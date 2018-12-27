Додано: Чет 02 тра, 2019 09:12

оооооо, то бачу, не тільки я побачив трохи неадекватний ріст цін на ново-термітники))

- і на цьому фоні, справді мала б підрости вторинка.....

АЛЕ!

- вона має ВЕЛИЧЕЗНИЙ якір у вигляді ЦО!



... то які подальші варіанти "розвитку подій" розглядаємо?

- але далеко не заглядаємо, лише на найближчий рік-два:

1) - знову криза/стрибок дУляра до 35-40?(трохи малоймовірно імхо)

2) - будуть заморожувати/приморожувати будівництво?(теж малоймовірно, дивлячись якими шаленими темпами все навколо "заливають бетоном")

3) - ціни "зупиняться/призупиняться" і будуть чекати або пункт 1) або щоб зарплати/доходи пересічних попідтягувались? ))

4) - ваш варіант/варіанти?

...я ще три роки тому написав це:

...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4