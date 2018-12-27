Lambada написав:
Ого, цілий аналіз розвитку ринку нерухомості пішов!
Думаю, в першу чергу має вирости ЯКІСТЬ того трешу. Що далі, то балуваніший народ.
Львів буде розширюватися до об'їзної. Тракт Глинянський до Винник - там уже новий район, як і 5-поверхівки в Сокільниках.
Я передивилася посилання на youtube - там люди довго затримуватися не будуть. Захочуть кращого. І хтось має оте краще запропонувати. Після Тернопільської клієнти будуть готові доплатити більше за ЯКІСТЬ.
Аналізуємо й такий сценарій...
Захочуть кращого, а вживане куди подіти? Ці неохрущі куди подіти?
Ще пузирьок дути?...Але все одно колись лусне. Так чи інакше ринок намацяє колись реальну ціну бетонометру. Якою буде та ціна? Час покаже. Просто на ціну впливає головним чином, навіть не собівартість, а капіталізація цілої країни. Єврооптимісти? Голосуємо гаманцем!
Реалісти? То тримаємо валізи із зеленю. Бо деякі піонери вже проклали маршрути в теплі краї до османів, ляхів, німців, італійців...
До речі в насправді теплих краях опалення не треба і зимовий одяг...Економія.
П.С. З приводу якості. Навіщо мені та якість не у центрі? Головне - локація. Щоб якісне в центрі поставити і продати, тре ціну зробити як на вторинці. Поки поляк і австріяк - наше фсьо!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!