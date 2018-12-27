п.с. Зелена 115Б
там довкола термітники гатять, скоро уся вулиця стане
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Додано: Чет 02 тра, 2019 19:57
Будинок, з якого мали зробити паркінг та офіси, перепродають із 30% знижкою
п.с. Зелена 115Б
там довкола термітники гатять, скоро уся вулиця стане
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:19
Я там був сьогодні ,відвозив товариша в Think Global.Там не такий дешевий район. 1км по 7500 платять. Те ще там забагато будують - точно,але так у всьому світі.
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:33
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:42
Чому майже вдовж всієї Зеленої і на Сихові смердить? В центрі, то каналізація, але останнім часом ситуація покращилася і смердить лише іноді. Тут же ж сморід постійний. Начебто і лісок поруч тут, думав повітря тут свіжіше ніж в центрі, а виявилося навпаки.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:47
... і все таки....... - зрозуміти незрозуміле! ©®™
...трохи помилився...... там, не Ременів, а Запитів..... але суті питання воно не міняє
- гляньте на ціну...
...то, ще раз: як з "омна і палок"(так висловлюються на київській гілці) - може, майже, те саме коштувати В РАЗИ ДОРОЖЧЕ?!
- невже, така дорога львівська земля, а точніше - дозволи на місця для забудови?
- бо, ще раз повторюсь, що все то бла-бла-бла про дорогу робочу силу і подорожчання буд-матеріалів.... - чомусь, в Запитові можна в два рази дешевше збудувати, ніж Авалон Тайм, чи Грінвільд Парк? - чи більше того, ще не викопана яма на того Вікінг-а на Зеленій?!!!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:48
Львів за Польщі
Шановні галичане! А є тут ті хто може поділитися враженнями від життя у Львові за Польщі? При савєтах місто було комфортніше для проживання? Чи за ляхів? Що старі люди кажуть?Може є ті хто за бабці Австрії жили були? Є тут кому родичі розповідали? Цікаво... Так би мовити порівняльний аналіз зробіть. Дякую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Чет 02 тра, 2019 21:59
Долярчику,
Про ото Місто мрій я писала рік тому. На Форумі новобудов на Арені про це згадували так, між іншим. Коли я прицільніше цікавилася саме отим, в Запитові - казали, що все продано. Як продано? А отак, продано, навіть без котловану. На Малоголосківській тоді за тиждень продали під'їзд чи навіть більше.
Ділянки в Запитові коштують менше 1 тис $ за сотку, а власники Міста мрій мають свої кар'єри і цегельні заводи, тому будують з цегли. Тому і така ціна. Колись, коли поруч збудують Технопарк, це буде крута інвестиція. А зараз не думаю. Може, то мав бути придорожній мотель, а став житловий будинок.
Я там якось їздила дивитися будинок з пресованої соломи і глини. Там є райончик продвінутих сучасних особняків. І за вартість львівської квартири там можна взяти цілий особняк.
Не думаю, що в сучасному рейтингу львівських новобудів будуть такі, які витримають 100 років. Ну хіба хтось назве реально якісний новобуд будь-де у Львові чи області. Так, що не підкопаєшся...
Додано: Чет 02 тра, 2019 22:08
І що там в тому особняку робити? Вити на місяць, як вовк?
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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