Додано: Чет 02 тра, 2019 22:35

Запитів і Ременів - це Кам'янка-Бузький район. І це також має значення у вартості.



Колись, років 8 тому, коли мене реально за... замахали в Пустомитах з оформленням ділянки, я сіла на телефон і почала дзвонити по списку районів, дізнатися, як у них оформляються аналогічні документи. Виявилося, що у районах типу Жидачівського, Кам'янка-Бузького приватизувати ділянку простіше, за тими ж самими діючими нормами. Тобто в Пустомитах, розбещених $$$ його царськими селами чинуші можуть запроваджувати свої норми во благо $$$ землекористувачів.

Наприклад, подати документи для реєстрації ділянки у ЦНАП коли їх тільки створили, у Львові можна було безкоштовно, а в Пустомитах 100 грн - ну щоб гарно прийняли документи.

У віддалених районах просто приймають документи на приватизацію ділянки, а в Пустомитах треба замовити детальний план території за окремі 300$ чи більше і не в кого-небудь, а в серйозній організації, розташованій за стінкою кабінету головного архітектора. Якщо нема часу чекати - ще доплата за "рух". Не дивно, що архітектор має вміти гарно бігати, деколи марафони пару днів тривають.

У Львові з ділянками то окремий треш.



Все це впливає на ціну. Мені здається, що в районі типу Кам'янка-Бузька то просто за щастя, що хтось щось будує, і тим забудовникам дадуть що скажуть (гектари, комунікації) і цілують куди скажуть.



Ременів, Кротошин, IT village в Малечковичах - то і є різні спроби, вдалі і не дуже, запровадити нові стандарти ЯКОСТІ і ДОСТУПНОСТІ житла. Всі вони спільні тим, що посувають Львів за межі знаку "Львів".

Все ще попереду.