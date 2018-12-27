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Ethereum написав:Де новобудови до Майдану добре виглядало? В Києвському районі? Та там крім центральною вулицею немав де ходити. Так для багатих життя було непогане і готелі люкс супер. А дети там шашлик жарив? Я був в шоці,шукав на машині цілий день де жарити обок Донецьку. В кінці кінців дома в когось піджарили. Казки про мильну бульбашку розкажеш комусь іншому. Львів це туристична столиця і треба райони знати. Сихів для дітей супер,для роботи центр,для старших Новий Львів чи Погулянка. Треба народитися львів"янином ,щоб це знати. А всі посіпаки ,типу турецьких, добре гроші вивчили та математику,але вони не можуть знати назви вулиць перед війнами чи хто де жив ,чи який район дорогий.
Місце народження тут значення не має. Я взагалі в деяких районах Донецька не був. І ті хто народилися у Львові, впевнений, що теж не всі райони знають. Людина знає район проживання свій, центр і ті райони, де знайомі чи родичі. У Львові я лише в центрі живу переважно. Хоча вже майже 7 років тут. А на Сихові вперше опинився. Що стосується шашликів... Навряд чи хтось смажить шашлика в центрі міста, їдуть за місто, чи вдома готують. Хоча одного разу бачив, як смажили шашлика біля пам'ятника Федорову. Сюр якийсь. А що стосується туристичних атракцій, то звісно тут Львів попереду всіх українських міст. Дивитися в Донецьку особливо нема чого в плані старовини, але свої цікавинки є. Втім гілка, про Львів.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Ethereum написав:Сихів для дітей супер,для роботи центр,для старших Новий Львів чи Погулянка. Треба народитися львів"янином ,щоб це знати.
Я народився та виріс у Львові проте ваші слова для мене откровення ...)))) З того, що памятаю то завжди у Львові були в ціні старі зелені райони. Візьмемо Франківський де я все життя мешкав то це - Кастелівка, безтрамвайна частина Коновальця, Котляревського, Грюндвальська,Єфремова, Сельських, Гіпсова, Гвардійська ітд.. І, що мені не кажіть але нормальна квартира нпр. у Львові по вул. Глінки, як і 20 і 10років тому, так і зараз коштує деже дорого... Якщо знайде ще її в продажі... А чи можете сказати Ви те саме про Сихів чи Новий Львів ???
П.С на мою думку нерухомість має ще максимально зберігати вартість крім всього решти, а бажано дорожчати ))))
Полярон працював з хімією, також як і лаз, як біофіз прилад, автонавантажувач і подібні. Рішення про знесення будівель цехів було правильне. Але от така щільна забудова, це погано. Коли всі ці квартали почнуть масово какати то район Стуса помре від запахів) але це в майбутньому..
Спасибо за обзор. Кратко о видео : заборы, парковки, ступеньки. Ужас просто, люди, зачем вы это покупаете? Пока вы будете покупать это " дно " , его будут строить. И как проектировщики спят по ночам? Они же прекрасно понимают, что то, что они создали просто полный пи** . очень жаль, очень. Будем надеяться, что мы научимся делать нормально.
Козак-характерник написав:Пані та панове, я жахнувся тим умовам, в яких проживають люди на Сихові. Це повний кабздець! Я знав лише центр,а тут занесло на Пасічну тимчасово і прогулявся по прилеглим місцям. Жах! Взагалі отой увесь напрямок по Зеленій поза центром, якась промзона. Сихів - дороги вбиті, пейзаж як у фільмі Сталкер: пошарпані совкові дев'ятиповерхівки, серед них іноді новобудови, як сюр якийсь. Якісь полубомжі скрізь, смердить, всі бігуть як скажені. Це жах! То взагалі не Львів, всі ці окраїни...Львів - місто контрастів. Взагалі не зрозуміло, навіщо і кому ті термітники будутють.
Для повноти картини з’їздіть ще у Рясне-1/2, бажано від центру по Шевченка (дорожні відчуття незрівнянні), погуляйте там, потім тією ж Шевченка верніться на Левандівку, там трішки побродіть, далі Рудненська, там біля самої колії/залізничного вузла будують новий масив для вдячних "інвесторів", продовжіть шлях по Курмановича (туди їдьте на тракторі-дорога як на Місяці - у кратерах ) Звісно, мандрівку бажано робити у денний час
Стрийський парк все таки не до порівняння з іншими,набагато дорожчий,згідно рієлторів. Ну так біля Політеху дорогий район,каюсь не дописав. Новий Львів,де парк завжди був дорогим,Ви це знаєте,це зараз там Полярон забудовують термітники. Сихів це робітничий район,мені не подобається,але є багато плюсів. Ви все оцінюєте по $. Я ж з точки зору життя.Де Ви будете комфортно жити на Франка чи в центрі? Це не Пекарська і не Погулянка. Тому думаю Стуса і Тернопільська ж часом догонять ціни,тому ще це райони для життя.
Львівський БатяР написав:
Ethereum написав:Сихів для дітей супер,для роботи центр,для старших Новий Львів чи Погулянка. Треба народитися львів"янином ,щоб це знати.
Я народився та виріс у Львові проте ваші слова для мене откровення ...)))) З того, що памятаю то завжди у Львові були в ціні старі зелені райони. Візьмемо Франківський де я все життя мешкав то це - Кастелівка, безтрамвайна частина Коновальця, Котляревського, Грюндвальська,Єфремова, Сельських, Гіпсова, Гвардійська ітд.. І, що мені не кажіть але нормальна квартира нпр. у Львові по вул. Глінки, як і 20 і 10років тому, так і зараз коштує деже дорого... Якщо знайде ще її в продажі... А чи можете сказати Ви те саме про Сихів чи Новий Львів ???
П.С на мою думку нерухомість має ще максимально зберігати вартість крім всього решти, а бажано дорожчати ))))
оооооо, то бачу, не тільки я побачив трохи неадекватний ріст цін на ново-термітники)) - і на цьому фоні, справді мала б підрости вторинка..... АЛЕ! - вона має ВЕЛИЧЕЗНИЙ якір у вигляді ЦО!
... то які подальші варіанти "розвитку подій" розглядаємо? - але далеко не заглядаємо, лише на найближчий рік-два: 1) - знову криза/стрибок дУляра до 35-40?(трохи малоймовірно імхо) 2) - будуть заморожувати/приморожувати будівництво?(теж малоймовірно, дивлячись якими шаленими темпами все навколо "заливають бетоном") 3) - ціни "зупиняться/призупиняться" і будуть чекати або пункт 1) або щоб зарплати/доходи пересічних попідтягувались? )) 4) - ваш варіант/варіанти?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
jump написав:Для повноти картини з’їздіть ще у Рясне-1/2, бажано від центру по Шевченка (дорожні відчуття незрівнянні), погуляйте там, потім тією ж Шевченка верніться на Левандівку, там трішки побродіть, далі Рудненська, там біля самої колії/залізничного вузла будують новий масив для вдячних "інвесторів", продовжіть шлях по Курмановича (туди їдьте на тракторі-дорога як на Місяці - у кратерах ) Звісно, мандрівку бажано робити у денний час
Ну ж ще зобачиш таку красоту, Тільку ві Львові. Роздінуть, роззують, ще й писок наб’ють, Тільку ві Львові?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Долярчик написав:оооооо, то бачу, не тільки я побачив трохи неадекватний ріст цін на ново-термітники)) - і на цьому фоні, справді мала б підрости вторинка..... АЛЕ! - вона має ВЕЛИЧЕЗНИЙ якір у вигляді ЦО!
... то які подальші варіанти "розвитку подій" розглядаємо? - але далеко не заглядаємо, лише на найближчий рік-два: 1) - знову криза/стрибок дУляра до 35-40?(трохи малоймовірно імхо) 2) - будуть заморожувати/приморожувати будівництво?(теж малоймовірно, дивлячись якими шаленими темпами все навколо "заливають бетоном") 3) - ціни "зупиняться/призупиняться" і будуть чекати або пункт 1) або щоб зарплати/доходи пересічних попідтягувались? )) 4) - ваш варіант/варіанти?
Подальший варіант розвитку ринка нерухомості залежатиме від ситуації в країні. Приводів для оптимізму не бачу. Економіка в занепаді, народ мігрує в комфортніші краї, а тут ще війна, що може в гарячу стадію перейти. Тому ризики великі. То хто планує в тих хатах жити? Як в новобудовах, так і радянських термітниках. Як на мене, то термітники множаться, з причини того, що люди прагнуть зберегти накопичення і як альтернатива депозиту, для отримання пасивного прибутку. Навіть Долярчик обміркувує таку перспективу. Приклад, власник де я знімаю квартиру, має в цьому ЖК 3 квартири: дві однокімнатні і одну двушку. І таких не мало. Уявляєте скільки бабла в бетон вгатили? У випадку чого, цеглинку бетона не відколупаєш і не продаси на хлєбушек. Тут цілий об'єкт тре продавати. А ціна на момент може бути не приємною. Це не соточку баксів у канторі поміняти з під груші. Реально, людей, які насправді потребують житла не так багато, точніше не мають грошей його придбати. Фантазуємо далі, що таких інвесторів в бетон стає більше, пропозиція на ринку наростає, а тут ще черговий девал, зубожіння мас...Чи кайфуватимуть й надалі інвестори в бетон, коли народ активніше почне освоювати теплі краї? Навряд чи...Це звісно може бути процес не одномоментний, а розтягнутий в часі. Крім того можливі чергові ініціативи по збирання наЛОХу з лендлордів, жорстокіший контроль, там ума палата... Адже кролік скрізь хоче засунути свою жадібну лапу, скрізь де можна поласувати капусткою... Не лише депозитчиків пощипати, а й тут. То перспективи не райдужні. Не забуваємо й про комунальні платежі, що не такі маленькі. І простої хати - це мінус в інвестиції + амортизація. Не такий вже й смачний хліб лендлордів. А нерви, раптом якісь бомжі чи наркомани поселилися? Потрощать хату, винесуть все що можна і адью! Раптом сусіди поскаржаться? То вже не пасивний дохід, а активний. А нервові клітинки не відновлюються, як відомо.
Якщо ж пофантазувати, що країна розквітне, з'являться нові робочі місця, з конкурентною зарплатою, то народ почне жити заможно, купляти квартири, будинки, авто....О, чарівна мрія лендлорда! Тоді розквітне іпотека, ціни догори почнуть підійматися, спекулі бетона кайфують!
Ви до якого сценарію схиляєтеся? Єврооптимісти? Чи реалісти?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник ... я - реаліст! - але, що-до вищенаписаного, то думаю, що реальність десь посередині ..... як-не-як, а є надія, що пан Зе, хоч чуть-чуть змінить все у кращу сторону! - якщо покращення за рік(а в реальності за 2р.) буде ~ на 10-20% - це вже добре! - якщо більше - то це вже жир!!! - тобто, якщо мої/ваші/інших пересічних статки/доходи зростуть(не випригуючи з штанів! ), відносно комуналі/цін на харчі/ліки і т. д. на 10-20% за рік - то це явне покращення життя! - АЛЕ! - це мають бути реальні цифри, а не так, що в пересічних зарплати попіднімали за рік на 10%, а комуналь/харчі/ліки виросли на 12-15-20%
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик Фантазуємо далі...Життя по Долярчику зростає 10% реальних. Як це позначиться на долі лендлордів? Пересічному тоді краще взяти іпотеку, а не лендлордів годувати... Відповідно, зростатимуть нові термітники...І знов таки, пропозиція на ринку нерухомості зростатиме. Пузир надуватимуть далі... Ото й буде мабуть найкращий момент позбутися бетону. Пересічні в іпотеці, а кому хати здавати? Ну звісно, що якийсь зальотний контингент завжди користуватиметься послугами лендлордів, але не масово. Тому настане необхідність позбутися активів, що стали пасивами. І знов таки обвал. Чи просто стагнація і надування подальше пузиря з наступним обвалом. Тому якщо і брати хату під оренду на перспективу, а не вершки зняти з пересічної бідосі і нажерти харю на тимчасових труднощах , то лише центр. Львів - туристичне місто. І оренда в центрі дасть на хлєбушек завжди. Так, ціна тут може й просісти під впливом загального обвалу бетону, але не критично. Та й для лендлордів то не важливо. Їх мета - мати на хлєбушек, постійно і стабільно, а не поточна ціна активу. А термітники то лише термітники. Тому, думай Те... В кінці кінців ринок продиктує колись реальну ціну на бетонометр. Якою вона буде? Побачимо.
П.С. Ото й ціна на мурашники зростає, бо пузир надувають. Ажіотаж створюють штучний, щоб у Долярчика долярчики вийняти з кишені і закопати в бетон. Як на полі чудес. Закопати, щоб виросло огромне дерево із золотими листями.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!