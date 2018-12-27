Додано: Чет 02 тра, 2019 11:58

Долярчик написав: оооооо, то бачу, не тільки я побачив трохи неадекватний ріст цін на ново-термітники))

- і на цьому фоні, справді мала б підрости вторинка.....

АЛЕ!

- вона має ВЕЛИЧЕЗНИЙ якір у вигляді ЦО!



... то які подальші варіанти "розвитку подій" розглядаємо?

- але далеко не заглядаємо, лише на найближчий рік-два:

1) - знову криза/стрибок дУляра до 35-40?(трохи малоймовірно імхо)

2) - будуть заморожувати/приморожувати будівництво?(теж малоймовірно, дивлячись якими шаленими темпами все навколо "заливають бетоном")

3) - ціни "зупиняться/призупиняться" і будуть чекати або пункт 1) або щоб зарплати/доходи пересічних попідтягувались? ))

4) - ваш варіант/варіанти? оооооо, то бачу, не тільки я побачив трохи неадекватний ріст цін на ново-термітники))- і на цьому фоні, справді мала б підрости вторинка.....АЛЕ!- вона має ВЕЛИЧЕЗНИЙ якір у вигляді ЦО!... то які подальші варіанти "розвитку подій" розглядаємо?- але далеко не заглядаємо, лише на найближчий рік-два:1) - знову криза/стрибок дУляра до 35-40?(трохи малоймовірно імхо)2) - будуть заморожувати/приморожувати будівництво?(теж малоймовірно, дивлячись якими шаленими темпами все навколо "заливають бетоном")3) - ціни "зупиняться/призупиняться" і будуть чекати або пункт 1) або щоб зарплати/доходи пересічних попідтягувались? ))4) - ваш варіант/варіанти?

Подальший варіант розвитку ринка нерухомості залежатиме від ситуації в країні. Приводів для оптимізму не бачу. Економіка в занепаді, народ мігрує в комфортніші краї, а тут ще війна, що може в гарячу стадію перейти. Тому ризики великі. То хто планує в тих хатах жити? Як в новобудовах, так і радянських термітниках. Як на мене, то термітники множаться, з причини того, що люди прагнуть зберегти накопичення і як альтернатива депозиту, для отримання пасивного прибутку. Навіть Долярчик обміркувує таку перспективу.Приклад, власник де я знімаю квартиру, має в цьому ЖК 3 квартири: дві однокімнатні і одну двушку. І таких не мало. Уявляєте скільки бабла в бетон вгатили? У випадку чого, цеглинку бетона не відколупаєш і не продаси на хлєбушек. Тут цілий об'єкт тре продавати. А ціна на момент може бути не приємною. Це не соточку баксів у канторі поміняти з під груші. Реально, людей, які насправді потребують житла не так багато, точніше не мають грошей його придбати. Фантазуємо далі, що таких інвесторів в бетон стає більше, пропозиція на ринку наростає, а тут ще черговий девал, зубожіння мас...Чи кайфуватимуть й надалі інвестори в бетон, коли народ активніше почне освоювати теплі краї? Навряд чи...Це звісно може бути процес не одномоментний, а розтягнутий в часі. Крім того можливі чергові ініціативи по збирання наЛОХу з лендлордів, жорстокіший контроль, там ума палата...Адже кролік скрізь хоче засунути свою жадібну лапу, скрізь де можна поласувати капусткою...Не лише депозитчиків пощипати, а й тут. То перспективи не райдужні. Не забуваємо й про комунальні платежі, що не такі маленькі. І простої хати - це мінус в інвестиції + амортизація. Не такий вже й смачний хліб лендлордів. А нерви, раптом якісь бомжі чи наркомани поселилися? Потрощать хату, винесуть все що можна і адью! Раптом сусіди поскаржаться? То вже не пасивний дохід, а активний. А нервові клітинки не відновлюються, як відомо.Якщо ж пофантазувати, що країна розквітне, з'являться нові робочі місця, з конкурентною зарплатою, то народ почне жити заможно, купляти квартири, будинки, авто....О, чарівна мрія лендлорда! Тоді розквітне іпотека, ціни догори почнуть підійматися, спекулі бетона кайфують!Ви до якого сценарію схиляєтеся? Єврооптимісти? Чи реалісти?