Додано: Чет 02 тра, 2019 21:59

Долярчику,

Про ото Місто мрій я писала рік тому. На Форумі новобудов на Арені про це згадували так, між іншим. Коли я прицільніше цікавилася саме отим, в Запитові - казали, що все продано. Як продано? А отак, продано, навіть без котловану. На Малоголосківській тоді за тиждень продали під'їзд чи навіть більше.



Ділянки в Запитові коштують менше 1 тис $ за сотку, а власники Міста мрій мають свої кар'єри і цегельні заводи, тому будують з цегли. Тому і така ціна. Колись, коли поруч збудують Технопарк, це буде крута інвестиція. А зараз не думаю. Може, то мав бути придорожній мотель, а став житловий будинок.



Я там якось їздила дивитися будинок з пресованої соломи і глини. Там є райончик продвінутих сучасних особняків. І за вартість львівської квартири там можна взяти цілий особняк.



Не думаю, що в сучасному рейтингу львівських новобудів будуть такі, які витримають 100 років. Ну хіба хтось назве реально якісний новобуд будь-де у Львові чи області. Так, що не підкопаєшся...