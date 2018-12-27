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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 350351352353
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:29

Ого, цілий аналіз розвитку ринку нерухомості пішов!

Думаю, в першу чергу має вирости ЯКІСТЬ того трешу. Що далі, то балуваніший народ.

Львів буде розширюватися до об'їзної. Тракт Глинянський до Винник - там уже новий район, як і 5-поверхівки в Сокільниках.

Я передивилася посилання на youtube - там люди довго затримуватися не будуть. Захочуть кращого. І хтось має оте краще запропонувати. Після Тернопільської клієнти будуть готові доплатити більше за ЯКІСТЬ.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 13:35

  Lambada написав:Ого, цілий аналіз розвитку ринку нерухомості пішов!

Думаю, в першу чергу має вирости ЯКІСТЬ того трешу. Що далі, то балуваніший народ.

Львів буде розширюватися до об'їзної. Тракт Глинянський до Винник - там уже новий район, як і 5-поверхівки в Сокільниках.

Я передивилася посилання на youtube - там люди довго затримуватися не будуть. Захочуть кращого. І хтось має оте краще запропонувати. Після Тернопільської клієнти будуть готові доплатити більше за ЯКІСТЬ.

Аналізуємо й такий сценарій... :P Захочуть кращого, а вживане куди подіти? Ці неохрущі куди подіти? :P Ще пузирьок дути?...Але все одно колись лусне. Так чи інакше ринок намацяє колись реальну ціну бетонометру. Якою буде та ціна? Час покаже. Просто на ціну впливає головним чином, навіть не собівартість, а капіталізація цілої країни. Єврооптимісти? Голосуємо гаманцем! :wink: Реалісти? То тримаємо валізи із зеленю. Бо деякі піонери вже проклали маршрути в теплі краї до османів, ляхів, німців, італійців... :P До речі в насправді теплих краях опалення не треба і зимовий одяг...Економія. :P

П.С. З приводу якості. Навіщо мені та якість не у центрі? Головне - локація. Щоб якісне в центрі поставити і продати, тре ціну зробити як на вторинці. Поки поляк і австріяк - наше фсьо!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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  #<1 ... 350351352353
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