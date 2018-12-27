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Купуємо для здачі в ОРЕНДУ
Львівську Нерухомість!

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 352353354355
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:45

  Козак-характерник написав:Lambada Ви хочете за містом жити в особняку?

... і щоб пес приносив тапочки :D :mrgreen:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:47

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Ні, я захотіла зробити garden room отакого типу https://images.app.goo.gl/aNcNxYjSWJFrWW7TA
Мене зацікавили будинки з глини. Я поїхала, подивилася, що вони в середині повністю обшиті гіпсокартоном, і передумала.
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:52

  Долярчик написав:
  Козак-характерник написав:Lambada Ви хочете за містом жити в особняку?

... і щоб пес приносив тапочки :D :mrgreen:

Пес жре забагато. І сере. :) Краще в квартирі каву пити на терасі і архітектурою Львова милуватися, ніж той особняк утримувати і все то господарство суміжне. Сумачечі гроші.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 22:56

А що Avalon time?
Єдиний потенційно цікавий там будинок - не продається. Ну його просто не продають, бо він клубний, бо для своїх, бо з видом на церкву і басейн, а не на панорамні вікна будинку навпроти. Через офіс продажів не продається. Ще навіть котловану нема.
Зато на барахолці є від власника:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... Dydvg.html
Тобто клубні будинки краще продаються через барахолки ніж через гламурні офіси продажів.

Може, хто блати має в тому клубі?
Lambada
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 23:08

  jump написав:Славні дорожники на Замарстинівська,крім,так би мовити, ремонту дороги,повністю знищують цілком здорові дерева. Була чудова зелена вулиця,тепер камінь,новобудови і жахлива пилюка.ЗображенняЗображення

Там останні років 20 дороги не було.
Що з базою Динамо? Коли котлован?
Lambada
 
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