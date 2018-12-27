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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 351352353354
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 19:57

Будинок, з якого мали зробити паркінг та офіси, перепродають із 30% знижкою
http://fortpost.lviv.ua/novyny/19996-bu ... pIO9BkL0AQ

п.с. Зелена 115Б

там довкола термітники гатять, скоро уся вулиця стане
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:19

Я там був сьогодні ,відвозив товариша в Think Global.Там не такий дешевий район. 1км по 7500 платять. Те ще там забагато будують - точно,але так у всьому світі.

  jump написав:Будинок, з якого мали зробити паркінг та офіси, перепродають із 30% знижкою
http://fortpost.lviv.ua/novyny/19996-bu ... pIO9BkL0AQ

п.с. Зелена 115Б

там довкола термітники гатять, скоро уся вулиця стане
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:33

Славні дорожники на Замарстинівська,крім,так би мовити, ремонту дороги,повністю знищують цілком здорові дерева. Була чудова зелена вулиця,тепер камінь,новобудови і жахлива пилюка.ЗображенняЗображення
jump
 
Повідомлень: 2159
З нами з: 18.08.09
Подякував: 73 раз.
Подякували: 459 раз.
 
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  #<1 ... 351352353354
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