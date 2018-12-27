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Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 349350351352
Повідомлення Додано: Сер 01 тра, 2019 20:58

  Ethereum написав:Де новобудови до Майдану добре виглядало?
В Києвському районі?
Та там крім центральною вулицею немав де ходити. Так для багатих життя було непогане і готелі люкс супер.
А дети там шашлик жарив? Я був в шоці,шукав на машині цілий день де жарити обок Донецьку. В кінці кінців дома в когось піджарили. Казки про мильну бульбашку розкажеш комусь іншому. Львів це туристична столиця і треба райони знати.
Сихів для дітей супер,для роботи центр,для старших Новий Львів чи Погулянка.
Треба народитися львів"янином ,щоб це знати. А всі посіпаки ,типу турецьких, добре гроші вивчили та математику,але вони не можуть знати назви вулиць перед війнами чи хто де жив ,чи який район дорогий.

Місце народження тут значення не має. Я взагалі в деяких районах Донецька не був. І ті хто народилися у Львові, впевнений, що теж не всі райони знають. Людина знає район проживання свій, центр і ті райони, де знайомі чи родичі. У Львові я лише в центрі живу переважно. Хоча вже майже 7 років тут. А на Сихові вперше опинився. Що стосується шашликів... :) Навряд чи хтось смажить шашлика в центрі міста, їдуть за місто, чи вдома готують. Хоча одного разу бачив, як смажили шашлика біля пам'ятника Федорову. Сюр якийсь. :P А що стосується туристичних атракцій, то звісно тут Львів попереду всіх українських міст. Дивитися в Донецьку особливо нема чого в плані старовини, але свої цікавинки є. Втім гілка, про Львів. :wink:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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