п.с. Зелена 115Б
там довкола термітники гатять, скоро уся вулиця стане
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 тра, 2019 19:57
Будинок, з якого мали зробити паркінг та офіси, перепродають із 30% знижкою
п.с. Зелена 115Б
там довкола термітники гатять, скоро уся вулиця стане
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:19
Я там був сьогодні ,відвозив товариша в Think Global.Там не такий дешевий район. 1км по 7500 платять. Те ще там забагато будують - точно,але так у всьому світі.
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:33
|