те зацитував. Мова йшла про те по відомлення де ви писали *пузир лусне..... *
А про Сихів писати взагалі не буду.. Бо навіть букв на нього шкода)))
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Додано: Сер 01 тра, 2019 19:59
Львівський БатяР
Я зрозумів.
Пузир хай лусне!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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