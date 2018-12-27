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Ethereum написав:Де новобудови до Майдану добре виглядало? В Києвському районі? Та там крім центральною вулицею немав де ходити. Так для багатих життя було непогане і готелі люкс супер. А дети там шашлик жарив? Я був в шоці,шукав на машині цілий день де жарити обок Донецьку. В кінці кінців дома в когось піджарили. Казки про мильну бульбашку розкажеш комусь іншому. Львів це туристична столиця і треба райони знати. Сихів для дітей супер,для роботи центр,для старших Новий Львів чи Погулянка. Треба народитися львів"янином ,щоб це знати. А всі посіпаки ,типу турецьких, добре гроші вивчили та математику,але вони не можуть знати назви вулиць перед війнами чи хто де жив ,чи який район дорогий.
Місце народження тут значення не має. Я взагалі в деяких районах Донецька не був. І ті хто народилися у Львові, впевнений, що теж не всі райони знають. Людина знає район проживання свій, центр і ті райони, де знайомі чи родичі. У Львові я лише в центрі живу переважно. Хоча вже майже 7 років тут. А на Сихові вперше опинився. Що стосується шашликів... Навряд чи хтось смажить шашлика в центрі міста, їдуть за місто, чи вдома готують. Хоча одного разу бачив, як смажили шашлика біля пам'ятника Федорову. Сюр якийсь. А що стосується туристичних атракцій, то звісно тут Львів попереду всіх українських міст. Дивитися в Донецьку особливо нема чого в плані старовини, але свої цікавинки є. Втім гілка, про Львів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ethereum написав:Сихів для дітей супер,для роботи центр,для старших Новий Львів чи Погулянка. Треба народитися львів"янином ,щоб це знати.
Я народився та виріс у Львові проте ваші слова для мене откровення ...)))) З того, що памятаю то завжди у Львові були в ціні старі зелені райони. Візьмемо Франківський де я все життя мешкав то це - Кастелівка, безтрамвайна частина Коновальця, Котляревського, Грюндвальська,Єфремова, Сельських, Гіпсова, Гвардійська ітд.. І, що мені не кажіть але нормальна квартира нпр. у Львові по вул. Глінки, як і 20 і 10років тому, так і зараз коштує деже дорого... Якщо знайде ще її в продажі... А чи можете сказати Ви те саме про Сихів чи Новий Львів ???
П.С на мою думку нерухомість має ще максимально зберігати вартість крім всього решти, а бажано дорожчати ))))
Полярон працював з хімією, також як і лаз, як біофіз прилад, автонавантажувач і подібні. Рішення про знесення будівель цехів було правильне. Але от така щільна забудова, це погано. Коли всі ці квартали почнуть масово какати то район Стуса помре від запахів) але це в майбутньому..
Спасибо за обзор. Кратко о видео : заборы, парковки, ступеньки. Ужас просто, люди, зачем вы это покупаете? Пока вы будете покупать это " дно " , его будут строить. И как проектировщики спят по ночам? Они же прекрасно понимают, что то, что они создали просто полный пи** . очень жаль, очень. Будем надеяться, что мы научимся делать нормально.
Козак-характерник написав:Пані та панове, я жахнувся тим умовам, в яких проживають люди на Сихові. Це повний кабздець! Я знав лише центр,а тут занесло на Пасічну тимчасово і прогулявся по прилеглим місцям. Жах! Взагалі отой увесь напрямок по Зеленій поза центром, якась промзона. Сихів - дороги вбиті, пейзаж як у фільмі Сталкер: пошарпані совкові дев'ятиповерхівки, серед них іноді новобудови, як сюр якийсь. Якісь полубомжі скрізь, смердить, всі бігуть як скажені. Це жах! То взагалі не Львів, всі ці окраїни...Львів - місто контрастів. Взагалі не зрозуміло, навіщо і кому ті термітники будутють.
Для повноти картини з’їздіть ще у Рясне-1/2, бажано від центру по Шевченка (дорожні відчуття незрівнянні), погуляйте там, потім тією ж Шевченка верніться на Левандівку, там трішки побродіть, далі Рудненська, там біля самої колії/залізничного вузла будують новий масив для вдячних "інвесторів", продовжіть шлях по Курмановича (туди їдьте на тракторі-дорога як на Місяці - у кратерах ) Звісно, мандрівку бажано робити у денний час