Додано: Чет 02 тра, 2019 15:24

1) - колись, як я не мав свого житла, а тільки почав скирдувати на нього, то думки мої були, як простого пересічного:- чому житло таке не доступне для молодих сімей?- чому влада не допомагає будувати якесь соціальне(доступне) житло?- чому іпотеку молодій сім'ї тягнути, майже, неможливо?(при середніх зарплатах)- і т. д. чому? - чому? - чому?2) А тепер, з точки зору інвестора(так, як планую в найближчі роки брати для здачі в оренду) - думки такі:- знову ж таки - чому так дорого? (на моменті)- чому іпотека на грані невигідності?(тобто, мені, як інвестору, не зовсім вигідні %% по іпотеці.... - то що тоді казати пересічним? - ярмо-ж-ярмом для них! )- розвелось лендлордів.... конкуренція стає великою(як зараз в будь-якому бізнесі).... відповідно, ціни не будуть рости...- і останнє, НАЙГОЛОВНІШЕ - якщо, через 5-10р. лендлордизм втратить свою актуальність..... стане не дуже, або зовсім не вигідним,то.....- крім депо?..... яке на той час теж може мати смішні 1-2%річних...- то що, бідному гусару, ой... Долярчику пахати, пахати.... до кінця життя?... хіба освоювати крипту/акції і іншу лобуду, до якої мене ЗОВСІМ не тягне..... - а от до нерухомості - ще "тяга" є!!!