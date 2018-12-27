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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2019 13:29
Ого, цілий аналіз розвитку ринку нерухомості пішов!
Думаю, в першу чергу має вирости ЯКІСТЬ того трешу. Що далі, то балуваніший народ.
Львів буде розширюватися до об'їзної. Тракт Глинянський до Винник - там уже новий район, як і 5-поверхівки в Сокільниках.
Я передивилася посилання на youtube - там люди довго затримуватися не будуть. Захочуть кращого. І хтось має оте краще запропонувати. Після Тернопільської клієнти будуть готові доплатити більше за ЯКІСТЬ.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:35
Lambada написав:
Ого, цілий аналіз розвитку ринку нерухомості пішов!
Думаю, в першу чергу має вирости ЯКІСТЬ того трешу. Що далі, то балуваніший народ.
Львів буде розширюватися до об'їзної. Тракт Глинянський до Винник - там уже новий район, як і 5-поверхівки в Сокільниках.
Я передивилася посилання на youtube - там люди довго затримуватися не будуть. Захочуть кращого. І хтось має оте краще запропонувати. Після Тернопільської клієнти будуть готові доплатити більше за ЯКІСТЬ.
Аналізуємо й такий сценарій...
Захочуть кращого, а вживане куди подіти? Ці неохрущі куди подіти?
Ще пузирьок дути?...Але все одно колись лусне. Так чи інакше ринок намацяє колись реальну ціну бетонометру. Якою буде та ціна? Час покаже. Просто на ціну впливає головним чином, навіть не собівартість, а капіталізація цілої країни. Єврооптимісти? Голосуємо гаманцем!
Реалісти? То тримаємо валізи із зеленю. Бо деякі піонери вже проклали маршрути в теплі краї до османів, ляхів, німців, італійців...
До речі в насправді теплих краях опалення не треба і зимовий одяг...Економія.
П.С. З приводу якості. Навіщо мені та якість не у центрі? Головне - локація. Щоб якісне в центрі поставити і продати, тре ціну зробити як на вторинці. Поки поляк і австріяк - наше фсьо!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 02 тра, 2019 13:55
Якість не у центрі потрібна багатьом. В першу чергу родинам з дітьми.
Якість - то наявність простору для всіх. Пандуси, зручні входи, підсобні приміщення щоби не склили балкони, зручні сходи, безпечні ліфти, безпечні дитмайданчики, відведене місце для парковки, шумоізоляція, вентиляція, сучасний дизайн, просторі зелені зони, вуличне освітлення, навіть огороджені території окремого комплексу, місця для зберігання калясок і садового інвентаря, пішохідна відстань до супермаркету, дитсадка/школи - також сучасних і нових, бізнес центри поблизу. І так, щоби не треба було їздити в центр- вже скоро всі послуги держструктур можна буде отримати онлайн. А в центр - як турист! Ото заживем!
Для кого треш? Для тих, кому пофіг.
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Lambada
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Додано: Чет 02 тра, 2019 14:03
Lambada написав:
Якість не у центрі потрібна багатьом. В першу чергу родинам з дітьми.
Якість - то наявність простору для всіх. Пандуси, зручні входи, підсобні приміщення щоби не склили балкони, зручні сходи, безпечні ліфти, безпечні дитмайданчики, відведене місце для парковки, шумоізоляція, вентиляція, сучасний дизайн, просторі зелені зони, вуличне освітлення, навіть огороджені території окремого комплексу, місця для зберігання калясок і садового інвентаря, пішохідна відстань до супермаркету, дитсадка/школи - також сучасних і нових, бізнес центри поблизу. І так, щоби не треба було їздити в центр- вже скоро всі послуги держструктур можна буде отримати онлайн. А в центр - як турист! Ото заживем!
Для кого треш? Для тих, кому пофіг.
Це мрія, а ми ж реалісти, пані Ламбада!
Справжнє якісне і комфортне життя лише у центрі. Хто там що на окраїнах буде робити? А якщо таке і зроблять гіпотетично на окраїнах, то все одно то не є Львів.
А зовсім інше місто. А ми то у Львові хочемо жити. Та й це не як не вплине на реалізацію сценарію "балувана Галя". Від юзаних термітників потрібно буде позбавлятися, чи шукати нових лохів.
Тому лише треш, тільки хардкор!
+ не забуваємо про тиск на ринок вторинки з центральним опаленням. Кому ті радянські гето потрібні? Лише бідосі, що отримали від комуністів цей шлак за досягнення у будівництві комунізму.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Чет 02 тра, 2019 15:24
1) - колись, як я не мав свого житла, а тільки почав скирдувати на нього, то думки мої були, як простого пересічного:
- чому житло таке не доступне для молодих сімей?
- чому влада не допомагає будувати якесь соціальне(доступне) житло?
- чому іпотеку молодій сім'ї тягнути, майже, неможливо?(при середніх зарплатах)
- і т. д. чому? - чому? - чому?
2) А тепер, з точки зору інвестора(так, як планую в найближчі роки брати для здачі в оренду) - думки такі:
- знову ж таки - чому так дорого? (на моменті)
- чому іпотека на грані невигідності?(тобто, мені, як інвестору, не зовсім вигідні %% по іпотеці.... - то що тоді казати пересічним? - ярмо-ж-ярмом для них! )
- розвелось лендлордів.... конкуренція стає великою(як зараз в будь-якому бізнесі).... відповідно, ціни не будуть рости...
- і останнє, НАЙГОЛОВНІШЕ - якщо, через 5-10р. лендлордизм втратить свою актуальність..... стане не дуже, або зовсім не вигідним,то....."куди податись, щоб не напрягатись? "
- крім депо?..... яке на той час теж може мати смішні 1-2%річних...
- то що, бідному гусару, ой... Долярчику пахати, пахати.... до кінця життя?
... хіба освоювати крипту/акції і іншу лобуду, до якої мене ЗОВСІМ не тягне..... - а от до нерухомості - ще "тяга" є!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: Чет 02 тра, 2019 15:26
Долярчик написав:
... ну, давайте пофантазуємо далі...
Вже один "активіст" фантазував: ! Петиція ! Як забезпечити житлом молоду сім'ю.
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Додано: Чет 02 тра, 2019 15:36
Долярчик написав:
актуальність..... стане не дуже, або зовсім не вигідним,то....."куди податись, щоб не напрягатись? "
Перетворитись в шланга)))
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:29
Долярчик написав:
- то що, бідному гусару, ой... Долярчику пахати, пахати.... до кінця життя?
... хіба освоювати крипту/акції і іншу лобуду, до якої мене ЗОВСІМ не тягне..... - а от до нерухомості - ще "тяга" є!!!
Найактуальніше на момент - кріпта. Автономний заробіток. аХції, теж варіант, але там без посередників не обійтися. Тобто пасивний дохід - це переважно спекуляції, торгівля чим небудь. От чим торгувати...це питання!
І краще торгувати онлайн, а не на ринку в ларьку!
На канапі вдома, з попкорном. А так лише депозит і нерухомість в нашій країні. І будь який пасивний дохід, це лише умовність. Активні дії завжди присутні, розумові і фізичні. Просто то найпростіший і найзрозуміліший інструмент. Так, що без здобування нових знань, ніяк, Долярчику!
Інакше пахати до здоху...
А ризикі скрізь завжди присутні. Найбільший ризик те, що ми з'явилися на цьому світі. Але нас ніхто про те не питав. Спокутуємо тут гріхи свої і Адама і Єви. Така тяглість...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Чет 02 тра, 2019 16:44
Не дуже згідний зі всіма.
У Вроцлаві 9 років назад 1 метр коштував 4000 зл,тепер мінімум 6000. Так повинно і у нас бути. Але ,як правильно відмітив дехто-питання в Якості! А яка може буде якість,коли я бачив сьогодні турків і темних робітників...А на будові ще й ті хто не виїхав. Чому так? Давно були на будові в Польщі? Самі побачите-бригадир навіть наш!
Давайте все таки рейтинг забудовників
складемо,пишіть.
Умовно:
1.Авалон
2.Екодім
3.Місто трав
4.Грінвіль
5.Форум
Frant написав: Долярчик написав:
актуальність..... стане не дуже, або зовсім не вигідним,то....."куди податись, щоб не напрягатись? "
Перетворитись в шланга)))
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